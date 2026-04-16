ΠΑΣΥΚΙ: Καταγγέλλει «διπλή αποδυνάμωση» της δημόσιας υγείας με κατάργηση 24 θέσεων ιατρών

Την κατάργηση 15 θέσεων ιατρών από το Υπουργείο Υγείας και επιπλέον 9 από τον ΟΚΥπΥ, μια εξέλιξη που συνιστά συνειδητή διπλή αποδυνάμωση του δημόσιου συστήματος υγείας, καταγγέλλει, σε ανακοίνωση της, η ΠΑΣΥΚΙ.

Σημειώνει ότι το Υπουργείο προχωρά σε κατάργηση θέσεων και ο ΟΚΥπΥ, αντί να καλύψει τις ανάγκες που δημιουργούνται, προχωρά σε περαιτέρω αποδυνάμωση, χωρίς τεκμηρίωση, χωρίς σχέδιο και χωρίς λογοδοσία.

«Την ώρα που τα Δημόσια Νοσηλευτήρια λειτουργούν στα όρια τους και οι ανάγκες των ασθενών αυξάνονται, η απάντηση της πολιτείας είναι η αφαίρεση ιατρικού προσωπικού. Καμία νέα θέση, καμία ενίσχυση, καμία στρατηγική. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι αμείλικτα: ποιος αποφάσισε και με ποια κριτήρια; αποτελεί αυτό μέρος του περιβόητου «σχεδίου δράσης»; και τελικά, ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για τις συνέπειες; Γιατί οι συνέπειες είναι δεδομένες», προσθέτει.

Αναφέρει, επίσης, ότι η εξέλιξη αυτή δημιουργεί μια επικίνδυνη και προβλέψιμη δυναμική, καθώς η αποδυνάμωση των Δημοσίων Νοσηλευτηρίων περιορίζει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης και οδηγεί αναπόφευκτα τους ασθενείς σε άλλους παρόχους, «γεγονός που καθιστά πλέον σαφές και αναπόφευκτο το ερώτημα: πρόκειται για αδυναμία σχεδιασμού ή για συνειδητή πολιτική επιλογή μετατόπισης της ζήτησης εκτός του δημόσιου τομέα;»

Σημειώνει ότι η αντίφαση είναι κραυγαλέα, καθώς την ίδια στιγμή που γίνεται λόγος για «εκσυγχρονισμό», «ανάπτυξη» και «αναβάθμιση» των Δημοσίων Νοσηλευτηρίων, αφαιρείται το βασικότερο στοιχείο που τα καθιστά λειτουργικά – το ιατρικό προσωπικό.

«Η στάση του ΟΚΥπΥ συνιστά λογιστική συρρίκνωση με άμεσο αντίκτυπο, ενώ το Υπουργείο Υγείας, ως εποπτεύουσα αρχή, φέρει ακέραια την ευθύνη για την κατεύθυνση αυτή», προσθέτει.

Η ΠΑΣΥΚΙ δηλώνει ξεκάθαρα ότι θέτει τις αποφάσεις αυτές σε δημόσια και θεσμική αμφισβήτηση.

«Η δημόσια υγεία δεν είναι λογιστική πράξη. Είναι υπηρεσίες, είναι ευθύνη, είναι ανθρώπινες ζωές. Εκσυγχρονισμός χωρίς ιατρούς δεν υπάρχει – υπάρχει μόνο αποδόμηση», καταλήγει.

Πηγή: ΚΥΠΕ