Υπ. Γεωργίας: Θετικές προϋποθέσεις για επανέναρξη των συνομιλιών

Τις θετικές προϋποθέσεις που διαμορφώνονται για επανέναρξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας στο Κυπριακό ανέδειξε η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στον επιμνημόσυνο λόγο της κατά το ετήσιο μνημόσυνο των ηρώων του Δήμου Γεροσκήπου.

Η Υπουργός τόνισε ότι, 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, η μόνη πραγματική δικαίωση για όσους θυσιάστηκαν υπερασπιζόμενοι την πατρίδα είναι «ο τερματισμός της κατοχής, η απελευθέρωση και η επανένωση του τόπου μας».

Όπως ανέφερε, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει θέσει ως ύψιστη εθνική προτεραιότητα την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, με στόχο τη συνέχισή τους από το σημείο όπου διακόπηκαν στο Crans-Montana.

Αναφερόμενη στις τελευταίες εξελίξεις, σημείωσε ότι η προσωπική εμπλοκή του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, António Guterres, καθώς και η αποδοχή από όλες τις πλευρές της σύγκλησης νέας διευρυμένης διάσκεψης, δημιουργούν θετικές προοπτικές.

Παράλληλα, χαρακτήρισε σημαντικό τον διορισμό του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Raffaele Fitto, ως Ειδικού Απεσταλμένου της ΕΕ για το Κυπριακό, υπογραμμίζοντας ότι ενισχύεται ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαπραγματευτική διαδικασία.

Στο πρώτο μέρος της ομιλίας της, η Υπουργός απέτισε φόρο τιμής στους πέντε ήρωες της Γεροσκήπου, Χρήστο Κωνσταντινίδη, Πέρο Ευσταθίου, Γιαννάκη Ταλιώτη, Αντώνη Αντωνίου και Μιχάλη Κυπριανού, επισημαίνοντας ότι η θυσία τους αποτελεί διαχρονικό παράδειγμα αυταπάρνησης και προσφοράς προς την πατρίδα.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι η ιστορική μνήμη αποτελεί ευθύνη της Πολιτείας και της κοινωνίας, τονίζοντας πως η Κύπρος οφείλει να συνεχίσει με ενότητα και αποφασιστικότητα τον αγώνα για μια ελεύθερη, επανενωμένη και ειρηνική πατρίδα. Στο μεταξύ ο Σύνδεσμος Δρομέων Κύπρου «Περικλής Δημητρίου» διεξήγαγε αγώνα δρόμου εις μνήμη των Ηρώων της Γεροσκήπου με εκκίνηση από την Πλατεία Γεροσκήπου.

Μετά το πέρας του μνημοσύνου ακολούθησε κατάθεση στεφάνων .