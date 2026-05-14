Ραγδαίες εξελίξεις στην Βρετανία: Παραιτήθηκε και ο υπουργός Υγείας, τρίζει η καρέκλα του Στάρμερ

Την παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Υγείας της Βρετανίας υπέβαλε ο Γουές Στρίτινγκ, προκαλώντας σοβαρές πολιτικές αναταράξεις στην Κυβέρνηση των Εργατικών. Το περιβάλλον του είχε διαρρεύσει την πληροφορία σε δημοσιογράφους από χθες το απόγευμα, ωστόσο η κίνηση αυτή αυξάνει την εσωκομματική πίεση προς τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να πράξει το ίδιο.

«Η αποχώρηση του Στρίτινγκ, ενός από τα πλέον προβεβλημένα στελέχη της Κυβέρνησης και συχνά αναφερόμενου ως πιθανού μελλοντικού διεκδικητή της ηγεσίας των Εργατικών, θεωρείται σημαντικό πλήγμα για τον Στάρμερ, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με εσωτερική αμφισβήτηση», σημειώνουν αναλυτές.

Στην επιστολή παραίτησης του μεταξύ άλλων επικαλείται απώλεια εμπιστοσύνης στην ηγεσία του Πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται ευρύτερη συζήτηση για την κατεύθυνση του Εργατικού Κόμματος μετά τις πρόσφατες πολιτικές πιέσεις και τις κακές εκλογικές επιδόσεις στις περιφερειακές εκλογές της προηγούμενης εβδομάδας. Την ίδια στιγμή αναφέρει πως «όπου χρειαζόμαστε όραμα, έχουμε κενό. Όπου χρειαζόμαστε κατεύθυνση, έχουμε παρέκκλιση», ενώ τονίζει πως θα ήταν «ανέντιμο και ανήθικο με τις αρχές του» να παραμείνει στο κυβερνητικό σχήμα υπό τις παρούσες συνθήκες.

Αξίζει να σημειωθεί πως ήδη από τις αρχές της εβδομάδας τέσσερα ακόμη υψηλόβαθμα στελέχη της Κυβέρνησης Στάρμερ έχουν παραιτηθεί ενώ σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, τουλάχιστον 90 βουλευτές των Εργατικών έχουν ζητήσει από τον Πρωθυπουργό να ορίσει χρονοδιάγραμμα αποχώρησής του από την Ντάουνιγκ Στρίτ.

Βρετανικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο Στρίτινγκ θα προσπαθήσει να πυροδοτήσει τη διαδικασία εκλογής νέου ηγέτη των Εργατικών. Για να γίνει αυτό θα χρειαστεί την υποστήριξη 81 βουλευτών του κόμματος του. Ο Κιρ Στάρμερ έχει προειδοποιήσει πως μια τέτοια διαδικασία θα οδηγούσε τόσο τη χώρα όσο και το κόμμα σε περαιτέρω αποσταθεροποίηση. Παράλληλα τονίζει ότι είναι αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του και πως αν χρειαστεί θα διεκδικήσει ξανά την ηγεσία του κόμματος.

Ήδη πάνω από 100 βουλευτές των Εργατικών με επιστολή τους στηρίζουν τον Βρετανό Πρωθυπουργό.

Ο Στρίτινγκ ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο της Υγείας μετά την εκλογική νίκη των Εργατικών πριν από δύο χρόνια με βασική αποστολή τη μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS), το οποίο όμως εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές πιέσεις λόγω καθυστερήσεων, ελλείψεων προσωπικού και αυξημένης ζήτησης.

Πηγή: ΚΥΠΕ