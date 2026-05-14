Η «Έδρα ΧΜ στην Τεχνητή Νοημοσύνη» αποκτά τον πρώτο κάτοχό της στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τον κάτοχό της απέκτησε πλέον η «Έδρα ΧΜ στην Τεχνητή Νοημοσύνη» στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθώς τη Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026, πραγματοποιήθηκε η επίσημη ανακοίνωση της πλήρωσής της από τον διακεκριμένο Καθηγητή Κωνσταντίνο Δόβρολη. Η δημιουργία της Έδρας αποτελεί καρπό της σημαντικής δωρεάς της XΜ, η οποία αναλαμβάνει τη χρηματοδότησή της για δέκα συνεχή έτη, με συνολικό ποσό που υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Η συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ομίλου XM, μέσω της «Έδρας ΧΜ στην Τεχνητή Νοημοσύνη», σηματοδοτεί μια στρατηγική σύμπραξη μεταξύ ακαδημαϊκής γνώσης και επιχειρηματικής καινοτομίας, με κοινό προσανατολισμό την ενίσχυση της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης στην Κύπρο.

Η «Έδρα ΧΜ» στοχεύει στην προαγωγή της έρευνας, της εκπαίδευσης και της αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων στο γνωστικό αντικείμενο της Τεχνητής Νοημοσύνης. Στο πλαίσιο λειτουργίας της θα υλοποιηθεί ένα ευρύ φάσμα δράσεων, όπως η προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, η ανάπτυξη συνεργασιών με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια του εξωτερικού, καθώς και η δημιουργία ευκαιριών πρακτικής άσκησης, κατάρτισης και εξειδίκευσης για φοιτητές, φοιτήτριες και ανθρώπινο δυναμικό.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τάσος Σ. Αναστασίου στον χαιρετισμό του συνεχάρη τον Καθηγητή Δόβρολη και επεσήμανε πως το γεγονός ότι ο Όμιλος ΧΜ, ένας διεθνούς εμβέλειας οργανισμός με οικονομική ισχύ που θα του επέτρεπε τη δημιουργία έδρας σε κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού, επέλεξε το Πανεπιστήμιο Κύπρου για την εγκαθίδρυση έδρας στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, αποτελεί για εμάς σημαντική ψήφο εμπιστοσύνης. Εξέφρασε επίσης την αισιοδοξία του ότι η συνεργασία αυτή θα καθιερώσει την Έδρα ως σημείο αναφοράς για θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης, συμβάλλοντας παράλληλα, ώστε η Κύπρος να καταστεί, στο μέτρο των δυνατοτήτων της, πρωτοπόρος σε αυτόν τον τόσο κρίσιμο τομέα, με απτούς καρπούς προς όφελος της έρευνας, της τεχνολογίας, της ακαδημαϊκής αριστείας και της επιχειρηματικότητας.

Ο Πρύτανης Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης σημείωσε ότι η ίδρυση της Έδρας ΧΜ αποτελεί μία σημαντική προσφορά και επένδυση στο μέλλον, με στόχο την ανάπτυξη έρευνας και διδασκαλίας αιχμής στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης. Η ένταξη του Καθηγητή Δόβρολη στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ως κατόχου της Έδρας αναμένεται να αποδώσει ουσιαστικά οφέλη σε ερευνητικό και διδακτικό επίπεδο και θα ενισχύσει την αποστολή του Ιδρύματος συνδέοντάς το δυναμικά με το μέλλον.

Το γεγονός χαιρέτησε και η συν-Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου ΧΜ, Δρ Σταύρη Μόρτη, εκφράζοντας τη χαρά της για την πλήρωση της «Έδρας XM στην Τεχνητή Νοημοσύνη» από τον Καθηγητή Δόβρολη, σημειώνοντας ότι η εξέλιξη αυτή προσδίδει ουσιαστικό περιεχόμενο και κατεύθυνση στο όραμα που είχε τεθεί με τη δημιουργία της Έδρας. Τόνισε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί αδιαμφισβήτητα την πιο μετασχηματιστική τεχνολογία της εποχής μας, καθώς επηρεάζει και αναδιαμορφώνει σχεδόν κάθε πτυχή της ζωής και της οικονομίας. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη η πρόοδος αυτή να συνοδεύεται από υπευθυνότητα, διαφάνεια και βαθιά κατανόηση των κοινωνικών και ηθικών της προεκτάσεων, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο της ακαδημαϊκής έρευνας προς την κατεύθυνση αυτή. Η Δρ Μόρτη σημείωσε επίσης ότι ο Όμιλος XM αξιοποιεί ήδη την Τεχνητή Νοημοσύνη σε κρίσιμες λειτουργίες, όπως η ανίχνευση απάτης και η εξυπηρέτηση πελατών, και επισήμανε ότι η ίδρυση της Έδρας ΧΜ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι η έρευνα αιχμής βρίσκεται στο επίκεντρο της μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανάπτυξης της χώρας μας, ικανής να στηρίξει τη νέα γενιά επιστημόνων και θα δημιουργήσει ουσιαστική προστιθέμενη αξία για την οικονομία και την κοινωνία της Κύπρου.

Τις θερμές ευχαριστίες της προς τον Όμιλο ΧΜ για τη γενναιόδωρη χρηματοδότηση της Έδρας, εξέφρασε η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Καθηγήτρια Τατιάνα - Ελένη Συνοδινού, επισημαίνοντας ότι η ίδρυση και πλήρωσή της ενισχύουν ουσιαστικά τη στρατηγική πορεία του Πανεπιστημίου Κύπρου στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Αναφέρθηκε, παράλληλα, στις σημαντικές ακαδημαϊκές και θεσμικές πρωτοβουλίες που έχει αναπτύξει το Πανεπιστήμιο στον τομέα, οι οποίες επιβεβαιώνουν τη σταθερή προσήλωση του Ιδρύματος στην υπεύθυνη και επιστημονικά τεκμηριωμένη αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Όπως σημείωσε η κα Συνοδινού, η λειτουργία της Έδρας XM αναμένεται να εμπλουτίσει και να προάγει την έρευνα στο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης, με πολλαπλά οφέλη για την ακαδημαϊκή κοινότητα, την κοινωνία και την οικονομία. Συνολικά, η υλοποίηση των δράσεων της Έδρας ΧΜ στην Τεχνητή Νοημοσύνη αναμένεται να δημιουργήσει ουσιαστική προστιθέμενη αξία τόσο για το Πανεπιστήμιο Κύπρου όσο και για τον Όμιλο XM, αποτελώντας μια κοινή επένδυση για το μέλλον της Κύπρου και της νέας γενιάς.

Ο Καθηγητής Χρύσης Γεωργίου, Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής, σημείωσε ότι η πλήρωση της Έδρας XM από τον Καθηγητή Δόβρολη, ενός ερευνητή με πλούσιο επιστημονικό έργο και διεθνή αναγνώριση, θα ενισχύσει ουσιαστικά την προσπάθεια του Πανεπιστημίου Κύπρου να προσφέρει στις φοιτήτριές και στους φοιτητές του στέρεες γνώσεις στις νέες τεχνολογίες, με επίκεντρο την Τεχνητή Νοημοσύνη. Πρόσθετα, υπογράμμισε ότι η νέα Έδρα θα συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου μέσω ουσιαστικών συνεργασιών καθώς και στην παραγωγή έρευνας με θετικό και μετρήσιμο αποτύπωμα στην κοινωνία.

Ευχαριστώντας το Πανεπιστήμιο Κύπρου και τον Όμιλο XM για την τιμή και την εμπιστοσύνη που του επέδειξαν, ο Καθηγητής Δόβρολης τόνισε τον συμβολισμό της νέας Έδρας ως αποτέλεσμα της συνεργασίας ενός δημόσιου πανεπιστημίου με έναν κυπριακό επιχειρηματικό όμιλο διεθνούς εμβέλειας με κοινό στόχο την επένδυση στη γνώση, την έρευνα, την τεχνολογία και τους ανθρώπους της Κύπρου. Παρουσιάζοντας το όραμά του, ανάδειξε ως κύριους άξονες δράσης το τρίπτυχο Έρευνα, Εκπαίδευση και Καινοτομία, επισημαίνοντας τη σημασία της θεμελιώδους, ανεξάρτητης ακαδημαϊκής έρευνας στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της διαδικασίας και των εκπαιδευτικών μεθόδων στην εποχή της μηχανικής νοημοσύνης καθώς και τις προοπτικές που δημιουργούνται για ενίσχυση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της τεχνολογικής ανάπτυξης στην Κύπρο.

Σχετικά με τον Όμιλο ΧΜ

Η XM, δεσμευόμενη στη διαμόρφωση του μέλλοντος των διαδικτυακών συναλλαγών, αποτελεί έναν διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό στον τομέα των διαδικτυακών επενδυτικών υπηρεσιών. Ιδρυθείς το 2009, ο Όμιλος ΧΜ έχει αναπτυχθεί ραγδαία, απασχολώντας πάνω από 1.700 εργαζομένους παγκοσμίως. Με έδρα την Κύπρο, ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε χώρες με αξιόπιστο ρυθμιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ, των ΗΑΕ, της Αυστραλίας και της Νότιας Αφρικής. Το όραμα της XM είναι να συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία στον τομέα των διαδικτυακών χρηματοοικονομικών συναλλαγών, προωθώντας την εισαγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, διατηρώντας παράλληλα την ισχυρή, ανθρωποκεντρική της κουλτούρα.

Καθοδηγούμενη από τις βασικές της αξίες “Big. Fair. Human.”, η XM αναγνωρίζεται σταθερά ως διακεκριμένος εργοδότης. Η XM κατατάσσεται σταθερά στις κορυφαίες θέσεις των Best Workplaces™ στην Ελλάδα και την Κύπρο, στις λίστες εταιρειών τεχνολογίας που ξεχωρίζουν για το εργασιακό τους περιβάλλον (Best Workplaces™ in Tech), καθώς και στην κατάταξη Fortune’s 100 Best Companies to Work For™ in Europe.

Η XM πρωτοστατεί στη δημιουργία μιας πιο ισότιμης και συμπεριληπτικής αγοράς εργασίας, τόσο στον τομέα της τεχνολογίας όσο και ευρύτερα, γεγονός που την έχει αναδείξει στην κορυφή της λίστας Best Workplaces™ for Women στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Βιογραφικό σημείωμα του Δρος Κωνσταντίνου Δόβρολη

Ο Δρ Κωνσταντίνος Δόβρολης είναι Διευθυντής και Καθηγητής στο Κέντρο Υπολογιστικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (CaSToRC) στο Ινστιτούτο Κύπρου από το 2023. Διετέλεσε μέλος ΔΕΠ της Σχολής Επιστήμης Υπολογιστών του Georgia Institute of Technology από το 2002 έως το 2025. Είναι απόφοιτος του Πολυτεχνείου Κρήτης (1995), του University of Rochester (M.S., 1996) και του University of Wisconsin–Madison (Ph.D., 2000) και είναι ACM Distinguished Member.

Η ερευνητική του δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια εστιάζει στη μηχανική μάθηση, με ιδιαίτερη έμφαση στη νευρο-εμπνευσμένη τεχνητή νοημοσύνη. Το κεντρικό ερώτημα είναι πώς οι αρχές που διέπουν τη δομή και τη λειτουργία των εγκεφαλικών δικτύων μπορούν να εμπνεύσουν τον σχεδιασμό συστημάτων μάθησης που είναι πιο προσαρμοστικά, αποδοτικά, ερμηνεύσιμα και ανθεκτικά.

Το έργο του έχει παρουσιαστεί σε κορυφαία διεθνή σχετικά συνέδρια, όπως τα ICML, NeurIPS και CVPR. Παράλληλα, αναπτύσσει έντονη διεπιστημονική δραστηριότητα, συνεργαζόμενος με ερευνητές στη νευροεπιστήμη, τη βιολογία, την κλιματική επιστήμη και την ιατρική.

Οι δημοσιεύσεις του έχουν λάβει περισσότερες από 15.000 αναφορές, ενώ η έρευνά του έχει χρηματοδοτηθεί από οργανισμούς όπως τα NSF, NIH, DOE, DARPA, Horizon Europe και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας της Κύπρου, καθώς και από εταιρείες όπως η Google, η Microsoft και η Cisco.