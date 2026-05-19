Στην Κύπρο το ταχύτερα αναπτυσσόμενο περιβάλλον startups στην ΕΕ, σύμφωνα με έκθεση

Σημαντική άνοδο πέτυχε η Κύπρος στην παγκόσμια κατάταξη startup οικοσυστημάτων, σύμφωνα με την έκθεση StartupBlink Global Startup Ecosystem Index 2026.

Ανακοίνωση από το Ιδρυμα Ερευνας και Καινοτομίας αναφέρει ότι σύμφωνα με την ετήσια έκθεση StartupBlink Global Startup Ecosystem Index 2026 η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα, η Κύπρος καταλαμβάνει πλέον την 34η θέση παγκοσμίως, 6 θέσεις ψηλότερα σε σχέση με πέρυσι.

Η χώρα καταγράφει την μεγαλύτερη άνοδο για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, με ετήσια ανάπτυξη 62,7% ενώ η έκθεση αποτιμά την αξία του στα 4,2 δις δολάρια Αμερικής, προστίθεται.

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι και οι τέσσερις πόλεις της χώρας εμφανίζονται στη λίστα των Top 1000 πόλεων παγκοσμίως, με τη Λεμεσό να γίνεται η πρώτη κυπριακή πόλη η οποία εισέρχεται στο Top 200 της παγκόσμια κατάταξης πόλεων, στην 191η θέση.

Ο ισχυρότερος κλάδος startups της Κύπρου είναι αυτός του Social & Leisure, ο οποίος περιλαμβάνει δραστηριοποίηση σε κλάδους όπως το gaming, οι κοινωνικές πλατφόρμες και δίκτυα, ψυχαγωγία, ευεξία, ταξιδιωτικές και πολιτισμικές εμπειρίες και αναψυχή, όπου η χώρα κατατάσσεται στην 26η θέση παγκοσμίως ενώ στην υποκατηγορία Gaming η Κύπρος κατατάσσεται 16η παγκοσμίως.

Η έκθεση καταλήγει ότι εάν η Κύπρος διατηρήσει το εξαιρετικό της επιχειρηματικό περιβάλλον έχει την ευκαιρία να εξελιχθεί σε σημαντικό παίκτη στο Ευρωπαϊκό σύστημα καινοτομίας, αναφέρει το Ιδρυμα Ερευνας και Καινοτομίας.