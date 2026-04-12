Βίντεο: «Έπεσε βόμβα;» - Κραυγές και κλάματα μέσα από τα ερείπια λίγο μετά την κατάρρευση στη Γερμασόγεια

Συγκλονισμό προκαλεί ένα βίντεο από γειτονικό σπίτι της πολυκατοικίας που κατέρρευσε το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου στη Γερμασόγεια, κόβοντας το νήμα της ζωής δύο ανθρώπων και τραυματίζοντας άλλα τρία πρόσωπα.

Το βίντεο φαίνεται πως είναι τραβηγμένο λίγο αφού η πολυκατοικία κατέρρευσε. Στο βάθος ακούγονται κραυγές και κλάματα από το ερειπωμένο κτήριο ενώ τα πρόσωπα που βρίσκονται πίσω από την κάμερα ακούγονται να διερωτώνται αν «έπεσε βόμβα», δίνοντας μια ιδέα για την ένταση της καταστροφής.

Σε σημερινή της ανακοίνωση η Αστυνομία πάντως ενημέρωσε ότι διερευνά τα αίτια κατάρρευσης του κτηρίου που στέρησε τη ζωή σε δύο πρόσωπα, τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν εξακριβωθεί επίσημα.

Παράλληλα, Αστυνομία ενημέρωσε και για την κατάσταση της υγείας των τριών τραυματιών. Δύο από αυτούς, ηλικίας 32 και 29 ετών, κρατήθηκαν για νοσηλεία. Όπως διαπιστώθηκε ο 32χρονος φέρει θλαστικό τραύμα στο κεφάλι, πολλαπλές εκδορές στο πρόσωπο και στο σώμα και μικρή ενδοκρανιακή αιμορραγία. Ο 29χρονος φέρει εκδορές στα πόδια και στα χέρια και κεφαλαιμάτωμα. Ο τρίτος τραυματίας, ηλικίας επίσης 32 ετών, αφού έτυχε των πρώτων βοηθειών έλαβε εξιτήριο.

