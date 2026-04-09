Έκτακτες αιμοδοσίες τη Μεγάλη Παρασκευή για κάλυψη των αναγκών του Πάσχα

Συγκεκριμένα, στη Λευκωσία θα λειτουργήσουν τη Μεγάλη Παρασκευή δύο σταθμοί αιμοδοσίας, ένας στο Κέντρο Αίματος Έγκωμης στις 10:30 π.μ. – 4:00 μ.μ. και ένας στο Mall of Cyprus στις 11:00 π.μ. – 5:00 μ.μ. Στη Λεμεσό θα λειτουργήσει το Κέντρο Αίματος στο Γενικό Νοσοκομείο στις 10:30 π.μ. – 16:30 μ.μ., ενώ στη Λάρνακα θα λειτουργήσει στη νέα πτέρυγα του Γενικού Νοσοκομείου στις 10:00 π.μ. – 2:00 μ.μ.

Σε έκτακτες αιμοδοσίες προχωρά το Κέντρο Αίματος τη Μεγάλη Παρασκευή, με σκοπό τη διασφάλιση αποθεμάτων αίματος για όλο το διάστημα των αργιών του Πάσχα, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο λειτουργός του Κέντρου, Γιαννάκης Αντρέου.

«Αν και η Μεγάλη Παρασκευή είναι αργία θα λειτουργήσουν έκτακτα οι αιμοδοσίες, ώστε να έχουν την ευκαιρία και όσοι αιμοδότες δεν προσήλθαν τις προηγούμενες ημέρες, επειδή δεν είχαν ελεύθερο χρόνο λόγω της εργασίας τους», εξήγησε ο κ. Αντρέου.

Ο κ. Αντρέου ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι καλύφθηκαν όλες οι προγραμματισμένες μεταγγίσεις αίματος και υπάρχει πρόνοια για αποθέματα μέχρι και τη Δευτέρα του Πάσχα, ενώ το Κέντρο Αίματος ανταποκρίθηκε και στις αυξημένες ανάγκες που υπήρχαν τις τελευταίες ημέρες σε μεταμοσχεύσεις, ενόψει των αργιών.

Όπως σημείωσε ο κ. Αντρέου, υπήρξε κινητοποίηση με έκτακτες δράσεις, ώστε να προσελκύσουν για αιμοδοσία και μερίδα των φοιτητών που επιστρέφουν αυτές τις ημέρες στα σπίτια τους. Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίστηκαν τα απαραίτητα αποθέματα για να μην υπάρξουν ελλείψεις, καθυστερήσεις ή αναβολές σε όλες τις προγραμματισμένες ή έκτακτες μεταμοσχεύσεις. «Η ανταπόκριση των αιμοδοτών ενόψει του Πάσχα ήταν αρκετά ικανοποιητική», είπε.

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού και της κατάλληλης προετοιμασίας του Κέντρου Αίματος, θα λειτουργήσουν εκτάκτως την Μεγάλη Παρασκευή τέσσερις σταθμοί αιμοδοσίας σε Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα, ώστε να διασφαλιστούν τα αναγκαία αποθέματα, που θα επιτρέψουν την ομαλή λειτουργία μέχρι και την Τρίτη του Πάσχα, όταν όλα τα κέντρα αιμοδοσίας θα επιστρέψουν στην κανονική τους λειτουργία, σημείωσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ 

