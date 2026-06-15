Χτίζοντας κουλτούρα πρόληψης: Πυρασφάλεια σε όλα τα σχολεία

Στο Δημοτικό Σχολείο Αστρομερίτη πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η επίσημη παρουσίαση και έναρξη του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Πυρασφάλειας για τη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση, στο πλαίσιο συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, της Οργάνωσης Συνταξιούχων Πυροσβεστών Κύπρου και του SupportCY της Τράπεζας Κύπρου.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου, η οποία υπογράμμισε τη σημασία της ασφάλειας ως βασικού πυλώνα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη στρατηγική προτεραιότητα καλλιέργειας κουλτούρας πρόληψης και αυτοπροστασίας από μικρή ηλικία. Αναφέρθηκε επίσης στη σημασία της συνεργασίας μεταξύ κρατικών υπηρεσιών, εκπαιδευτικής κοινότητας, οργανωμένων φορέων και εθελοντικών οργανώσεων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των σχολικών κοινοτήτων.

Ο Αρχιπύραρχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και Εθνικός Συντονιστής Πυρκαγιών, κ. Νίκος Λογγίνος, σε χαιρετισμό του ανέφερε ότι το πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου και επεκτείνεται πλέον στους μαθητές και μαθήτριες, με στόχο την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών μέσω σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων και βιωματικών δράσεων.

Εκ μέρους της Τράπεζας Κύπρου και του SupportCY, η κα Έλλη Ιωαννίδου, Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας της Τράπεζας Κύπρου, τόνισε ότι η επένδυση στην πρόληψη και στην εκπαίδευση παιδιών αποτελεί στρατηγική επιλογή, ιδιαίτερα σε συνθήκες αυξημένων κινδύνων λόγω της κλιματικής κρίσης. Παράλληλα, επαναβεβαίωσε τη στήριξη του Προγράμματος μέσω επισκέψεων σε σχολεία, εκπαιδευτικών παρουσιάσεων, εξοπλισμού και βιωματικών δράσεων από το Σώμα Εθελοντών του SupportCY, καθώς και τις συχνές περιπολίες πρόληψης πυρκαγιών που πραγματοποιούν στην ύπαιθρο, σε τακτή βάση και σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμούς ο Πρόεδρος της Οργάνωσης Συνταξιούχων Πυροσβεστών Κύπρου, κ. Πανίκος Τσουδερός, ο Κοινοτάρχης Αστρομερίτη, κ. Άρης Κωνσταντίνου και ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Αστρομερίτη, κ. Δημήτρης Νικολάου, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας για την ενίσχυση της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας των νέων.

Στη συνέχεια, τα παιδιά του νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Αστρομερίτη συμμετείχαν σε διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ενημερώθηκαν για θέματα πυροπροστασίας από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της ΟΣΥΠΥΚ και είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα πυροσβεστικά οχήματα και τον εξοπλισμό του Σώματος Εθελοντών του SupportCY.

Το Πρόγραμμα και η συνέχιση της στενής συνεργασίας ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη, αποσκοπούν στη δημιουργία μιας νέας γενιάς πολιτών με αυξημένη συνείδηση πρόληψης, υπευθυνότητας και ετοιμότητας απέναντι σε μελλοντικές προκλήσεις.