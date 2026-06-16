Σε τροχιά σύγκρουσης Τραμπ–Νετανιάχου: Το deal με το Ιράν εξοργίζει το Ισραήλ

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Έρευνα για το Κυπριακό: Τι ζητά η κάθε κοινότητα για να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις της μη λύσης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οικονομική ενσωμάτωση και οδοφράγματα θέλουν οι Τουρκοκύπριοι – Διακοινοτική συνεργασία και ΜΟΕ προτάσσουν οι Ελληνοκύπριοι, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Σε μελέτη που αφορά στη μη λύση του Κυπριακού και στις προτεραιότητες της κάθε πλευράς, αναφέρεται η τ/κ εφημερίδα "Γιενί Ντουζέν".

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Ερευνών και ο Κυπριακός Ακαδημαϊκός Διάλογος δημοσίευσαν τα αποτελέσματα έρευνας με τίτλο «Άμβλυνση των Αρνητικών Επιπτώσεων της Μη Λύσης στην Κύπρο: Διεκδικήσεις και Προσδοκίες από την Άλλη Πλευρά». Η μελέτη, σημειώνεται, εκπονήθηκε από τον καθηγητή Γιουτζέλ Βουράλ και τη δρα Μαρία Χατζηπαύλου, με τη στήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, μέσα από ομάδες εστίασης με 66 συμμετέχοντες, προέκυψε ότι οι Τουρκοκύπριοι θέτουν ως προτεραιότητα την οικονομική ενσωμάτωση, το άνοιγμα νέων οδοφραγμάτων, την ενοποίηση των δικτύων κινητής τηλεφωνίας και τη διευκόλυνση στην πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες. Στον αντίποδα, οι Ελληνοκύπριοι δίνουν έμφαση στη διακοινοτική συνεργασία, τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), τις κοινές δράσεις νέων και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ακόμη σημειώνεται πως και οι δύο πλευρές βρίσκουν σε μεγάλο βαθμό αποδεκτά τα αιτήματα της άλλης πλευράς, βλέποντας θετικά την προώθηση της οικονομικής συνεργασίας και τη διάνοιξη νέων οδοφραγμάτων για τη βελτίωση της καθημερινότητας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑΚΥΠΡΙΑΚΟΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΟΙ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα