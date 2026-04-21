Η Κύπρος Συμμετέχει στον Παγκόσμιο Εορτασμό της Ημέρας Tai Chi & Qigong

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με Ειδική Συνεδρία από την Αναγνωρισμένη Καθηγήτρια T’ai Chi Chih, Carolyn Perkins

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Κύπρος συμμετέχει επίσημα στον Παγκόσμιο Εορτασμό της Ημέρας Tai Chi & Qigong, μαζί με περισσότερες από 90 χώρες που δημιουργούν ένα παγκόσμιο κύμα ειρήνης, υγείας και θετικής ενέργειας μέσα σε 24 ώρες.

Το Σάββατο 25 Απριλίου, στις 10:00 π.μ., όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συγκεντρωθούν στο κάτω επίπεδο της Πλατείας Ελευθερίας, στο κέντρο της Λευκωσίας. Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιείται κάθε χρόνο το τελευταίο Σάββατο του Απριλίου και ακολουθεί τον ήλιο γύρω από τη Γη, καθώς άνθρωποι σε κάθε χρονική ζώνη εξασκούνται ταυτόχρονα στο Tai Chi ή στο Qigong.

Στη Λευκωσία, θα πραγματοποιηθεί το Tai Chi Chih, ένας συνδυασμός Tai Chi και Qigong, μια απλή και χαλαρωτική μορφή κινούμενου διαλογισμού, κατάλληλη για όλες τις ηλικίες και επίπεδα φυσικής κατάστασης. Τη συνεδρία θα καθοδηγήσει η αναγνωρισμένη καθηγήτρια Tai Chi Chih, Carolyn Perkins.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και ανοιχτή σε όλους. Ελάτε να μοιραστούμε αυτήν τη μοναδική εμπειρία ενέργειας και σύνδεσης με την παγκόσμια κοινότητα. Είτε είστε έμπειροι είτε πρωτοερχόμενοι, είστε ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχετε.

Ας κινηθούμε, ας αναπνεύσουμε και ας στείλουμε θετική ενέργεια σε όλο τον κόσμο!

  • Eleftheria Square, Nicosia
  • Saturday, April 25 | Σάββατο 25 Απριλίου
  • 10:00 a.m. | 10:00 π.μ.
  • Led by: Carolyn Perkins
  • In celebration of World Tai Chi & Qigong Day
  • Free & Open to All | Δωρεάν Συμμετοχή για Όλους

 

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

