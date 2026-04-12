Δημόσια νοσηλευτήρια: Πρόοδος μετ’ εμποδίων - Το δεύτερο μέρος της συνέντευξής του υπουργού Υγείας στον «Πολίτη»

«Υπάρχει σημαντική πρόοδος αλλά παραμένουν προκλήσεις», παραδέχεται στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στον «Πολίτη» ο υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, μεταφέροντας την εικόνα που αποκόμισε από τις επισκέψεις του στα δημόσια νοσηλευτήρια. Όπως ανέφερε, η επιστημονική επάρκεια και η αφοσίωση του προσωπικού είναι δεδομένες, ωστόσο η εικόνα που αντικρίζει ο πολίτης, οι υποδομές αλλά και ζητήματα οργάνωσης και στελέχωσης εξακολουθούν να συνθέτουν ένα σκηνικό με ανοιχτά μέτωπα. Σε αυτό το πλαίσιο, η αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων μέχρι το τέλος του 2026 παραμένει σταθερός στόχος.

Η πρώτη εικόνα μετρά

Εκεί όπου, σύμφωνα με τον υπουργό, εντοπίζεται η μεγαλύτερη δυσκολία δεν είναι η ουσία της φροντίδας ούτε τίθεται ζήτημα έλλειψης εμπιστοσύνης των πολιτών προς τα δημόσια νοσηλευτήρια. «Στα σοβαρά περιστατικά οι πολίτες στρέφονται στα δημόσια νοσοκομεία, αναγνωρίζοντας την επιστημονική επάρκεια του ιατρικού, νοσηλευτικού και υποστηρικτικού προσωπικού», είπε για να εξηγήσει στη συνέχεια ότι το πρόβλημα είναι η εικόνα που συναντά ο πολίτης κατά την είσοδό του στο νοσηλευτήριο. Η πρώτη εντύπωση, ανέφερε, επηρεάζει αναπόφευκτα τη συνολική αντίληψη για τα δημόσια νοσηλευτήρια, για αυτό και η αναβάθμιση των υποδομών έχει τεθεί ως σαφής προτεραιότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Χαραλαμπίδης παράπεμψε στις παρεμβάσεις που έχουν ήδη γίνει στο Νοσοκομείο Λεμεσού, οι οποίες, όπως λέει, ολοκληρώθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα και λειτούργησαν ως στοχευμένες βελτιωτικές κινήσεις στην καθημερινότητα του χώρου. Η προσέγγιση αυτή, προσθέτει, είναι πρόθεση του υπουργείου να επεκταθεί σταδιακά και σε άλλα δημόσια νοσηλευτήρια. Σημείωσε δε ότι όλα τα δημόσια νοσηλευτήρια υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη έργα που υπερβαίνουν συνολικά τα 145 εκατ. ευρώ. Ο ίδιος συνέδεσε τις παρεμβάσεις αυτές όχι μόνο με την ανάγκη εκσυγχρονισμού των δημόσιων νοσοκομείων αλλά και με τη βελτίωση της καθημερινότητας τόσο των ασθενών όσο και του προσωπικού. Την ίδια ώρα, αναγνώρισε ότι, πέρα από τα κτηριακά και τις τεχνικές παρεμβάσεις, εξακολουθούν να υπάρχουν ζητήματα οργάνωσης, στελέχωσης σε επιμέρους ειδικότητες και περαιτέρω εκσυγχρονισμού διαδικασιών και εξοπλισμού. Αυτά, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι πεδία που παραμένουν ανοιχτά και απαιτούν συνέχιση της προσπάθειας.

Αυτονόμηση= ευελιξία

Το ζήτημα της αυτονόμησης παραμένει, σύμφωνα με τον υπουργό, στον πυρήνα της μεταρρύθμισης για τα δημόσια νοσηλευτήρια. Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια διαδικασία που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ευελιξίας, της αποδοτικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, με τελικό ορίζοντα την ολοκλήρωσή της μέχρι το τέλος του 2026. Απαντώντας σε ερώτηση ως προς το κατά πόσο η αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων είναι κάτι που χρειάζεται να γίνει όπως σχεδιάστηκε ή πρέπει να επανεξεταστεί, ο κ. Χαραλαμπίδης επεσήμανε ότι ο στόχος πρέπει να επιτευχθεί, τοποθετώντας την αυτονόμηση ως στοιχείο που θα ενισχύσει τη λειτουργία των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Μέσα από τη δική του οπτική, τα δημόσια νοσοκομεία έχουν ήδη κάνει βήματα, όμως καλούνται να συνεχίσουν σε μια πορεία προσαρμογής που περιλαμβάνει τόσο βελτιώσεις στις υποδομές όσο και παρεμβάσεις στον τρόπο λειτουργίας τους.

Πρόληψη σε πρώτο πλάνο

Με την αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, όπως σχεδιάστηκε από το 2019 με την εφαρμογή του ΓεΣΥ, το Υπουργείο Υγείας έχει πλέον μετατοπιστεί από τον ρόλο του άμεσου παρόχου υπηρεσιών σε έναν πιο επιτελικό και εποπτικό ρόλο. Μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, η χάραξη πολιτικών υγείας και η πρόληψη αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, ως βασικά πεδία πάνω στα οποία καλείται να επενδύσει το υπουργείο την επόμενη μέρα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο υπουργός τοποθετεί την πρόληψη ασθενειών ανάμεσα στις βασικές προτεραιότητες, σημειώνοντας ότι επιδίωξη είναι το σύστημα υγείας να μετακινηθεί από ένα καθαρά θεραπευτικό μοντέλο σε ένα πιο ολιστικό, που θα δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην έγκαιρη διάγνωση και την πρόληψη. Όπως ανέφερε, ήδη υλοποιούνται πληθυσμιακά προγράμματα, όπως ο μαστογραφικός έλεγχος για τον καρκίνο του μαστού και το πρόγραμμα για τον καρκίνο του παχέος εντέρου, ενώ προωθούνται και νέες δράσεις που αφορούν τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και του προστάτη. Μέσα από αυτές τις παρεμβάσεις, επιχειρείται, όπως λέει, η ενίσχυση της προληπτικής θωράκισης του πληθυσμού. Στις προτεραιότητες του υπουργείου του ο κ. Χαραλαμπίδης εντάσσει και ευρύτερες στρατηγικές, όπως η Εθνική Στρατηγική για την Ψυχική Υγεία με στόχο όχι μόνο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών αλλά και τη μείωση της πίεσης στο σύστημα υγείας σε βάθος χρόνου. «Η πρόληψη δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μεμονωμένη δράση αλλά ως συνεχής επένδυση και σταθερή πολιτική επιλογή, με στόχο ένα σύστημα υγείας που θα λειτουργεί προληπτικά, θα παρεμβαίνει έγκαιρα και θα προστατεύει ενεργά την υγεία των πολιτών», ανέφερε καταληκτικά ο Νεόφυτος Χαραλαμπίδης.