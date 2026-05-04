Θερινά σχολεία: Πόσα θα λειτουργήσουν φέτος και για ποια περίοδο

Σε περαιτέρω ενίσχυση του θεσμού των Θερινών Δημόσιων Σχολείων (Θ.Δ.Σ.) αυξάνοντας τον αριθμό τους από 58 σε 64, καλύπτοντας και τις πέντε επαρχίες της Κύπρου, προχωρεί το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (Υ.Π.Α.Ν.), τη σχολική χρονιά 2025-2026 .

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, διαχρονικός στόχος των Θερινών Δημόσιων Σχολείων είναι η προσφορά ευκαιριών μάθησης και δημιουργικής απασχόλησης, ιδιαίτερα σε παιδιά που προέρχονται από ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Η λειτουργία του προγράμματος των Θερινών Δημόσιων Σχολείων θα υλοποιηθεί την περίοδο από τις 22 Ιουνίου μέχρι τις 24 Ιουλίου 2026.

Για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των Θερινών Δημόσιων Σχολείων, θα απασχοληθούν εκπαιδευτικοί δημοτικής, προδημοτικής και ειδικής εκπαίδευσης, ενώ για τις ανάγκες των παιδιών ειδικής εκπαίδευσης θα απασχοληθεί και αριθμός σχολικών συνοδών/βοηθών.

Επιπλέον, κατά τη λειτουργία των Θερινών Δημόσιων Σχολείων, θα συνεχιστεί η προσφορά του προγράμματος εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία.

Το πρόγραμμα των Θερινών Δημόσιων Σχολείων προσφέρεται δωρεάν σε όλα τα παιδιά. Οι γονείς/κηδεμόνες συνεισφέρουν οικονομικά μόνο για την κάλυψη του κόστους σίτισης των παιδιών που επέλεξαν να φοιτήσουν στην απογευματινή ζώνη του Θερινών Δημόσιων Σχολείων .

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στα Θερινά Δημόσια Σχολεία εφαρμόζεται ένα πολύ καλά οργανωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα δημιουργικών δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι συνυφασμένες με τα ενδιαφέροντα και τις διαφορετικές ικανότητες και ανάγκες των παιδιών.

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα των Θερινών Δημόσιων Σχολείων περιλαμβάνει δημιουργικές δραστηριότητες, όπως: Εικαστική Έκφραση, Μουσική, Θέατρο, Φυσική Αγωγή, Αγωγή Ζωής, με θέματα συνυφασμένα με την καλοκαιρινή περίοδο, παιγνίδια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, Κουκλοθέατρο, Φιλαναγνωσία/Βιβλιοθήκη κ.ά.

Επίσης, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας έχει προχωρήσει, από την προηγούμενη σχολική χρονιά, σε επέκταση του θεσμού, ούτως ώστε να γίνει καθολική εφαρμογή του στα Ειδικά Σχολεία.

Η λειτουργία του προγράμματος στα Ειδικά Σχολεία θα υλοποιηθεί για την περίοδο από τις 22 Ιουνίου μέχρι τις 31 Ιουλίου 2026, με στόχο την προσφορά ευκαιριών μάθησης και δημιουργικής απασχόλησης στα παιδιά που φοιτούν σε επτά Ειδικά Σχολεία.

Σε ημερήσια βάση το πρόγραμμά τους θα διαρκεί από τις 7:45 έως τις 13:05 ή μέχρι τις 16:00 (για όσα παιδιά επιλέξουν και απογευματινή φοίτηση).

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να απευθύνονται στο σχολείο που φοιτά το παιδί τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ