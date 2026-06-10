Παγκύπριες 2026: Σε Οικονομικά, Χημεία και Τεχνολογία η σημερινή εξέταση - Ανάπαυλα την Πέμπτη

Τρία εξεταζόμενα μαθήματα περιλάμβανε την Τετάρτη το πρόγραμμα των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης 2026, ενώ αύριο Πέμπτη, λόγω σχολικής αργίας, δεν πραγματοποιηθεί καμία εξέταση.

Σήμερα Τετάρτη οι υποψήφιοι παρακάθισαν στα μαθήματα Οικονομικών, Χημείας και Τεχνολογίας Τεχνικών Σχολών (θεωρητικής κατεύθυνσης (400,402,413,414,416).

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που έχουν προκύψει βάσει των αιτήσεων των υποψηφίων για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 2026, ο αριθμός υποψηφίων στο εξεταζόμενο μάθημα των Οικονομικών ανέρχεται στους 1.388, ενώ στην Χημεία 812.

Οι Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 2026 άρχισαν τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, με το μάθημα των Νέων Ελληνικών, στο οποίο παρακάθονται όλοι οι υποψήφιοι, και χθες Τρίτη, σειρά είχαν οι Μουσικές Σπουδές.

Η μάχη των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης 2026, μετά την αυριανή διακοπή λόγω σχολικής αργίας, συνεχίζεται την Παρασκευή, 12 Ιουνίου, με τα Αγγλικά και το Σάββατο, 13 Ιουνίου, με τη Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία.

Η δεύτερη εβδομάδα των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης περιλαμβάνει τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, τα Μαθηματικά Κατεύθυνσης, τα Αρχαία Ελληνικά, την Τεχνολογία Τεχνικών Σχολών (πρακτικής κατεύθυνσης,511,515,504,507) και πρακτική δοκιμασία, την Τρίτη 16 Ιουνίου, τα Ισπανικά, τις Εικαστικές Εφαρμογές, την Τεχνολογία Τεχνικών Σχολών (πρακτικής κατεύθυνσης, 509, 510, 517, 518) και πρακτική δοκιμασία, την Τετάρτη 17 Ιουνίου, την Πληροφορική, τα Αγγλικά 4ωρο Τεχνικών Σχολών, τις Γραφικές Τέχνες και πρακτική δοκιμασία, την Πέμπτη 18 Ιουνίου, τα Ιταλικά, την Αγωγή Υγείας, τη Θεατρολογία και πρακτική δοκιμασία, την Παρασκευή, 19 Ιουνίου, τη Φυσική, την Ιστορία, την Τεχνολογία Τεχνικών Σχολών (πρακτική κατεύθυνση, 500,502,503,506,513, 505,508) και πρακτική δοκιμασία.

Η τρίτη και τελευταία εβδομάδα των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης περιλαμβάνει τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου, τη Βιολογία, τα Λατινικά και το Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Τεχνικών Σχολών (θεωρητικής κατεύθυνσης), την Τρίτη, 23 Ιουνίου, τη Λογιστική, το Σχεδιασμό και Τεχνολογία, τα Γερμανικά και την Τεχνολογία Τεχνικών Σχολών (θεωρητικής κατεύθυνσης, 404,409,410,417,418,419, 405 ), την Τετάρτη, 24 Ιουνίου, τα Ρωσικά, το Ελεύθερο – Προοπτικό Σχέδιο, τα Τουρκικά και τη Φυσική 4ωρο Τεχνικών Σχολών, την Πέμπτη, 25 Ιουνίου, το Αρχιτεκτονικό – Τεχνικό Σχέδιο και τα Γαλλικά, την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, και τελευταία ημέρα των εξετάσεων, τα Μαθηματικά κοινού κορμού.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Εξετάσεων, η εξέταση του μαθήματος της «Πρακτικής Δοκιμασίας» των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης 2026 θα διεξαχθεί στο Μακάρειο Αθλητικό Κέντρο, στο Πολυπροπονητήριο «Ευάγγελος Φλωράκης», στο γήπεδο Κύκκου και στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λευκωσίας στις 17, 18 και 19 Ιουνίου 2026.

ΚΥΠΕ