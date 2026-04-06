Ιατρικό Συμβούλιο: Θα μπορεί να χορηγεί άδειες σε γιατρούς από τρίτες χώρες

Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του Ιατρικού Συμβουλίου Κύπρου εισάγει ο νόμος που ενέκρινε η Βουλή, με αιχμή τη δυνατότητα παροχής αδειών άσκησης επαγγέλματος σε γιατρούς από τρίτες χώρες, υπό αυστηρές προϋποθέσεις.

Η νέα νομοθεσία επιτρέπει στο Ιατρικό Συμβούλιο να χορηγεί προσωρινές άδειες για εξειδικευμένες υπηρεσίες που δεν προσφέρονται στη Δημοκρατία. Οι άδειες θα δίνονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και στη βάση καθορισμένων κριτηρίων, όπως η άδεια άσκησης επαγγέλματος στη χώρα προέλευσης, πλήρες επαγγελματικό βιογραφικό, στοιχεία των ασθενών που θα εξυπηρετηθούν και ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης. Η διαδικασία μπορεί να κινείται και μέσω ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, ενώ αυξάνεται και το απαιτούμενο επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας σε «πολύ καλό».

Παράλληλα, εκσυγχρονίζεται η λειτουργία του Συμβουλίου, καθώς θεσμοθετείται η τηλεδιάσκεψη ως ισότιμη μορφή συνεδρίασης και εισάγεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής ειδοποίησης των μελών για σύγκληση συνεδριάσεων.

Το πλαίσιο λειτουργίας γίνεται πιο σαφές, με πρόνοιες που διασφαλίζουν τη συνέχιση των εργασιών ακόμη και σε περίπτωση κενής θέσης, εφόσον υπάρχει απαρτία, ενώ καθορίζονται και οι λόγοι πρόωρης αποχώρησης μελών, όπως ποινική καταδίκη, ανικανότητα ή αδικαιολόγητες απουσίες.

Ενισχύονται επίσης οι πειθαρχικές αρμοδιότητες του Ιατρικού Συμβουλίου, το οποίο μπορεί να επιβάλλει αυστηρότερες ποινές, από επίπληξη μέχρι αναστολή ή διαγραφή, ενώ αυξάνεται το ανώτατο διοικητικό πρόστιμο στις €25.000.

Τέλος, κατοχυρώνεται το δικαίωμα προσφυγής στο Διοικητικό Δικαστήριο κατά αποφάσεων του Συμβουλίου, ενισχύοντας την ένδικη προστασία των επαγγελματιών.