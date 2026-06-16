UNIC: Αθλητικές Βραβεύσεις 2025-2026

Μέσα σε κλίμα υπερηφάνειας και συγκίνησης, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας βράβευσε την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026, στις εγκαταστάσεις του, τους φοιτητές και τις φοιτήτριές του που διακρίθηκαν στα Πανεπιστημιακά Πρωταθλήματα της περιόδου 2025-2026. Κεντρικός ομιλητής της φετινής διοργάνωσης ήταν ο Ολυμπιονίκης και Διακεκριμένος Καθηγητής Σταύρος Τζιωρτζής.

Παρουσία της ακαδημαϊκής και διοικητικής ηγεσίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, προσωπικοτήτων του κυπριακού αθλητισμού και γονέων, πραγματοποιήθηκε για ενδέκατη χρονιά η τελετή, η οποία έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός.

Ο Δρ. Αιμίλιος Σολωμού, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠΑ και Επίτιμος Διευθυντής της Έδρας UNESCO του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, και ο Καθηγητής Νίκος Καρτακούλλης, Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, υπογράμμισαν τη σημασία του Πανεπιστημιακού Αθλητισμού και της σύνδεσής του με την ακαδημαϊκή πρόοδο, συνεχάρησαν τους φοιτητές, τους γονείς και όσους τους στηρίζουν, και εξήραν τόσο τον ρόλο της ΚΟΠΑ όσο και τη συμβολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, μέσα και από υποτροφίες και την ενίσχυση της διπλής καριέρας. Παράλληλα, εξέφρασαν την εκτίμησή τους προς τον Σταύρο Τζιωρτζή για την πορεία, το ήθος και την προσφορά του στον αθλητισμό.

Η Πασχαλίνα Μαγνήτη, Λειτουργός Α’ του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, υπογράμμισε τη σημασία της παράλληλης επιτυχίας στον αθλητισμό και στις σπουδές, επισημαίνοντας ότι ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός του ΚΟΑ δίνει έμφαση στον Πανεπιστημιακό Αθλητισμό.

Κατά την ομιλία του, ο Καθηγητής και Ολυμπιονίκης Σταύρος Τζιωρτζής αναφέρθηκε στις δυσκολίες, τους κόπους και τις θυσίες της αθλητικής του πορείας, που τον οδήγησαν στην Ελληνική Ολυμπιακή ομάδα, στις συμμετοχές στους Βαλκανικούς Αγώνες, στην 6η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου το 1972 και στο ρεκόρ που διατηρεί έως σήμερα στα 400 μ. με εμπόδια. Στη συνέχεια συνεχάρη τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και παρέλαβε τιμητικό αναμνηστικό από τον κύριο Καρτακούλλη.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας συγχαίρει τους αθλητές και τις αθλήτριες Στυλιάνα Ιωαννίδου (4η θέση, ύψος), Πέτρο Χριστοδουλίδη (5η θέση, judo), Κάλια Αντωνίου (6η θέση, κολύμβηση) και Κυριάκο Μαρκίδη (ενόργανη), που συμμετείχαν στο Παγκόσμιο Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα στη Γερμανία τον Ιούλιο του 2025, καθώς και τη Student Ambassador της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Πανεπιστημιακού Αθλητισμού, Στέφανη Νικολάου.

Ακολούθησαν οι βραβεύσεις:

3η θέση

Στίβος - Ύψος - Παλληκαρίδη Κλάρα, Badminton - Διπλό Γυναικών, Beach Volley - Γυναικών, Ανώμαλος Δρόμος Γυναικών - Ανδρέου Βικτώρια, Judo Ανδρών - Κατηγορία -81KG - Ιωάννου Αναστάσιος, Αντισφαίριση - Ατομικό Γυναικών - Καλτεζιώτη Ελένη

2η θέση

Στίβος - 100μ. Γυναικών - Κουντούρη Καλλιόπη, Στίβος 1500μ. Γυναικών - Ανδρέου Βικτώρια, Badminton – Διπλό Μικτό, Badminton - Μονό Γυναικών, Καλαθόσφαιρα Γυναικών, Αγώνας Ορεινής Ποδηλασίας Ανδρών, Αγώνας Ορεινής Ποδηλασίας Γυναικών, Αγώνας Ποδηλασίας Δρόμου Γυναικών, Χειροσφαίριση Ανδρών, Judo Ανδρών -81KG, -90KG, Κολύμβηση 50μ. Πρόσθιο Ανδρών, Αντισφαίριση Ατομικό Ανδρών, Πετοσφαίριση Γυναικών.

1η θέση

3X3 Καλαθόσφαιρα Ανδρών, Στίβος - Δισκοβολία Ανδρών, Ύψος Γυναικών, Μήκος Γυναικών, Badminton - Διπλό Γυναικών, Καλαθόσφαιρα Ανδρών, Beach Volley Ανδρών, Beach Volley Γυναικών, Αγώνας Ορεινής Ποδηλασίας Γυναικών, Αγώνας Ποδηλασίας Δρόμου Γυναικών, Judo Ανδρών +100KG, Κολύμβηση 100μ Πρόσθιο Ανδρών, 200μ. Πρόσθιο Ανδρών, 200μ. Πεταλούδα Ανδρών, 50μ. Πρόσθιο Γυναικών, Επιτραπεζια Αντισφαίριση Ατομικό Γυναικών, Αντισφαίριση Ατομικό Ανδρών, Αντισφαίριση Ατομικό Γυναικών.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με το βραβείο αναγνώρισης της συμμετοχής και προσφοράς των φοιτητών και φοιτητριών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και πρόκειται να αποφοιτήσουν στο τέλος της Ακαδημαϊκής Χρονιάς 2025-2026.