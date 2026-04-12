Η κλιματική κρίση ως σιωπηλή πανδημία

Δέκα εκατομμύρια ζωές τον χρόνο. Δεν πρόκειται για σενάριο καταστροφικής ταινίας ούτε για υπερβολή ακτιβιστών. Είναι η εκτίμηση που προκύπτει από διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το περιοδικό Lancet. Η κλιματική κρίση, μας λένε, δεν είναι ένα μελλοντικό πρόβλημα. Είναι ήδη μια από τις μεγαλύτερες αιτίες θανάτου στον πλανήτη.

Η εγκυρότητα αυτών των εκτιμήσεων δεν μπορεί να αμφισβητηθεί εύκολα. Το Lancet, ένα από τα πλέον έγκριτα ιατρικά περιοδικά στον κόσμο, βασίζει τις αναλύσεις του σε πολυετείς επιστημονικές μελέτες, διασταυρωμένα δεδομένα και τη συμβολή εκατοντάδων ερευνητών διεθνώς. Η έκθεση του 2025 εντάσσεται σε μια συνεχή σειρά αξιολογήσεων για την υγεία και την κλιματική αλλαγή, που καταγράφουν με αυξανόμενη ακρίβεια τις επιπτώσεις της κρίσης. Δεν πρόκειται για μεμονωμένη άποψη αλλά για επιστημονική συναίνεση που στηρίζεται σε δεδομένα δημόσιας υγείας, επιδημιολογικές αναλύσεις και κλιματικά μοντέλα. Με απλά λόγια, δεν είναι μια προειδοποίηση, είναι τεκμηριωμένη διάγνωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, οι πρόωροι θάνατοι συνδέονται άμεσα με φαινόμενα που έχουν πλέον γίνει κανονικότητα, όπως καύσωνες, πυρκαγιές, τοξικοί καπνοί, πλημμύρες, αλλά και η έξαρση λοιμωδών ασθενειών που ευνοούνται από τις μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες. Αυτή η λίστα δεν αφορά μεμονωμένα περιστατικά. Περιγράφει μια νέα παγκόσμια πραγματικότητα.

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο δεν είναι μόνο το μέγεθος των απωλειών αλλά η σταδιακή κανονικοποίησή τους. Οι θάνατοι από καύσωνες περνούν ως ακραία καιρικά φαινόμενα. Οι πυρκαγιές βαφτίζονται «φυσικές καταστροφές». Οι πλημμύρες αντιμετωπίζονται ως μεμονωμένες τραγωδίες. Στην πραγματικότητα, όμως, πρόκειται για εκφάνσεις ενός ενιαίου φαινομένου, της συστηματικής απορρύθμισης του πλανητικού οικοσυστήματος.

Η επιστήμη είναι πλέον ξεκάθαρη. Δεν μιλά για πιθανότητες αλλά για συνέπειες. Και όμως, η πολιτική εξακολουθεί να λειτουργεί σαν να υπάρχει χρόνος. Σαν να μπορούμε να διαπραγματευτούμε με τη φυσική. Σαν να είναι δυνατόν να αναβάλουμε επ’ αόριστον τις αποφάσεις που απαιτούνται.

Η πραγματικότητα είναι πιο ωμή: η κλιματική κρίση δεν σκοτώνει μόνο με θεαματικούς τρόπους. Δεν είναι μόνο οι εικόνες από φλεγόμενα δάση ή κατεστραμμένες πόλεις. Είναι και η αργή, αθόρυβη φθορά. Η επιδείνωση της ποιότητας του αέρα. Η αύξηση των καρδιοαναπνευστικών νοσημάτων. Η εξάπλωση ασθενειών σε περιοχές που μέχρι χθες θεωρούνταν ασφαλείς. Είναι μια κρίση που διαβρώνει την καθημερινότητα πριν καταλήξει σε τραγωδία.

Και εδώ βρίσκεται ίσως το πιο πολιτικό στοιχείο της υπόθεσης: οι επιπτώσεις δεν κατανέμονται ισότιμα. Οι πιο ευάλωτοι πληθυσμοί, οι φτωχότεροι, οι ηλικιωμένοι, οι κάτοικοι περιοχών με ανεπαρκείς υποδομές, πληρώνουν το μεγαλύτερο τίμημα. Η κλιματική κρίση δεν είναι μόνο περιβαλλοντική. Είναι βαθιά κοινωνική και ταξική.

Για χώρες όπως η Κύπρος, η συζήτηση αυτή δεν είναι θεωρητική. Οι παρατεταμένοι καύσωνες, η λειψυδρία, οι πυρκαγιές και η πίεση στα οικοσυστήματα είναι ήδη εδώ. Κι όμως, η αντιμετώπιση παραμένει αποσπασματική. Λίγα μέτρα, πολλή ρητορική και μια διαρκής αναβολή των δύσκολων αποφάσεων.

Η έκθεση του ΠΟΥ και του Lancet έρχεται να καταρρίψει και το τελευταίο επιχείρημα της αδράνειας, ότι δήθεν η κλιματική κρίση είναι ένα περιβαλλοντικό ζήτημα που μπορεί να περιμένει. Όταν μιλάμε για εκατομμύρια ζωές, μιλάμε για κρίση δημόσιας υγείας. Και όταν μια κρίση δημόσιας υγείας αντιμετωπίζεται με καθυστέρηση, η ευθύνη δεν είναι αφηρημένη. Είναι πολιτική.

Η ειρωνεία είναι ότι γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε τις αιτίες. Γνωρίζουμε τις λύσεις. Γνωρίζουμε το κόστος της αδράνειας. Αυτό που λείπει δεν είναι η γνώση αλλά η βούληση. Και αυτή η έλλειψη δεν είναι ουδέτερη. Μεταφράζεται σε απώλειες, σε ζωές, σε ένα μέλλον που συρρικνώνεται.

Ίσως, τελικά, το πιο σκληρό συμπέρασμα να είναι αυτό, δεν βρισκόμαστε μπροστά σε μια επερχόμενη κρίση. Βρισκόμαστε ήδη μέσα της. Και κάθε χρόνος που περνά χωρίς ουσιαστική δράση δεν είναι απλώς μια χαμένη ευκαιρία. Είναι μια καταγεγραμμένη απώλεια.

Δέκα εκατομμύρια τον χρόνο. Δεν είναι στατιστική. Είναι καμπανάκι. Και αν συνεχίσουμε να το αγνοούμε, το τίμημα δεν θα είναι μόνο περιβαλλοντικό. Θα είναι ανθρώπινο.

*Μέλους Κινήματος Οικολόγων, υποψήφιου βουλευτή