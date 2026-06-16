Το Πανεπιστήμιο Frederick αποχαιρετά την τάξη του 2026 στις φετινές Τελετές Αποφοίτησης

Η μεγάλη γιορτή της ακαδημαϊκής χρονιάς πλησιάζει για το Πανεπιστήμιο Frederick, το οποίο ετοιμάζεται να τιμήσει τους/τις αποφοίτους του και τους αριστεύσαντες και αριστεύσασες του ακαδημαϊκού έτους 2025-26 μέσα από τέσσερις ξεχωριστές τελετές που θα πραγματοποιηθούν σε Λεμεσό και Λευκωσία.

Οι Τελετές Αποφοίτησης και η Τελετή Απονομής Βραβείων και Αριστείων αποτελούν κορυφαίες στιγμές που σηματοδοτούν την ολοκλήρωση μιας σημαντικής ακαδημαϊκής διαδρομής και αναγνωρίζουν την αριστεία και τα επιτεύγματα των φοιτητών και φοιτητριών του Πανεπιστημίου.

Για τη φετινή χρονιά, το Πανεπιστήμιο Frederick διοργανώνει τις εξής τελετές:

1η Τελετή Αποφοίτησης, Δευτέρα 22 Ιουνίου, 20:00, Δημοτικό Κηποθέατρο Λεμεσού: Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στην παρουσία του Υπουργού Υγείας, κ. Νεόφυτου Χαραλαμπίδη, και του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Γιάννη Αρμεύτη. Θα αποφοιτήσουν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες όλων των Σχολών του Πανεπιστημίου που φοιτούν στη Λεμεσό.

Τελετή Απονομής Βραβείων και Αριστείων, Τετάρτη 24 Ιουνίου, 19:00, Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας: Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στην παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκου Χριστοδουλίδη. Κατά τη διάρκειά της θα τιμηθούν οι απόφοιτοι και οι απόφοιτες που πρώτευσαν στα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025-26, οι νέοι/ες διδάκτορες, καθώς και οι αποδέκτες των «Βραβείων Μιχάλη Φρειδερίκου», τα οποία απονέμονται σε μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας που ξεχωρίζουν για το ήθος, την προσφορά και την αριστεία τους.

Ιδιαίτερη τιμή για το Πανεπιστήμιο Frederick αποτελεί η παρουσία στην Τελετή Απονομής Βραβείων και Αριστείων, ως κύριου ομιλητή, του Panos A. Panay, Προέδρου της Recording Academy, του οργανισμού που απονέμει τα διεθνούς κύρους βραβεία GRAMMY. Ο Panay θεωρείται μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες παγκοσμίως στη διασταύρωση της τεχνολογίας, της δημιουργικότητας και της μουσικής βιομηχανίας. Πριν αναλάβει την ηγεσία της Recording Academy, διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Media & Entertainment του Berklee College of Music και ιδρυτής της πλατφόρμας Sonicbids, η οποία συνέβαλε καθοριστικά στην ανάδειξη χιλιάδων ανεξάρτητων καλλιτεχνών παγκοσμίως. Η παρουσία του στο Πανεπιστήμιο Frederick αναμένεται να εμπνεύσει τη νέα γενιά αποφοίτων, μεταφέροντας πολύτιμες εμπειρίες γύρω από την καινοτομία, την ηγεσία και τη δημιουργική σκέψη.

2η Τελετή Αποφοίτησης της Πολυτεχνικής Σχολής, Πέμπτη 25 Ιουνίου, 20:00, Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας: Η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Frederick θα γιορτάσει την αποφοίτηση των φοιτητών και φοιτητριών της σε ξεχωριστή τελετή, με επίτιμους προσκεκλημένους τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κ. Αλέξη Βαφεάδη και τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, κ. Κωνσταντίνο Κωνσταντή.

3η Τελετή Αποφοίτησης, Παρασκευή 26 Ιουνίου, 20:00, Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας: Στην παρουσία του Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Δρ. Νικόδημου Δαμιανού, θα πραγματοποιηθεί η τελετή αποφοίτησης των φοιτητών και φοιτητριών της Σχολής Επιστημών της Αγωγής και Κοινωνικών Επιστημών, της Σχολής Νομικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Τεχνών, Επικοινωνίας και Πολιτισμικών Σπουδών και της Σχολής Επιστημών Υγείας που φοιτούν στη Λευκωσία. Κατά τη διάρκεια της τελετής, το Πανεπιστήμιο Frederick θα τιμήσει τη σπουδαία ηθοποιό Δέσποινα Μπεμπεδέλη, μια εμβληματική προσωπικότητα του κυπριακού θεάτρου, για την αδιάλειπτη και πολύτιμη προσφορά της στον πολιτισμό, την τέχνη και τις νεότερες γενιές δημιουργών.

Σε όλες τις τελετές θα απευθύνουν χαιρετισμό η Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Frederick, κα Νατάσσα Φρειδερίκου, και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους.

Οι τελετές θα μεταδίδονται ζωντανά από τα επίσημα κανάλια του Πανεπιστημίου Frederick στο YouTube και στο Facebook.