Ενας νεκρός και 12 τραυματίες σε ανατροπή μικρού λεωφορείου στο Ντιγιαρμπακίρ

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στον δρόμο Ντιγιαρμπακίρ–Μπινγκόλ, της νοτιοανατολικής Τουρκίας όταν επιβατικό μίνι λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη στην άκρη του οδοστρώματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 12 ακόμη τραυματίστηκαν. Τα αίτια της απώλειας ελέγχου του οχήματος παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, της χωροφυλακής, της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα. Οι τραυματίες απεγκλωβίστηκαν από τα συντρίμμια με τη συνδρομή των συνεργείων διάσωσης και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

Η σορός του θύματος μεταφέρθηκε στο Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Για το περιστατικό έχει ξεκινήσει έρευνα από τις αρμόδιες τουρκικές αρχές.

