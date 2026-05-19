Στο 72,8% οι συνδέσεις οπτικών ινών στην Κύπρο – Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΓΕΡΗΕΤ

Η αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κύπρο συνέχισε την αναπτυξιακή της πορεία και το 2025, με τις συνδέσεις οπτικών ινών να φτάνουν το 72,8% του συνόλου, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία του Γραφείου Επιτρόπου Ρύθμισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ).

Την ίδια ώρα, οι συνδέσεις σταθερής ευρυζωνικής με ταχύτητες άνω του 1 Gbps υπερδιπλασιάστηκαν μέσα στο 2025, φτάνοντας το 13,1% του συνόλου.

Τα στοιχεία, με δεδομένα μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2025, αφορούν τη σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση και σταθερή τηλεφωνία, καθώς και την κινητή τηλεφωνία και κινητή ευρυζωνική πρόσβαση.

Η σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση συνέχισε και το 2025 την ανοδική της πορεία, με τον συνολικό αριθμό συνδρομών να ανέρχεται στις 372.774, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,7% σε σχέση με το 2024.

Σύμφωνα με το ΓΕΡΗΕΤ, η αγορά παραμένει σε τροχιά ανάπτυξης, αν και με ηπιότερους ρυθμούς, καθώς εισέρχεται σε πιο ώριμο στάδιο.

Όπως σημειώνεται, τα μερίδια αγοράς στη σταθερή ευρυζωνική εμφανίζουν σχετική σταθερότητα, με τη Cyta να διατηρεί την ηγετική της θέση, την Cablenet να παραμένει σημαντικός παίκτης και την Epic να εμφανίζει ανοδική δυναμική.

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025, το ποσοστό των συνδρομών με ταχύτητες ίσες ή μεγαλύτερες των 100 Mbps αυξήθηκε κατά 7,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και ανήλθε στο 89,3%.

Η μετάβαση προς δίκτυα υψηλής χωρητικότητας συνεχίστηκε, με το ποσοστό των συνδέσεων xDSL να μειώνεται κατά 7,5% και να υποχωρεί για πρώτη φορά σε μονοψήφιο ποσοστό, στο 9,5%.

Την ίδια στιγμή, οι συνδέσεις μέσω οπτικών ινών αυξήθηκαν κατά 9,4%, ενώ μικρή μείωση 1,9% καταγράφηκε στις συνδέσεις DOCSIS 3.0/3.1.

Το ΓΕΡΗΕΤ σημειώνει ότι η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της αγοράς και την εδραίωση των δικτύων οπτικών ινών ως βασικού πυλώνα συνδεσιμότητας.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι εντός του 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί το δίκτυο οπτικών ινών της Cyta στις οργανωμένες κοινότητες, γεγονός που εκτιμάται ότι θα ενισχύσει περαιτέρω τη διαθεσιμότητα συνδέσεων υπερυψηλών ταχυτήτων.

Η κατανάλωση δεδομένων συνέχισε επίσης να αυξάνεται, με τον μέσο όγκο δεδομένων ανά σταθερή γραμμή να ανέρχεται σε 1,26 TB κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Σε ετήσια βάση, ο συνολικός όγκος δεδομένων της σταθερής ευρυζωνικής αυξήθηκε κατά 14,7% σε σχέση με το 2024, ενώ σε σύγκριση με το 2020 έχει υπερδιπλασιαστεί, παρουσιάζοντας αύξηση 114%.

Στη σταθερή τηλεφωνία καταγράφηκε μείωση των συνολικών συνδέσεων κατά 2,3% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2024, γεγονός που αντανακλά τη σταδιακή υποχώρηση των παραδοσιακών φωνητικών υπηρεσιών.

Ωστόσο, οι συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας μέσω οπτικών ινών συνέχισαν να αυξάνονται και αποτελούν πλέον το κύριο μέσο παροχής της υπηρεσίας, με ποσοστό 83,2%.

Στην αγορά κινητής τηλεφωνίας, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025 καταγράφηκε αύξηση κατά 89.753 χρήστες σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2024.

Την ίδια ώρα, οι χρήστες προπληρωμένης κινητής μειώθηκαν κατά 22.662, κυρίως λόγω της υποχρεωτικής ταυτοποίησης των αριθμών προπληρωμένης, με αποτέλεσμα η αγορά να εμφανίζεται πιο εξορθολογισμένη και ώριμη.

Το ποσοστό των συνδρομών συμβολαίου αυξήθηκε κατά 3%, ενώ η αναλογία χρηστών κινητής τηλεφωνίας προς τον πληθυσμό της Κυπριακής Δημοκρατίας διαμορφώθηκε στο 162,7%.

Τα συμβόλαια που προσφέρουν απεριόριστα δεδομένα, φωνή και SMS εξακολουθούν να αποτελούν το κυρίαρχο μοντέλο στην αγορά κινητής τηλεφωνίας, αντιστοιχώντας στο 60,99% των συνολικών συνδρομών συμβολαίου.

Η κινητή ευρυζωνική πρόσβαση συνέχισε να αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς, με τον συνολικό όγκο δεδομένων κινητής ευρυζωνικής να αυξάνεται κατά 24% το 2025 σε σχέση με το 2024.

Το τέταρτο τρίμηνο του 2025 καταγράφηκε ο υψηλότερος όγκος δεδομένων μέχρι σήμερα, στις 85.847 TB.

Σύμφωνα με το ΓΕΡΗΕΤ, η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στην αυξημένη χρήση συμβολαίων με απεριόριστα δεδομένα, τα οποία ενισχύουν τον ρόλο της κινητής πρόσβασης στην καθημερινή χρήση ψηφιακών υπηρεσιών.

Όσον αφορά τον συνολικό όγκο δεδομένων σταθερής και κινητής ευρυζωνικής πρόσβασης, το 2025 καταγράφηκε αύξηση 16% σε σχέση με το 2024.

Παρά το γεγονός ότι η σταθερή ευρυζωνική εξακολουθεί να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής κίνησης δεδομένων, το ποσοστό της υποχώρησε στο 84,53% κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Το ΓΕΡΗΕΤ σημειώνει ότι η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει τη σταδιακή σύγκλιση των υπηρεσιών σταθερής και κινητής πρόσβασης, με τους χρήστες να αξιοποιούν ολοένα και περισσότερο διαφορετικά μέσα συνδεσιμότητας για την κάλυψη των ψηφιακών τους αναγκών.

ΚΥΠΕ