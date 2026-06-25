Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας κατατάσσεται ανάμεσα στα κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως στην κατάταξη QS World University Rankings 2027

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας πέτυχε μία σημαντική νέα διάκριση στην κατάταξη QS World University Rankings 2027, καταλαμβάνοντας θέση στη ζώνη 711-720 παγκοσμίως, μεταξύ των κορυφαίων 200 πανεπιστημίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την 3η θέση στην Κύπρο, ανάμεσα στα πανεπιστήμια που περιλαμβάνονται στη φετινή έκδοση.

Η έκδοση 2027 των QS World University Rankings αξιολόγησε 1,504 ιδρύματα παγκοσμίως, καθιστώντας τη συμπερίληψη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ένα σημαντικό ορόσημο και μία ισχυρή επιβεβαίωση του αναπτυσσόμενου διεθνούς προφίλ, της ακαδημαϊκής ποιότητας και της παγκόσμιας προοπτικής του.

Η νέα αυτή διάκριση ενισχύει τη θέση του Πανεπιστημίου ως ενός από τα κορυφαία πανεπιστήμια στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή, με σαφή προσανατολισμό στην ακαδημαϊκή αριστεία, την παγκόσμια δικτύωση και την επιτυχία των φοιτητών.

Σχολιάζοντας αυτό το επίτευγμα, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Καθηγητής Φίλιππος Πουγιούτας, ανέφερε:

«Πρόκειται για ένα σημαντικό επίτευγμα για το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και για ένα αποτέλεσμα που γιορτάζουμε με υπερηφάνεια. Η κατάταξή μας ανάμεσα στα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου στην έκδοση QS World University Rankings 2027 υπογραμμίζει την πρόοδο που συνεχίζουμε να σημειώνουμε ως ίδρυμα. Η ισχυρή μας επίδοση στους δείκτες Global Engagement και Employability αντανακλά τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας: εξωστρεφές, συνδεδεμένο με την κοινωνία, και την αγορά εργασίας και προσηλωμένο στην παροχή υψηλής ποιότητας έρευνας και εκπαίδευσης σε μία δυναμική διεθνή κοινότητα. Η κατάκτηση της 1ης και 2ης θέσης μεταξύ των κυπριακών και ελληνικών πανεπιστημίων στους δείκτες Global Engagement, καθώς και της 3ης θέσης στον δείκτη Employability Outcomes, αναδεικνύει τόσο τον διεθνή μας προσανατολισμό, όσο και τους ισχυρούς δεσμούς μας με τις τοπικές και παγκόσμιες αγορές εργασίας.»

Τα QS World University Rankings συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο ευρέως αναγνωρισμένων και σημαντικών παγκόσμιων πανεπιστημιακών κατατάξεων, αξιολογώντας πανεπιστήμια βάσει μίας σειράς δεικτών σε πέντε θεματικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των Global Engagement (International Research Network, International Student Ratio, International Faculty Ratio) και Employability.

Για το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, η διάκριση αυτή αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα στη συνεχιζόμενη ανάπτυξή του και τη διεθνή του αναγνώριση, αναδεικνύοντας τη δυναμική του ακαδημαϊκού του περιβάλλοντος και την αυξανόμενη επίδραση του παγκόσμιου προσανατολισμού του.