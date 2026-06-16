Έρευνα για το Κυπριακό: Τι ζητά η κάθε κοινότητα για να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις της μη λύσης

Σε μελέτη που αφορά στη μη λύση του Κυπριακού και στις προτεραιότητες της κάθε πλευράς, αναφέρεται η τ/κ εφημερίδα "Γιενί Ντουζέν".

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Ερευνών και ο Κυπριακός Ακαδημαϊκός Διάλογος δημοσίευσαν τα αποτελέσματα έρευνας με τίτλο «Άμβλυνση των Αρνητικών Επιπτώσεων της Μη Λύσης στην Κύπρο: Διεκδικήσεις και Προσδοκίες από την Άλλη Πλευρά». Η μελέτη, σημειώνεται, εκπονήθηκε από τον καθηγητή Γιουτζέλ Βουράλ και τη δρα Μαρία Χατζηπαύλου, με τη στήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, μέσα από ομάδες εστίασης με 66 συμμετέχοντες, προέκυψε ότι οι Τουρκοκύπριοι θέτουν ως προτεραιότητα την οικονομική ενσωμάτωση, το άνοιγμα νέων οδοφραγμάτων, την ενοποίηση των δικτύων κινητής τηλεφωνίας και τη διευκόλυνση στην πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες. Στον αντίποδα, οι Ελληνοκύπριοι δίνουν έμφαση στη διακοινοτική συνεργασία, τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), τις κοινές δράσεις νέων και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ακόμη σημειώνεται πως και οι δύο πλευρές βρίσκουν σε μεγάλο βαθμό αποδεκτά τα αιτήματα της άλλης πλευράς, βλέποντας θετικά την προώθηση της οικονομικής συνεργασίας και τη διάνοιξη νέων οδοφραγμάτων για τη βελτίωση της καθημερινότητας.

Πηγή: ΚΥΠΕ