Πλοία ήδη διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός-Κάτω από τα 75 δολ. το μπρεντ

Πλοία έχουν ήδη διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ βάσει του σχεδίου που έχει καταρτίσει ο νεοσύστατος ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του Οργανισμού αυτού του ΟΗΕ.

«Πλοία έχουν ήδη αρχίσει να περνούν βάσει του σχεδίου», δήλωσε εκπρόσωπος του Οργανισμού, αρνούμενος να παράσχει λεπτομέρειες σχετικά με τα πλοία που διέσχισαν τον δίαυλο.

Τουλάχιστον δύο πλοία μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου και ένα φορτηγό πλοίο έπλευσαν τις τελευταίες 12 ώρες μέσω των Στενών στο πλαίσιο του σχεδίου, σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων LSEG.

Επιπρόσθετα, τουλάχιστον 35 άλλα εμπορικά πλοία, κυρίως πλοία μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου, φορτηγά πλοία και πλοία εμπορευματοκιβωτίων, ετοιμάζονται να πλεύσουν μέσω των Στενών, σύμφωνα με τους LSEG και MarineTraffic, με βάση ανάλυση του Reuters για τις κινήσεις των πλοίων.

Το σχέδιο, το οποίο χρειάστηκε μήνες για να ολοκληρωθεί, θα επιτρέψει σε εκατοντάδες πλοία με περίπου 11.000 ναυτικούς που έχουν εγκλωβιστεί στον Κόλπο να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε χθες ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Αρσένιο Ντομίνγκες.

«Η διακήρυξη της ήττας της Αμερικής»

Το πρωτόκολλο συμφωνίας ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου είναι «η διακήρυξη της ήττας της Αμερικής», δήλωσε ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας και πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαχέρ Γαλιμπάφ.

«Το μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ δεν είναι καρπός πιέσεων ή εξαναγκασμού, αλλά μάλλον καρπός της αντίστασης και της αποφασιστικότητας του γενναίου ιρανικού έθνους», δήλωσε ο Γαλιμπάφ κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν που μεταδόθηκε από την ιρανική τηλεόραση.

«Για το λόγο αυτόν το μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ πήρε την θέση της διακήρυξης της ήττας της Αμερικής», είπε προειδοποιώντας ότι στο εξής η ασφάλεια της Μέσης Ανατολής θα είναι υπόθεση των χωρών της περιοχής και απηύθυνε πρόσκληση για επέκταση της περιφερειακής συνεργασίας.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου συμμετέχει σε συνάντηση της Κοινοβουλευτικής Ενωσης του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας στην πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν.

«Θεωρούμε την αποχώρηση των ξένων στρατιωτικών δυνάμεων από την περιοχή στρατηγικό στόχο», διότι «πέραν της εξασφάλισης διαρκούς ασφάλειας, συνιστούν πηγή αποσταθεροποίησης», επέμεινε ο Μοχάμαντ Μπαχέρ Γαλιμπάφ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν πλειάδα στρατιωτικών βάσεων στην Μέση Ανατολή, οι οποίες αποτελούν βασική συνιστώσα της αμερικανικής ικανότητας προβολής στρατιωτικής ισχύος στον κόσμο.

Οι χώρες που τις φιλοξενούν έγιναν στόχος των ιρανικών επιθέσεων με drones και πυραύλους κατά την διάρκεια του πολέμου σε απάντηση της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης κατά του Ιράν.

«Βλέπουμε το μέλλον της περιοχής όχι στην αντιπαράθεση, αλλά στην συνεργασία», δήλωσε ο Γαλιμπάφ τείνοντας το χέρι στις γειτονικές χώρες του Κόλπου.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν επανέλαβε επίσης ότι η ειρήνη στον Λίβανο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της διαδικασίας που θα καταλήξει σε οριστική ειρηνευτική συμφωνία με την Ουάσινγκτον.

«Για μας, η κατάπαυση του πυρός ήταν και παραμένει τόσο σημαντική όσο και η κατάπαυση του πυρός στο Ιράν και ο τερματισμός του πολέμου στον Λίβανο είναι τόσο σημαντικός όσο και ο τερματισμός του πολέμου στο Ιράν», προειδοποίησε.

Οχι και τόσο εντατικές οι «τεχνικές» συνομιλίες που έχουν προθεσμία 60 ημερών για να τελεσφορήσουν

Οι «τεχνικές» συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν θα επαναληφθούν «την επόμενη εβδομάδα», ανακοίνωσε το Πακιστάν, μεσολαβητής στην ειρηνευτική διαδικασία.

«Οι συνομιλίες θα επαναληφθούν την επόμενη εβδομάδα, πιστεύω την Τρίτη» ή την Τετάρτη, δήλωσε ο εκπρόσωπος του πακιστανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο «πρώτος γύρος» των τεχνικών αυτών συνομιλιών ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ ξεκίνησε την Δευτέρα στην Ελβετία, μετά τις υψηλού επιπέδου πολιτικές συνομιλίες του σαββατοκύριακου.

Σύμφωνα με ιρανικά και δυτικά μέσα ενημέρωσης, οι τεχνικές συνομιλίες επρόκειτο να διαρκέσουν «ολόκληρη την εβδομάδα».

Το πρωτόκολλο συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν προβλέπει χρονικό διάστημα 60 ημερών για την περάτωση των αμερικανοϊσραηλινών διαπραγματεύσεων που φιλοδοξούν να διευθετήσουν όλα τα ανοικτά θέματα, ανάμεσά τους και το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.

Σημειώνεται ότι χρειάσθηκαν δύο χρόνια εντατικών διαπραγματεύσεων με την συμμετοχή δυτικών και ιρανών διπλωματικών, νομικών, επιστημονικών επιτελείων εμπειρογνωμόνων για την επίτευξη της διεθνούς συμφωνίας του 2015 για τον έλεγχο του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Από την συμφωνία εκείνη αποχώρησε το 2018 ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την πρώτη του προεδρική θητεία.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ