Πέρασε από τη Βουλή ο νόμος για Εθνικό Φορέα Ασθενοφόρων - Αντιπαράθεση για τα μη επείγοντα περιστατικά

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε, την Πέμπτη, τον «Περί του Εθνικού Φορέα Ασθενοφόρων και Παροχής Υπηρεσιών Ασθενοφόρου Νόμο του 2026», απορρίπτοντας παράλληλα τροπολογία που κατέθεσε το ΑΚΕΛ σε σχέση με τη διαχείριση των μη επειγόντων περιστατικών.

Τον νόμο ψήφισαν 33 Βουλευτές, ενώ 12 Βουλευτές του ΑΚΕΛ τήρησαν αποχή. Η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, συνεχάρη την Υπηρεσία Ασθενοφόρων και το προσωπικό της, λέγοντας ότι η Βουλή προτίθεται να στηρίξει το έργο τους.

Ο νόμος ρυθμίζει συνολικά την παροχή υπηρεσιών ασθενοφόρου στη Δημοκρατία και προβλέπει τη σύσταση Εθνικού Φορέα Ασθενοφόρων υπό το Υπουργείο Υγείας, με τη μεταφορά της αρμοδιότητας από τον ΟΚΥπΥ. Στόχος είναι η αναβάθμιση της προνοσοκομειακής φροντίδας, η καθιέρωση ενιαίων προδιαγραφών και η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Αντιπαράθεση σημειώθηκε σε ό,τι αφορά την τροπολογία του ΑΚΕΛ, η οποία τελικά απορρίφθηκε, και αφορούσε τη δυνατότητα του δημόσιου φορέα να εξυπηρετεί και μη επείγοντα περιστατικά, αντί αυτά να παραχωρούνται στον ιδιωτικό τομέα.

Η Βουλευτής Λευκωσίας, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, αναφέρθηκε στην εικόνα που έλαβε από την Υπηρεσία Ασθενοφόρων, λέγοντας ότι «είναι σε απελπιστική κατάσταση» και ότι απαιτείται άμεση πρόσληψη περίπου 200 ατόμων, υπογραμμίζοντας πως «το προσωπικό είναι εξαντλημένο» και πως δεν θα πρέπει να υιοθετούνται ρυθμίσεις που οι ίδιοι οι λειτουργοί θεωρούν λανθασμένες.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Γιώργος Πενηνταέξ, ανέδειξε τη δραματική αύξηση του φόρτου εργασίας, σημειώνοντας ότι οι αποστολές αυξήθηκαν από 5.000 το 2020 σε 45.000 σήμερα λόγω του ΓεΣΥ, τονίζοντας ότι η μεταρρύθμιση αποτελεί αναγκαίο βήμα για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας.

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, χαρακτήρισε το νομοσχέδιο "καθυστερημένο αλλά αναγκαίο", επισημαίνοντας ότι διασφαλίζει ποιοτικές προδιαγραφές, τακτικούς ελέγχους και σωστή εκπαίδευση προσωπικού, ενώ εξέφρασε τη θέση ότι η τροπολογία του ΑΚΕΛ είναι αχρείαστη.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Πανίκος Λεωνίδου, έκανε λόγο για ένα «πολύ σημαντικό νομοθέτημα» που καθυστέρησε, σημειώνοντας ότι η δημιουργία του φορέα ενισχύει τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, απορρίπτοντας την τροπολογία ως αντίθετη με τον στόχο του νόμου.

Από πλευράς ΑΚΕΛ, ο Βουλευτής Γιώργος Λουκαΐδης ανέφερε ότι το κόμμα αποδέχθηκε τη φιλοσοφία του νομοσχεδίου για λόγους συναίνεσης, ωστόσο διαφώνησε έντονα με τη μεταχείριση των μη επείγοντων περιστατικών, υποστηρίζοντας ότι «με ένα βίαιο τρόπο παραχωρούνται στον ιδιωτικό τομέα», κάτι που χαρακτήρισε «εγκληματικό», τονίζοντας την ανάγκη να διατηρηθεί η δυνατότητα εξυπηρέτησής τους και από το δημόσιο.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστόφιας, υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο δίνει ουσιαστικά τα μη επείγοντα περιστατικά στους ιδιώτες, προσθέτοντας ότι το ΑΚΕΛ επιδιώκει ισορροπία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Απαντώντας, ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ και Πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας, Ευθύμιος Δίπλαρος, επέκρινε τη στάση του ΑΚΕΛ απέναντι στον ιδιωτικό τομέα, τονίζοντας ότι η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι αναγκαία, ιδιαίτερα λόγω υποστελέχωσης, και ότι έχει ήδη αποδειχθεί αποτελεσματική, ειδικά κατά την περίοδο της πανδημίας. Χαιρέτισε την κατάθεση του νομοσχεδίου, που, όπως είπε, καθυστέρησε.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, εξέφρασε προβληματισμό για το κατά πόσον το υφιστάμενο προσωπικό μπορεί να ανταποκριθεί και στα μη επείγοντα περιστατικά, επισημαίνοντας ότι τυχόν υιοθέτηση της τροπολογίας θα δημιουργούσε προβλήματα στη λειτουργία του φορέα, ενώ κάλεσε το Υπουργείο Υγείας να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στις απομακρυσμένες περιοχές.

Η Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Σάβια Ορφανίδου, χαρακτήρισε τη δημιουργία του φορέα «τεράστιο βήμα προς τα εμπρός», συγχαίροντας το προσωπικό των ασθενοφόρων για τον επαγγελματισμό και την αυτοθυσία του και επισημαίνοντας ότι τυχόν αδυναμίες θα μπορούν να διορθωθούν στην πορεία.

ΚΥΠΕ