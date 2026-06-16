Το Who Is Who των 14 που κατονομάζονται στο πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς

Δημοσιεύθηκε αρχικά στο en.politis.com.cy

Δεκατέσσερα πρόσωπα και οντότητες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ποινικές διώξεις μετά τη δημοσιοποίηση των πορισμάτων της τριετούς έρευνας της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς (ΑΑΚΔ) για τις καταγγελίες που περιλαμβάνονται στο βιβλίο Kratos Mafia.

Στις 16 Ιουνίου 2026, η ΑΑΚΔ δημοσίευσε τα αποτελέσματα της έρευνάς της για τους ισχυρισμούς που περιέχονται στο βιβλίο Kratos Mafia του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη, το οποίο κυκλοφόρησε το 2022. Η έρευνα διήρκεσε περισσότερο από τρία χρόνια και κατέληξε σε τελικό πόρισμα σχεδόν 3.000 σελίδων. Στο πόρισμα καταγράφονται πιθανά αδικήματα διαφθοράς που αφορούν τη Δικαιοσύνη, τη Νομική Υπηρεσία, κυβερνητικά υπουργεία, τον τραπεζικό τομέα και το γραφείο του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας.

Η Αρχή υιοθέτησε ευρήματα εναντίον 14 προσώπων και οντοτήτων και θα διαβιβάσει ολόκληρο το πόρισμα στον Γενικό Εισαγγελέα. Όλα τα πρόσωπα που κατονομάζονται τεκμαίρονται αθώα. Η ενοχή ή μη ενοχή τους μπορεί να κριθεί μόνο από τα δικαστήρια.

Ο πρώην Πρόεδρος: Νίκος Αναστασιάδης

Πρώην Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας (2013–2023) και πρώην πρόεδρος του ΔΗΣΥ

Ο Νίκος Αναστασιάδης υπηρέτησε δύο συνεχόμενες θητείες ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πριν αναλάβει το αξίωμα, ηγείτο του Δημοκρατικού Συναγερμού (ΔΗΣΥ) και ήταν βουλευτής. Διατηρούσε τη θέση του γενικού συνεταίρου στο δικηγορικό γραφείο Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεργάτες μέχρι την επίσημη παραίτησή του στις 26 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα ανάληψης των προεδρικών του καθηκόντων.

Η Αρχή εντόπισε επτά πιθανά αδικήματα σε τέσσερις διαφορετικές υποθέσεις. Τρία αφορούν εμπορία επιρροής: οι ερευνητές εκτιμούν ότι υπάρχουν εύλογες υπόνοιες πως έλαβε αθέμιτο όφελος μέσω συγκαλυμμένης πληρωμής ύψους 250.000 ευρώ από τη Λαϊκή Τράπεζα για τη στήριξη της προεκλογικής του εκστρατείας το 2013· ότι αξιοποίησε την πολιτική του θέση για να παρέμβει στη διαδικασία πολιτογράφησης δύο Ρώσων ολιγαρχών προς όφελος του δικηγορικού του γραφείου· και ότι αποδέχθηκε δωρεάν χρήση ιδιωτικού αεροσκάφους του Ρώσου ολιγάρχη Λεονίντ Λεμπέντεφ το 2013.

Ένα ακόμη αδίκημα αφορά κατάχρηση εξουσίας κακουργηματικού χαρακτήρα, καθώς οι ερευνητές κατέληξαν ότι παρενέβη προς τον τότε Γενικό Εισαγγελέα με σκοπό τον τερματισμό της έρευνας για την υπόθεση Focus Maritime. Τρεις επιπλέον υποθέσεις αφορούν πλημμεληματική κατάχρηση εξουσίας ή απόπειρα κατάχρησης: πίεση προς τη ΜΟΚΑΣ να ερευνήσει το δικό του δικηγορικό γραφείο με τρόπο που θα οδηγούσε σε δημόσια απαλλαγή του, παρέμβαση υπέρ ιδιωτικής εταιρείας σε υπόθεση ακινήτου στη Δρομολαξιά και διευκόλυνση της παράνομης εισόδου Τούρκου υπηκόου στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Επτά πιθανά αδικήματα εις βάρος πρώην αρχηγού κράτους αποτελούν πρωτοφανές γεγονός για την κυπριακή νομική ιστορία. Η έκταση των καταγγελιών — από δικαστικές παρεμβάσεις και τραπεζικές πληρωμές μέχρι κατάχρηση διαδικασιών πολιτογράφησης, παρεμβάσεις στην ανεξαρτησία των διώξεων και κατάχρηση εκτελεστικής εξουσίας — τοποθετεί τον Αναστασιάδη στο επίκεντρο σχεδόν όλων των βασικών πτυχών της έρευνας.

Το δικηγορικό γραφείο και οι συνεταίροι του

Στάθης Λεμής

Συνεταίρος, Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεργάτες

Ο Λεμής ήταν γενικός συνεταίρος του δικηγορικού γραφείου, το οποίο λειτουργούσε ως ένας από τους μεγαλύτερους διαμεσολαβητές εισαγωγής πελατών προς τον τραπεζικό τομέα κατά την περίοδο της οικονομικής άνθησης της δεκαετίας του 2000.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν εύλογες υπόνοιες για εμπορία επιρροής σε σχέση με τον ρόλο του γραφείου στη διακίνηση κεφαλαίων μέσω υπεράκτιων εταιρειών-κελυφών στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, συμπεριλαμβανομένης της φερόμενης πληρωμής των 250.000 ευρώ από τη Λαϊκή Τράπεζα. Εντοπίστηκαν επίσης υπόνοιες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, λόγω της συστηματικής χρήσης των εταιρειών αυτών για απόκρυψη της πραγματικής φύσης και των δικαιούχων των πληρωμών.

Έγγραφα που φέρουν την υπογραφή του, μεταξύ των οποίων και τιμολόγια της εταιρείας Masterton International Corp., έρχονται σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του ότι αγνοούσε την ύπαρξη ή τη λειτουργία των συγκεκριμένων εταιρειών.

Φάνος Φιλίππου

Συνεταίρος, Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεργάτες

Ο Φιλίππου ήταν γενικός συνεταίρος και διαχειριστής καταπιστεύματος (trustee) κατάθεσης 17 εκατ. ευρώ του Ρώσου ολιγάρχη Λεονίντ Λεμπέντεφ μέσω του καταπιστεύματος Sinel Trust.

Οι ερευνητές εντόπισαν εύλογες υπόνοιες για εμπορία επιρροής και ξέπλυμα χρήματος, παρόμοιες με εκείνες που αφορούν τον Λεμή. Παράλληλα, παραπέμπεται στον Γενικό Εισαγγελέα για ενδεχόμενη ψευδορκία: στις 12 Απριλίου 2012 κατέθεσε ενόρκως ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού ότι ο πελάτης του δεν διέθετε περιουσιακά στοιχεία στην Κύπρο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ενεργούσε ως διαχειριστής κατάθεσης 17 εκατ. ευρώ του ίδιου πελάτη.

Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεργάτες

Δικηγορικό γραφείο

Το γραφείο ιδρύθηκε το 2001 με τον Νίκο Αναστασιάδη ως γενικό συνεταίρο και εποπτεύοντα όλων των δραστηριοτήτων του. Συγκαταλεγόταν στους μεγαλύτερους διαμεσολαβητές πελατών της Τράπεζας Κύπρου, ενώ μέρος των προμηθειών διοχετευόταν μέσω υπεράκτιων εταιρειών στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους που συνδέονταν με το γραφείο.

Το ίδιο το γραφείο φέρεται να αντιμετωπίζει κατηγορίες για εμπορία επιρροής και ξέπλυμα χρήματος, καθώς θεωρείται το όχημα μέσω του οποίου διοχετεύθηκαν τα φερόμενα αθέμιτα οφέλη.

Η Δικαιοσύνη: Χάρης Σολομωνίδης

Πρώην Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας

Ο Σολομωνίδης χειρίστηκε δύο αιτήσεις που κατατέθηκαν εκ μέρους του Ρώσου ολιγάρχη Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ εναντίον της πρώην συζύγου του, Έλενας Ριμπολόβλεβα, στο πλαίσιο διαμάχης διαζυγίου που αφορούσε περιουσία δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι ερευνητές κατέληξαν ότι υπάρχουν εύλογες υπόνοιες πως συμφώνησε με το δικηγορικό γραφείο Andreas Neocleous & Co LLC να εξασφαλίσει εργασία για τη σύζυγό του ως αντάλλαγμα για ευνοϊκές δικαστικές αποφάσεις προς όφελος πελατών του γραφείου.

Η σύζυγός του προσλήφθηκε την 1η Νοεμβρίου 2013, λίγες ημέρες μετά την έκδοση δύο μονομερών προσωρινών διαταγμάτων υπέρ των πελατών του γραφείου. Επιπλέον, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι απέκρυψε τον πραγματικό εργοδότη της συζύγου του σε μεταγενέστερη απόφασή του.

Αντιμετωπίζει ενδεχόμενες κατηγορίες για δωροληψία δημόσιου λειτουργού, διεφθαρμένες συναλλαγές με αντιπροσώπους και παράνομη απόκτηση οικονομικού οφέλους.

Andreas Neocleous & Co LLC και Παναγιώτης Νεοκλέους

Το δικηγορικό γραφείο Andreas Neocleous & Co LLC θεωρείται από τους ερευνητές ότι προσέφερε εργασία στη σύζυγο του δικαστή Σολομωνίδη ως αθέμιτο αντάλλαγμα για ευνοϊκές αποφάσεις.

Ο δικηγόρος και συνεταίρος του γραφείου Παναγιώτης Νεοκλέους φέρεται να συμμετείχε σε συνωμοσία με στόχο την παρεμπόδιση της απονομής δικαιοσύνης, αποκρύπτοντας από τη διαδικασία εξαίρεσης του δικαστή το γεγονός ότι η σύζυγός του εργαζόταν στο ίδιο το γραφείο.

Πρώην ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός: Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Πρώην Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας

Οι ερευνητές εντόπισαν δύο πιθανά αδικήματα κατάχρησης εξουσίας. Στην υπόθεση Ριμπολόβλεβα φέρεται να παρενέβη προσωπικά στη διαχείριση του αστυνομικού φακέλου, παρακάμπτοντας τον Γενικό Εισαγγελέα. Στην υπόθεση Focus Maritime φέρεται να απαίτησε την παράδοση πρωτότυπων τεκμηρίων από τους ανακριτές και να τους απαγόρευσε να διατηρήσουν αντίγραφα.

Αστυνομία: Ιωάννης Σωτηρίδης

Πρώην επικεφαλής του ΤΑΕ Λεμεσού

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι απέκρυψε την αρχική καταγγελία από τους προϊσταμένους του, διέρρεε πληροφορίες προς την πλευρά του παραπονούμενου και καθυστέρησε σκόπιμα την επιστροφή του διαβατηρίου της Έλενας Ριμπολόβλεβα, παρά τις σχετικές οδηγίες.

Πρώην υπουργός: Νίκος Κουγιάλης

Πρώην Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Η υπόθεση αφορά την παραχώρηση κρατικής γης στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου ως αντιστάθμισμα για απαλλοτριωθείσα εκκλησιαστική γη. Οι ερευνητές διαπίστωσαν σημαντική διαφορά μεταξύ της πραγματικής εκτίμησης της αξίας των τεμαχίων και της αξίας που παρουσιάστηκε στα αρμόδια όργανα λήψης αποφάσεων.

Πρώην βουλευτής: Γιώργος Βαρνάβας

Πρώην βουλευτής ΕΔΕΚ

Οι ερευνητές θεωρούν ότι, χωρίς θεσμική αρμοδιότητα ή εξουσιοδότηση, αξιοποίησε τη βουλευτική του ιδιότητα για να εξασφαλίσει προνομιακή πρόσβαση ιδιωτικής εταιρείας και των δικηγόρων της σε ανώτερους κρατικούς αξιωματούχους.

Χρηματοοικονομικές πληροφορίες: Εύα Ρωσσίδου-Παπακυριακού

Πρώην επικεφαλής της ΜΟΚΑΣ

Η Αρχή κατέληξε ότι η ΜΟΚΑΣ διενήργησε ελλιπή έρευνα σε υποθέσεις που αφορούσαν το δικηγορικό γραφείο Αναστασιάδη. Σύμφωνα με το πόρισμα, αποδέχθηκε εξηγήσεις χωρίς ανεξάρτητη επαλήθευση και δημοσίευσε συμπέρασμα περί μη ύπαρξης παρατυπιών, το οποίο δεν αντανακλούσε πλήρως τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί.

Τραπεζικός τομέας: Ευθύμιος Μπουλούτας

Πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της Λαϊκής Τράπεζας

Οι ερευνητές θεωρούν ότι ενέκρινε τη μεταφορά τραπεζικών κεφαλαίων προς υπεράκτια εταιρεία στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους βάσει εικονικών τιμολογίων, με σκοπό τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του Νίκου Αναστασιάδη το 2013.

Ξένοι υπήκοοι

Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ

Ρώσος ολιγάρχης και επιχειρηματίας

Οι ερευνητές θεωρούν ότι προσέφερε αθέμιτο όφελος — συγκεκριμένα την κάλυψη του κόστους ιδιωτικής πτήσης του τότε Προέδρου Αναστασιάδη στις 21 Μαρτίου 2014 — σε πρόσωπο με πραγματική ή φαινομενική επιρροή επί Κυπρίων αξιωματούχων, στο πλαίσιο της επιχείρησης σύλληψης της πρώην συζύγου του.

Ανδρέας Χατζηκυριάκου

Φερόμενος ως ενδιάμεσος μεταξύ Ριμπολόβλεφ και Αναστασιάδη

Σύμφωνα με τα ευρήματα, διαδραμάτισε ρόλο μεσολαβητή στη σχέση μεταξύ του Ριμπολόβλεφ και του Αναστασιάδη, διευκολύνοντας την παροχή του φερόμενου αθέμιτου ωφελήματος και συντονίζοντας επαφές με κρατικούς αξιωματούχους.

Πηγή: Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, ανακοίνωση για τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με το βιβλίο Kratos Mafia, 16 Ιουνίου 2026.