Λάρνακα: Μελέτη για νέο γυμνάσιο στη Διανέλλειο

Μπήκε το νερό στ’ αυλάκι όσον αφορά την ανέγερση νέου γυμνασίου στο τεμάχιο της πρώην Διανέλλειου Τεχνικής Σχολής και Γυμνασίου, στο κέντρο της Λάρνακας. Οι εξελίξεις τρέχουν γιa αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα που αφορά τις εκπαιδευτικές ανάγκες της πόλης, αφού έχει ολοκληρωθεί το Σημείωμα Έργου, εγκρίθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης κι εντάχθηκε στους προϋπολογισμούς του Υπουργείου Παιδείας για τα προσεχή χρόνια (2027, 2028, 2029).

Ο προϊστάμενος των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Ανδρέας Μαραγκός, δήλωσε στον «Π» ότι, έπειτα από τις σημαντικές εξελίξεις που αφορούν την έγκριση του Σημειώματος Έργου και τη συμπερίληψή του στους προϋπολογισμούς του υπουργείου, ετοιμάστηκαν και τα έγγραφα του διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης κι επίβλεψης του έργου, που θα περιλαμβάνει τα αρχιτεκτονικά και τα στατικά σχέδια, καθώς και τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις του έργου.

Τα τελευταία χρόνια το οικόπεδο της πρώην Διανέλλειου Τεχνικής Σχολής παραμένει εντελώς αναξιοποίητο. Σε συνδυασμό, δε, με τα προπύλαια του παλιού σχολείου, τα οποία δεν κατεδαφίστηκαν, παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης και ασχήμιας σε μια πολυσύχναστη τοποθεσία της Λάρνακας, επί της οδού Δημητράκη Διανέλλου, μεταξύ των ενοριών Χρυσοπολίτισσας και Σωτήρος.

Όπως ανέφερε, τις προσεχείς ημέρες οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπ. Παιδείας αναμένεται να προκηρύξουν τον διαγωνισμό για την υπό αναφορά μελέτη. Ο κ. Μαραγκός είπε ότι ο διαγωνισμός εκτιμάται πως θα διαρκέσει δύο με τρεις μήνες, καθότι, όπως εξήγησε, πρόκειται για μια αρκετά περίπλοκη διαδικασία. «Πιστεύουμε πως, εάν όλα πάνε κατ' ευχήν και δεν έχουμε απρόοπτα κωλύματα, μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους θα είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε με την ανάθεση της μελέτης στην ανάδοχο ομάδων μελετητών.

Υπολογίζουμε ότι θα απαιτηθούν γύρω στους 12 μήνες για να ολοκληρωθεί η μελέτη του έργου και τα έγγραφα του διαγωνισμού για προκήρυξη κατασκευαστικών έργων», σημείωσε ο Α. Μαραγκός, προσθέτοντας ότι οι πρώτες εργασίες για ανέγερση του νέου γυμνασίου της Λάρνακας αναμένεται ότι θα ξεκινήσουν το 2028. Για τη δημιουργία ενός τέτοιου έργου, ο προϊστάμενος των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπ. Παιδείας εξέφρασε την εκτίμηση πως θα απαιτηθούν 20-24 μήνες.

Θυμίζουμε ότι το οικόπεδο, όπου παλιά λειτουργούσε η Διανέλλειος Τεχνική Σχολή-Γυμνάσιο, ανήκε στην Ιερά Μητρόπολη Κιτίου (Διανέλλειο Ορφανοτροφείο).

Έπειτα, όμως, από διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Παιδείας, έγινε κατορθωτή, πριν από αρκετά χρόνια, συμφωνία ανταλλαγής κρατικής γης, της ίδιας αξίας, η οποία παραχωρήθηκε στην Ιερά Μητρόπολη Κιτίου, προκειμένου το συγκεκριμένο οικόπεδο ν’ ανακτηθεί από το υπουργείο για σκοπούς ανέγερσης σχολείου προς εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών αναγκών της Λάρνακας.