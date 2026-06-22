Η Κλιματική Κρίση αντικείμενο νέου εξ αποστάσεως μεταπτυχιακού του Πανεπιστημίου Frederick

Το Πανεπιστήμιο Frederick ανακοινώνει την έναρξη του νέου, εξ αποστάσεως διαπανεπιστημιακού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στην Κλιματική Κρίση: Περιβαλλοντική Διαχείριση και Διακυβέρνηση, που θα προσφέρεται από το νέο ακαδημαϊκό έτος 2026-27.

Το νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα αξιολογήθηκε και πιστοποιήθηκε επιτυχώς από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ). Πρόκειται για κοινό, διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα το οποίο προσφέρεται εξ αποστάσεως από το Τμήμα Επιστημών Ζωής και Υγείας του Πανεπιστημίου Frederick (Κύπρος) και το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Ελλάδα), με γλώσσα διδασκαλίας την ελληνική.

Ανταποκρινόμενο σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου, την κλιματική κρίση, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Κλιματική Κρίση: Περιβαλλοντική Διαχείριση και Διακυβέρνηση προσφέρει επίκαιρη, εξειδικευμένη και πρακτικά προσανατολισμένη εκπαίδευση, παρέχοντας στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την προώθηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

«Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σχεδιάστηκε με έναν βασικό στόχο: να προσφέρει ουσιαστικές γνώσεις και πρακτικά εργαλεία στους ανθρώπους που θέλουν να κατανοήσουν και να αντιμετωπίσουν την κλιματική κρίση» επισημαίνει η συντονίστρια για το Πανεπιστήμιο Frederick του μεταπτυχιακού προγράμματος, Δρ Χρυσάνθη Κάτζη, «γι’ αυτό και επικεντρώνεται γύρω από τις κλιματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ανατολική Μεσόγειος». Η Καθ. Αναστασία Πασχαλίδου, συντονίστρια του προγράμματος για το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, επισημαίνει: «Το πρόγραμμα ενώνει δύο πεδία που συχνά εξετάζονται χωριστά: τη διαχείριση του περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων, και τη βιώσιμη διακυβέρνηση και πολιτική. Με αυτόν τον τρόπο, οι φοιτητές και φοιτήτριες αποκτούν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζονται για να συμμετέχουν ενεργά σε λύσεις για την κλιματική κρίση».

Επιστήμονες με τεχνογνωσία στους τομείς της περιβαλλοντικής διαχείρισης και διακυβέρνησης, της κλιματικής κρίσης και των καθαρών μορφών ενέργειας, καθώς και στην εκπαίδευση για την Αειφορία, διδάσκουν στο πρόγραμμα. Ανάμεσά τους ο κ. Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, τέως βουλευτής και Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας και η Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Προϊστάμενη της Μονάδας για την Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη στο ΥΠΑΝ και Πρόεδρος της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών (UNECE). Από το Πανεπιστήμιο Frederick διδάσκουν, μεταξύ άλλων, ο Δρ Πάρις Φωκαΐδης, Αναπληρωτής Καθηγητής στην Πολυτεχνική Σχολή και ακαδημαϊκός υπεύθυνος της Ερευνητικής Ομάδας Αειφόρου Ενέργειας, καταξιωμένος επιστήμονας στον τομέα της Ενέργειας, με σημαντική συμβολή στη διαμόρφωση πολιτικής στην Κύπρο και στη συμβουλευτική για υιοθέτηση του ευρωπαϊκού κεκτημένου στην κυπριακή νομοθεσία, η Δρ Χρυσάνθη Κάτζη, Πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Frederick, και ο Δρ Νικόλας-Γιώργος Ηλιάδης, μέλος της Μονάδας Διατήρησης της Φύσης του Πανεπιστημίου Frederick, δασολόγος και ερευνητής. Από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, μεταξύ άλλων, διδάσκουν η Καθηγήτρια Αναστασία Πασχαλίδου, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Υλωρικής και Ρύπανσης Περιβάλλοντος, και Επιστημονικά Υπεύθυνη εκ μέρους του ΔΠΘ στο Εθνικό Δίκτυο CLIMPACT για την Κλιματική Αλλαγή, ο διεθνώς καταξιωμένος Καθηγητής Γαρύφαλλος Αραμπατζής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Δασικής Οικονομικής και Επιχειρηματικότητας, ο Καθηγητής Σπυρίδων Γαλατσίδας, Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας και Διευθυντής του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής, και ο Καθηγητής Γεώργιος Τσαντόπουλος, Πρόεδρος του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του ΔΠΘ.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους/ες Σχολών και Τμημάτων Γεωτεχνικών, Πολυτεχνικών, Θετικών, Οικονομικών, Ανθρωπιστικών, Θεωρητικών, Βιολογικών Επιστημών και Επιστημών Υγείας και Ζωής που θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις για την κλιματική αλλαγή και να τις αξιοποιήσουν στην πράξη: στον σχεδιασμό πολιτικών, στη διαχείριση οικοσυστημάτων, στην περιβαλλοντική διακυβέρνηση και στην υλοποίηση δράσεων βιωσιμότητας.

Καθώς η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης γίνεται ολοένα πιο επείγουσα, αυξάνεται και η ανάγκη για επαγγελματίες με εξειδικευμένες γνώσεις στην περιβαλλοντική διακυβέρνηση, τη διαχείριση οικοσυστημάτων και τη βιωσιμότητα. Οι απόφοιτοι/ες του μεταπτυχιακού προγράμματος μπορούν να αναζητήσουν προοπτικές απασχόλησης σε περιβαλλοντικά τμήματα και υπηρεσίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σε διεθνείς οργανισμούς, σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και σε επιχειρήσεις με θέσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και αειφορίας. Επιπλέον, μπορούν να εργαστούν σε οργανισμούς και εταιρείες που ασχολούνται με τη στρατηγική για την κλιματική αλλαγή, την αξιολόγηση κλιματικού κινδύνου, την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τον αειφόρο σχεδιασμό. Το πρόγραμμα απευθύνεται επίσης σε άτομα από τον χώρο της έρευνας και της εκπαίδευσης, ιδιαίτερα σε όσους/ες ασχολούνται με την κλιματική αλλαγή, την περιβαλλοντική διακυβέρνηση και την ευαισθητοποίηση του κοινού.

Το νέο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό στην Κλιματική Κρίση: Περιβαλλοντική Διαχείριση και Διακυβέρνηση, θα προσφέρεται με το νέο ακαδημαϊκό εξάμηνο που ξεκινά στις 5 Οκτωβρίου 2026. Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2026. Η προκήρυξη με τα κριτήρια εισδοχής και τη διαδικασία επιλογής είναι αναρτημένη εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τα κριτήρια εισδοχής και την υποβολή αιτήσεων, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Frederick ή/και επικοινωνήστε με το Γραφείο Εισδοχής: τηλ. +357-22394394 (Λευκωσία), +357-25730975 (Λεμεσός), adminfo@frederick.ac.cy