Εκλογές 2026: Πότε και πού παραδίδονται οι κάλπες – Όλες οι λεπτομέρειες ανά επαρχία

Εκλογές 2026: Πότε και πού παραδίδονται οι κάλπες – Όλες οι λεπτομέρειες ανά επαρχία

Σύμφωνα με το πρόγραμμα παράδοσης των καλπών από τους Εφόρους Εκλογής των Εκλογικών Περιφερειών που απεστάλη από το Υπουργείο Εσωτερικών, την Παρασκευή, 22 Μαΐου θα παραδοθούν οι κάλπες  από τους Εφόρους Εκλογής των Εκλογικών Περιφερειών, ενώ οι κάλπες για τα εκλογικά κέντρα εξωτερικού θα παραδοθούν την Πέμπτη, 21 Μαΐου.

ΚΥΠΕ

Σημειώνεται ότι ο Γενικός Έφορος Εκλογών δρ Ελίκκος Ηλία θα επισκεφθεί τον χώρο της Διεθνούς Κρατικής Έκθεσης, όπου θα επιθεωρήσει τη διαδικασία παράδοσης των καλπών της Επαρχίας Λευκωσίας, στις 8:30 το πρωί της 22ας Μαΐου.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στη Λευκωσία, η παράδοση των καλπών θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 8 :00 – 13:00 στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Κρατικής Έκθεσης (Ελληνικό Περίπτερο), για την εκλογική περιφέρεια Λεμεσού θα παραδοθούν από τον οικείο έφορο εκλογών μεταξύ 8:00 – 13:00 στο Α’ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού (Χώρος Θεάτρου).

Στη Λάρνακα, μεταξύ 8:00 – 13:00 στο Κίτιο Αθλητικό Κέντρο, στην Πάφο μεταξύ 07:30 – 14:30 στο Γραφείο του Επάρχου, στην Αμμόχωστο μεταξύ 09:00 – 11:00 στα Γραφεία Επαρχιακής Διοίκησης Αμμοχώστου στη Λάρνακα.

Οι κάλπες για τα εκλογικά κέντρα εξωτερικού, θα παραδοθούν την Πέμπτη, 21 Μαΐου μεταξύ 09:00 – 12:00, στο Κτίριο του Υπουργείου Εσωτερικών, Πτέρυγα Α.

ΚΥΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΕΚΛΟΓΕΣ, ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ, ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2026

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

