Βίντεο σοκ από το πλήγμα στη Λαύρα του Κιέβου - «Έγκλημα κατά του χριστιανικού πολιτισμού», λέει ο Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε σήμερα το ρωσικό πλήγμα στο μοναστήρι της Λαύρας στο Κίεβο-Περτσέσκ σοβαρό έγκλημα κατά του χριστιανικού πολιτισμού.

Efforts to deal with the aftermath of the Russian strikes are ongoing in Kyiv, as well as in Kharkiv. Last night, the Russians launched more than 60 missiles at the capital alone. In total, 70 missiles and 611 drones were used against Ukraine. As of now, 28 people have been… pic.twitter.com/WRp6iEOu7h — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 15, 2026

«Ρωσικό πλήγμα στο (συγκρότημα της) Λαύρας στο Κίεβο-Περτσέσκ προκάλεσε πυρκαγιά στον καθεδρικό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου – μια εκκλησία της οποίας η ιστορία χρονολογείται από τον 11ο αιώνα. Και αυτό είναι ένα από τα πιο σοβαρά εγκλήματα κατά του χριστιανικού πολιτισμού έως σήμερα», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση στο Χ.

Ο ίδιος κάλεσε επίσης τις χώρες της Ομάδας των 7 (G7) να εντείνουν την πίεση στη Ρωσία και να αυξήσουν τη βοήθεια για την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας.

Smoke and flames rise from the Dormition Cathedral in the Orthodox complex of the Kyiv Pechersk Lavra following a Russian missile strike on the Ukrainian capital pic.twitter.com/wvRvRpOzI2 — AFP News Agency (@AFP) June 15, 2026

Η Γαλλία, από την πλευρά της, καταδίκασε σήμερα τα νεότερα πλήγματα της Ρωσίας στην Ουκρανία, με τον υπουργό Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό να συγκρίνει την επίθεση στο μοναστήρι της Λαύρας με τον βομβαρδισμό του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων ή της βασιλικής του Σεν Ντενί.

«Πρόκειται για μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της ⁠UNESCO, το οποίο, για εμάς στη Γαλλία, είναι αντίστοιχο με το να έχει βομβαρδιστεί η Παναγία των Παρισίων ή η (βασιλική του) Σεν Ντενί, το οποίο είναι εντελώς απαράδεκτο», δήλωσε ο Μπαρό, προσερχόμενος σε σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια της νύχτας η Ρωσία εξαπέλυσε μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και δεκάδες πυραύλους κατά της Ουκρανίας, που προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 9 ανθρώπων και πυρκαγιά στον ιστορικό καθεδρικό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κίεβο. Η Πολεμική Αεροπορία δήλωσε ότι η Μόσχα εξαπέλυσε 70 πυραύλους και 611 drones, στοχεύοντας κυρίως την πρωτεύουσα, προσθέτοντας ότι οι ουκρανικές μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 50 πυραύλους και 582 drones.

Από αντιαεροπορικό πύραυλο Patriot

Ο ρωσικός στρατός αρνήθηκε σήμερα ότι στοχοθέτησε τον καθεδρικό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, που υπέστη ζημιές στη διάρκεια της νύχτας σε κύμα πληγμάτων κατά της Ουκρανίας, δηλώνοντας ότι χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο Patriot της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας.

«Το συγκρότημα κτιρίων της Λαύρας των Σπηλαίων στο Κίεβο (όπου βρίσκεται ο καθεδρικός ναός στον οποίο ξέσπασε πυρκαγιά) επλήγη από πύραυλο του αμερικανικού συστήματος Patriot. Ένας από τους λόγους δυσλειτουργίας του συστήματος αυτού θα μπορούσε να είναι ότι οι χώρες της Δύσης προμήθευσαν στο καθεστώς του Κιέβου πυραύλους των οποίων η ημερομηνία χρήσης είχε λήξει», δήλωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, σε ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ