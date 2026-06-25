Γιατί ψήνεται η Ευρώπη και όχι η Κύπρος; Ο Έρικ Κίτα στον «Π» για την πρόγνωση των επόμενων ημερών (ηχητικό)

Το φαινόμενο του «εμποδισμού Ωμέγα» και του «θερμικού θόλου» που έχει προκαλέσει ακραίες θερμοκρασίες στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη δεν αναμένεται να επηρεάσει, τουλάχιστον στο άμεσο διάστημα, την Κύπρο και την Ελλάδα, σύμφωνα με τον ιδιώτη μετεωρολόγο της πλατφόρμας Kitas Weather, Έρικ Κίτα.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», ο κ. Κίτας εξήγησε ότι το φαινόμενο οφείλεται σε ένα εκτεταμένο πεδίο υψηλών πιέσεων, το οποίο μετακινήθηκε από τη βορειοδυτική Αφρική προς τα δυτικά και κεντρικά τμήματα της Ευρώπης.

Όπως ανέφερε, οι υψηλές πιέσεις παραμένουν στην περιοχή, προκαλώντας μεταφορά θερμότερων αέριων μαζών αλλά και περαιτέρω θέρμανση του αέρα.

Ακραίο για τον Ιούνιο το φαινόμενο στην Ευρώπη

Ο μετεωρολόγος χαρακτήρισε το φαινόμενο ιδιαίτερα έντονο, κυρίως λόγω της χρονικής περιόδου κατά την οποία εκδηλώνεται.

«Είναι ένα φαινόμενο που θα έλεγα ότι είναι αρκετά ακραίο για την περιοχή», ανέφερε, σημειώνοντας ότι, παρότι στο παρελθόν έχουν καταγραφεί υψηλότερες θερμοκρασίες σε ορισμένες περιοχές, η έκταση και η διάρκεια του καύσωνα είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τον μήνα Ιούνιο.

Εξήγησε ότι οι βροχές που καταγράφονται σε κάποιες περιοχές παρατηρούνται κυρίως περιμετρικά του εκτεταμένου πεδίου υψηλών πιέσεων. Όπως ανέφερε, σημειώθηκαν και καταιγίδες στη νότια Αγγλία με αυξημένη ηλεκτρική δραστηριότητα, ωστόσο το κύριο χαρακτηριστικό του φαινομένου είναι η ηλιοφάνεια και οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες στην κεντροδυτική Ευρώπη.

Δεν επηρεάζεται η Ανατολική Μεσόγειος

Ο κ. Κίτας διευκρίνισε ότι η συγκεκριμένη ατμοσφαιρική διάταξη δεν ευνοεί την ανάπτυξη καύσωνα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως είπε, οι θερμοκρασίες στην Κύπρο θα κινηθούν σε υψηλά επίπεδα, ωστόσο οι 37 με 38 βαθμοί Κελσίου θεωρούνται φυσιολογικές τιμές για την εποχή.

«Δεν διαφαίνεται να έχουμε κάποιο κύμα καύσωνα το επόμενο διάστημα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, ενώ η Δυτική Ευρώπη αναμένει και τρίτο κύμα καύσωνα, η περιοχή μας δεν φαίνεται να επηρεάζεται.

Πιθανά μεμονωμένα 40άρια, όχι παρατεταμένος καύσωνας

Σε ερώτηση για τις θερμοκρασίες των επόμενων ημερών, ο κ. Κίτας απάντησε ότι αυτές θα είναι λίγο πάνω από τις κανονικές τιμές, υπενθυμίζοντας ότι το μεγαλύτερο μέρος του Ιουνίου κινήθηκε κοντά ή και κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα.

«Ο Ιούνιος θα κλείσει περίπου κοντά στα κλιματικά φυσιολογικά επίπεδα», ανέφερε.

Για τα πρώτα 40άρια, σημείωσε ότι δεν αποκλείεται μέχρι το επόμενο δεκαήμερο να καταγραφούν μεμονωμένες τιμές γύρω στους 40 βαθμούς, ωστόσο δεν αναμένεται οργανωμένο και παρατεταμένο κύμα πολύ υψηλών θερμοκρασιών.

Πιθανώς ηπιότερο καλοκαίρι σε σχέση με προηγούμενα χρόνια

Αναφερόμενος στη συνολική εικόνα του φετινού καλοκαιριού, ο μετεωρολόγος σημείωσε ότι δεν μπορούν να γίνουν απόλυτες προβλέψεις, καθώς ο Ιούλιος και ο Αύγουστος είναι παραδοσιακά οι θερμότεροι μήνες.

Όπως είπε, στο παρελθόν έχουν καταγραφεί τόσο ακραίες θερμοκρασίες τον Ιούνιο όσο και πιο ήπιοι μήνες, ενώ έχουν σημειωθεί ισχυροί καύσωνες κατά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Με βάση, ωστόσο, τις μέχρι τώρα ενδείξεις και τις εξελίξεις στη Δυτική Ευρώπη, εκτίμησε ότι «ίσως έχουμε ένα πιο ήπιο καλοκαίρι σε σχέση με προηγούμενα χρόνια», χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν θερμά επεισόδια ή υψηλές θερμοκρασίες.

Η πρόγνωση του τριημέρου

Για το επόμενο τριήμερο, ο κ. Κίτας προέβλεψε αυξημένη ηλιοφάνεια, με πιθανές τοπικές ομίχλες νωρίς το πρωί κυρίως στα ανατολικά.

Οι θερμοκρασίες στο εσωτερικό θα κυμανθούν γύρω στους 37 με 38 βαθμούς, ενώ τοπικά ενδέχεται να φτάσουν έως και τους 39 βαθμούς. Οι άνεμοι αναμένεται να εξασθενήσουν από αύριο, ενώ το Σαββατοκύριακο θα επικρατήσουν πολύ καλές καιρικές συνθήκες

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