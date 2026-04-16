Τουρκοκυπριακό προσωπικό ασφαλείας συνεχίζει εισόδους στη Νεκρή Ζώνη

Το λεγόμενο «αστυνομικό» σώμα των Τουρκοκυπρίων συνεχίζει να εισέρχεται και να εξέρχεται από τη νεκρή ζώνη στο σημείο του οροπεδίου της Πύλας, διεκδικώντας έλεγχο σε περιοχή που υπάγεται στη δικαιοδοσία των Ηνωμένων Εθνών.

Μετά τις αυξημένες εντάσεις που σημειώθηκαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα μεταξύ τουρκοκυπριακών δυνάμεων ασφαλείας και της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ) στο οροπέδιο της Πύλας, οι οποίες στη συνέχεια επεκτάθηκαν και στην περιοχή της Περγάμου, η κατάσταση εμφανίζεται προς το παρόν ήρεμη. Ωστόσο, οι συχνές είσοδοι στη νεκρή ζώνη στο οροπέδιο συνεχίζονται.

Μιλώντας στον «Π» την Πέμπτη, ο εκπρόσωπος της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, Αλίμ Σιντίκ, δήλωσε:

«Οι κυανόκρανοι του ΟΗΕ παραμένουν αναπτυγμένοι στο οροπέδιο της Πύλας και παρακολουθούν στενά την κατάσταση. Είμαστε σε ενεργή επικοινωνία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, με στόχο την αποκατάσταση του status quo ante στην περιοχή».

Καμία στρατιωτική παρουσία στη νεκρή ζώνη

Αξίζει να διευκρινιστεί ότι δεν υπάρχει στρατιωτική παρουσία εντός της νεκρής ζώνης. Σύμφωνα με πηγές του «Π», φωτογραφία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και απεικονίζει τουρκική στρατιωτική σκηνή και σημαία σε μικρή απόσταση από εγκαταστάσεις του ΟΗΕ, αφορά στην πραγματικότητα ένα από τα πολλά τουρκικά στρατιωτικά παρατηρητήρια που βρίσκονται βόρεια της νεκρής ζώνης και όχι εντός αυτής.

Αντίστοιχα, άλλη φωτογραφία που διακινείται και δείχνει αυτό που μοιάζει με φάλαγγα τουρκικών τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης ή μεταφοράς προσωπικού, αφορά επίσης περιοχή βόρεια της νεκρής ζώνης.

Αξιόπιστες πηγές ανέφεραν στον «Π» ότι σε καμία στιγμή δεν εισήλθαν στρατιωτικά μέσα εντός της νεκρής ζώνης κατά το συγκεκριμένο διάστημα.

Δοκιμή ορίων

Αυτό που καταγράφεται είναι μια συνεχής αμφισβήτηση της αρμοδιότητας του ΟΗΕ σε τμήμα της νεκρής ζώνης στο οροπέδιο της Πύλας, το οποίο οι Τουρκοκύπριοι ισχυρίζονται ότι τους ανήκει.

Στο πλαίσιο αυτό, οχήματα της τουρκοκυπριακής «αστυνομίας» πραγματοποιούν τακτικές περιπολίες – πρωί, απόγευμα και νύχτα – στο οροπέδιο, σε περιοχή που τελεί υπό διαφωνία με τα Ηνωμένα Έθνη. Εισέρχονται χωρίς άδεια και στη συνέχεια αποχωρούν. Σε απάντηση, η ΟΥΝΦΙΚΥΠ τους ακολουθεί, ζητεί εξηγήσεις για τον σκοπό της εισόδου στη νεκρή ζώνη, καταγράφει διαμαρτυρίες, επικοινωνεί με τους διοικητές τους και γενικότερα επιχειρεί να καταστήσει τις μη εξουσιοδοτημένες κινήσεις όσο το δυνατόν πιο δύσκολες.

«Τερματισμός των εισόδων και επιστροφή στο status quo»

Ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Κασίμ Ντιανιέ, έχει δώσει οδηγίες στους κυανόκρανους να διατηρήσουν την παρουσία τους στο οροπέδιο της Πύλας και να αμφισβητούν κάθε προσπάθεια κατάληψης ή άσκησης ελέγχου στην περιοχή, να διαμαρτύρονται για κάθε μη εξουσιοδοτημένη ενέργεια και να απαιτούν την αποκατάσταση του status quo.

Παράλληλα, όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ έχουν ενημερωθεί γραπτώς για τα όσα διαδραματίζονται στην Πύλα, με έκκληση για διπλωματική στήριξη ώστε να αντιμετωπιστεί η κατάσταση με τα εμπλεκόμενα μέρη.

Ασθένεια πυροδότησε ανησυχίες ασφάλειας

Η ένταση φαίνεται να ξεκίνησε μετά από αυξημένες ανησυχίες της τουρκοκυπριακής πλευράς για ενισχυμένη δραστηριότητα γύρω από τουρκοκυπριακές φάρμες που βρίσκονται εντός της νεκρής ζώνης. Οι φάρμες στις περιοχές Πύλας και Περγάμου διαθέτουν τα προϊόντα τους στις ελεύθερες περιοχές και, σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησαν τη συνδρομή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας για την αντιμετώπιση της νόσου του αφθώδους πυρετού (FMD), που πλήττει το νησί.

Φοβούμενοι ότι κτηνιατρικοί λειτουργοί θα εισέλθουν σε περιοχές που οι Τουρκοκύπριοι θεωρούν δικές τους, εκτιμάται ότι ο αρμόδιος για τις «εξωτερικές υποθέσεις» στα κατεχόμενα, Ταχσίν Ερτουγρούλογλου, έδωσε οδηγίες στην τουρκοκυπριακή «αστυνομία» να επιδείξει παρουσία και ουσιαστικά να εμποδίσει την πρόσβαση κτηνιατρικών υπηρεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η κατάσταση στην Πέργαμο αποκλιμακώθηκε την Τετάρτη και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει παρουσία τουρκοκυπριακής «αστυνομίας» εντός ή πέριξ της περιοχής. Αντίθετα, οι συχνές είσοδοι στο οροπέδιο της Πύλας συνεχίζονται.