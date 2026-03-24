Με τον Δένδια συναντάται ο Βασίλης Πάλμας - Στο επίκεντρο η παρουσία των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο

Στην Αθήνα μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, όπου θα έχει συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογό του Νίκο Δένδια.

Όπως ανέφερε σε παρέμβαση του κρατικό ραδιόφωνο, ο κ. Πάλμας, στο επίκεντρο των επαφών θα τεθούν ζητήματα που αφορούν την παρουσία των ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο, καθώς και η ευρύτερη κατάσταση ασφάλειας στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι ενόψει της θερινής περιόδου η Κυπριακή Δημοκρατία θα διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση πυρκαγιών.