Ανακοινώθηκαν τα Ετήσια Βραβεία Αριστείας στην Έρευνα και Διδασκαλία στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σε μια λαμπρή τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαΐου 2026, απονεμήθηκαν τα Ετήσια Βραβεία Αριστείας στην Έρευνα και τη Διδασκαλία για το 2026, τιμώντας τα μέλη του ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού που διακρίνονται για την εξαιρετική τους συμβολή στην παραγωγή νέας γνώσης και στην παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης.

Με τον θεσμό αυτό, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου επιβεβαιώνει τη διαχρονική του δέσμευση στην καλλιέργεια και επιβράβευση της αριστείας, απονέμοντας κάθε χρόνο δύο Βραβεία Αριστείας στη Διδασκαλία και δύο Βραβεία Αριστείας στην Έρευνα σε ακαδημαϊκούς που ξεχωρίζουν για το έργο, την αφοσίωση και τον αντίκτυπό τους.

Τα Βραβεία Αριστείας στη Διδασκαλία απονέμονται εις μνήμην της αείμνηστης Δρος Μαίρης Ελευθεριάδου, η οποία διετέλεσε Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017/18, αφήνοντας σημαντική παρακαταθήκη στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου.

Βραβείο Αριστείας στη Διδασκαλία

Ο Δρ. Ιωάννης Αλατσαθιανός είναι Λέκτορας Επιδημιολογίας και Βιοστατιστικής στην Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου – Παράρτημα Φρανκφούρτης, όπου υπηρετεί επίσης ως Συντονιστής Προγράμματος για το Πτυχίο Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας. Από το 2016, διδάσκει και συντονίζει ιατρικά και βιοϊατρικά μαθήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μεταξύ των οποίων Επιδημιολογία, Βιοστατιστική, Ερευνητικές Μεθόδους και Ιατρική Πληροφορική. Κάτοχος Διδακτορικού από την Ιατρική Σχολή Αθηνών και Επισκέπτης Επιστήμονας στην Ιατρική Σχολή Geisel του Dartmouth, ενσωματώνει στη διδασκαλία του εκτενή ερευνητική εμπειρία, εμπειρία κλινικών δοκιμών και καινοτόμα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, στον τομέα της οποίας συμμετέχει ενεργά σε ερευνητικά έργα. Η αφοσίωσή του στη μάθηση και τις μεθόδους διδασκαλίας αποσκοπεί στην ακαδημαϊκή αριστεία και την επιστημονική επάρκεια της νέας γενιάς φοιτητών, που θα πάρουν τον κόσμο στα χέρια τους.

Βραβείο Αριστείας στη Διδασκαλία

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Δρόσος είναι Λέκτορας στο πρόγραμμα Λογοθεραπείας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, με αντικείμενο «Ακουστική Επεξεργασία και Γλωσσική Ανάπτυξη» και είναι ο διευθυντής της Κλινικής Λόγου, Ομιλίας και Ακοής του Πανεπιστημίου. Έχει συμβάλει ενεργά στη συγγραφή και επιμέλεια επιστημονικών συγγραμμάτων και διαθέτει δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά. Διαθέτει εκτενή διδακτική, κλινική και ερευνητική εμπειρία στον τομέα των διαταραχών λόγου, ομιλίας και επικοινωνίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση φοιτητών και την κλινική εποπτεία. Το έργο του συνδυάζει την τεκμηριωμένη επιστημονική γνώση με την εφαρμογή στην κλινική πράξη, προάγοντας την καινοτομία και την ποιότητα στη διδασκαλία στο πεδίο της λογοπαθολογίας.

Τα Βραβεία Αριστείας στη Διδασκαλία απένειμαν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου και Διευθύνοντας Σύμβουλος, Δρ Χριστόφορος Χατζηκυπριανού, ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Ν. Φελλάς, Ανώτερος Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου, ο Πρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Ανδρέας Ευσταθίου καθώς και η η περσινή κάτοχος του βραβείου Αριστείας στη Διδασκαλία, Δρ Ελένη Μούσιη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ζωής του Πανεπιστημίου.

Σχετικά με τη θεματική της Έρευνας, απονεμήθηκαν τα βραβεία Νέας Ερευνήτριας, Διακεκριμένου Ερευνητή και Γυναίκας Ερευνήτριας που έχει επιδείξει σημαντικό έργο στα πρώτα στάδια της σταδιοδρομίας της

Βραβείο Γυναίκας Ερευνήτριας που έχει επιδείξει σημαντικό έργο στα πρώτα στάδια της σταδιοδρομίας της

Dr. Isakovic είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου (PhD) στις Βασικές Ιατρικές Επιστήμες και εκπονεί δεύτερο διδακτορικό στην Πειραματική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων. Είναι Λέκτορας και ασκούσα χρέη Αντιπροέδρου του Τμήματος Ιατρικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στη Φρανκφούρτη (EUC Frankfurt), καθώς και Διευθύνουσα Σύμβουλος (CEO) της εταιρείας EMHANCE.

Το ερευνητικό της έργο περιλαμβάνει πειραματικές και υπολογιστικές μελέτες των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο νευρικό σύστημα και της σύνδεσής τους με νευροανοσολογικούς μηχανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της αλληλεπίδρασης μεταξύ μικρογλοίας και αστροκυττάρων, με εφαρμογές στη μεταφραστική νευροτεχνολογία.

Έχει συγγράψει 16 δημοσιεύσεις καταχωρημένες στη βάση δεδομένων Scopus, είναι κάτοχος ευρεσιτεχνίας για θεραπευτική συσκευή βασισμένη σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, έχει εξασφαλίσει τρεις ερευνητικές χορηγίες — δύο εθνικές και μία ευρωπαϊκή — και έχει τιμηθεί με σειρά διακρίσεων, μεταξύ των οποίων και η ερευνητική υποτροφία JESH της Austrian Academy of Sciences.

Βραβείο Νέου Ερευνητή

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Γιαννακού είναι Επίκουρος Καθηγητής Επιδημιολογίας και Βιοστατιστικής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από την ολοκλήρωση του διδακτορικού του το 2019, έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 90 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, επιδεικνύοντας παραγωγικότητα που υπερβαίνει τα συνήθη δεδομένα για το στάδιο της καριέρας του. Το έργο του έχει σημαντική διεθνή απήχηση και έχει συμβάλει σε κατευθυντήριες οδηγίες. Ασκεί ουσιαστική ηγεσία, με συχνό ρόλο υπεύθυνου συγγραφέα και ενεργή επίβλεψη διδακτορικών και μεταπτυχιακών φοιτητών, ενώ συμμετέχει σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στην επιδημιολογία χρόνιων νοσημάτων και στους παράγοντες υγείας που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής, με έμφαση σε ογκολογικά, μεταβολικά και νεφρικά νοσήματα, με ουσιαστικό αντίκτυπο στη δημόσια υγεία.

Τα Βραβεία Αριστείας στην Έρευνα απένειμαν η κυρία Λουκία Πολυγερινού, Διευθύντρια Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, ο κύριος Δημήτριος Σκουρίδης, Επικεφαλής Επιστήμονας για Έρευνα, Καινοτομία και Τεχνολογία καθώς και οι περσινές βραβευθείσες Έρευνας, Δρ Χρυστάλλα Αντωνίου, Επίκουρη Καθηγήτρια Μοριακής Βιολογίας του Τμήματος Ζωής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και η Δρ Πανωραία Σιαφάκα, Επίκουρη Καθηγήτρια Φαρμακευτικής Τεχνολογίας του Τμήματος Ζωής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να θέτει υψηλά πρότυπα στην ανώτατη εκπαίδευση, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία της κυπριακής πανεπιστημιακής κοινότητας και καλλιεργώντας μια κουλτούρα αριστείας που εμπνέει την επόμενη γενιά επιστημόνων, ερευνητών και επαγγελματιών.