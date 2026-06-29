Η γνώση, η υπευθυνότητα και η κοινωνική προσφορά στο επίκεντρο της Τελετής Αποφοίτησης της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας τίμησε στις 26 Ιουνίου 2026 τους αποφοίτους και τις απόφοιτες της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών και Κοινωνικών Επιστημών, σε μια τελετή αποφοίτησης που ανέδειξε τη σημασία της γνώσης, της κοινωνικής προσφοράς και της δημιουργικής συμμετοχής των νέων στη σύγχρονη κοινωνία.

Στην τελετή παρευρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, Δρ Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Καθηγητής Φίλιππος Πουγιούτας, η Κοσμητόρισσα της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών και Κοινωνικών Επιστημών, Καθηγήτρια Ιουλία Παπαγεώργη, καθώς και η επίτιμη προσκεκλημένη της τελετής, Συνιδρύτρια και Εκτελεστική Διευθύντρια του Sistema Cyprus, Δρ Νικολέττα Πολυδώρου.

Στον χαιρετισμό της, η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, Δρ Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, αναφέρθηκε στις αρχές της φιλίας, της αριστείας, καθώς επίσης και στο «εύ αγωνίζεσθαι». Με συγκίνηση δήλωσε πως «καμία διάκριση, καμία επιτυχία δεν μετρά αν δεν την έχεις κατακτήσει με ακεραιότητα, ήθος, σεβασμό […] και σκληρή δουλειά», ενώ τόνισε τη σημαντικότητα των Ανθρωπιστικών Σπουδών αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ως πολιτεία αναγνωρίζουμε ότι η επένδυση στους νέους ανθρώπους αποτελεί επένδυση στο μέλλον της χώρας. Η κοινωνία έχει ανάγκη από νέους ανθρώπους που θα υπηρετούν τον άνθρωπο με ευαισθησία και υπευθυνότητα, αλλά και από πολίτες που θα συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση ενός καλύτερου μέλλοντος».

Ολοκλήρωσε τον χαιρετισμό της εξήροντας το έργο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και εκφράζοντας την υπερηφάνεια της για τη στενή συνεργασία του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας με το Πανεπιστήμιο, ιδίως σε θέματα παιδικής προστασίας και ενεργού γήρανσης.

Στη δική του ομιλία, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Καθηγητής Φίλιππος Πουγιούτας, συνεχάρη τις απόφοιτες και τους αποφοίτους για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους και αναφέρθηκε στη σημασία της προσήλωσής τους στη γνώση, στο διάβασμα και στους κόπους τους. Στην ομιλία του ανέδειξε, επίσης, τη διεθνή ανάπτυξη και ακαδημαϊκή καταξίωση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, επισημαίνοντας ότι συγκαταλέγεται στο 2% των κορυφαίων πανεπιστημίων διεθνώς, με σημαντικές διακρίσεις στις διεθνείς κατατάξεις, ιδιαίτερα στον τομέα της ποιότητας της έρευνας. Παράλληλα, στάθηκε στη διεύρυνση των διεθνών συνεργασιών του Πανεπιστημίου, στα διαπανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών με κορυφαία ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, καθώς και στην ενίσχυση της παρουσίας του στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, με το UNIC Athens. Τέλος εστίασε και στη συμμετοχή του Πανεπιστημίου στην συμμαχία ευρωπαϊκών πανεπιστημίων NEOLAiA, και τη δημιουργία ενός καινοτόμου πανεπιστημιακού δικτύου με πανεπιστημιουπόλεις σε εννέα χώρες.

Απευθυνόμενος στις απόφοιτες και αποφοίτους της Σχολής και, αφού τους ευχαρίστησε θερμά για τη συνεισφορά τους στις επιτυχίες του Πανεπιστημίου, ο Πρύτανης Πουγιούτας ανέφερε:

«Στο εγγύς μέλλον, ο κόσμος μας θα μοιάζει με επιστημονική φαντασία. Τα ευφυή ολογράμματα θα ενσωματωθούν στον χώρο εργασίας, στους χώρους ψυχαγωγίας και γενικά στα κοινωνικά περιβάλλοντα μας, διευκολύνοντας την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων και εφαρμογών της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Επαυξημένης Πραγματικότητας. Σε αυτόν τον νέο κόσμο, η πρόκληση της διατήρησης της ανθρώπινης φύσης μας, αντιμετωπίζοντας υπαρξιακά, ηθικά, κοινωνιολογικά, νομικά, φιλοσοφικά και άλλα διλήμματα, θα είναι δύσκολη.Να θυμάστε ότι οι Ανθρωπιστικές Σπουδές και οι Κοινωνικές Επιστήμες ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή της κοινωνικής αλλαγής. Να είστε, λοιπόν, έτοιμοι να κατανοήσετε αυτόν τον νέο κόσμο, να μας βοηθήσετε όλους να προσαρμοζόμαστε συνεχώς καθώς εξελίσσεται και να αναπτύξετε το ηθικό πλαίσιο που θα διασφαλίσει ότι θα παραμείνουμε ανθρώπινοι».

Ακολούθησε η παρουσίαση του τιμώμενου Καθηγητή Κλήμη Μαστορίδη από την Κοσμητόρισσα της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Καθηγήτρια Ιουλία Παπαγεώργη. Η Καθηγήτρια αναφέρθηκε στη μακρά και ουσιαστική ακαδημαϊκή πορεία του Καθηγητή Μαστορίδη, καθώς και στη σημαντική συμβολή του στη Σχολή και στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Ο Καθηγητής Μαστορίδης διετέλεσε Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών κατά την περίοδο 2020-2026 και αναγορεύθηκε σε Ομότιμο Καθηγητή της Σχολής.

Στη δική της ομιλία, η Κοσμητόρισσα Καθηγήτρια Ιουλία Παπαγεώργη αναφέρθηκε ξεχωριστά στους αποφοίτους των επιμέρους κλάδων της Σχολής, τονίζοντας τη σημασία της προσφοράς τους στην κοινωνία. Επισήμανε ότι η Αρχιτεκτονική πρέπει να υπηρετεί τον άνθρωπο, η Επικοινωνία να βασίζεται στην αλήθεια και την αυθεντικότητα, τα Πολυμέσα να έχουν ουσιαστικό σκοπό, οι Γλώσσες και η Λογοτεχνία να ερμηνεύουν τον κόσμο με κατανόηση, οι Κοινωνικές Επιστήμες να παραμείνουν αφοσιωμένες στην κοινωνική προσφορά και η Θεολογία να καθοδηγεί τον άνθρωπο. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη, σημειώνοντας ότι οι Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες παραμένουν ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς καλλιεργούν την κριτική σκέψη, την ηθική κρίση, την πολιτισμική κατανόηση και τη συναισθηματική νοημοσύνη. Τέλος, η Κοσμητόρισσα κάλεσε τους απόφοιτους να μη σταματούν ποτέ να μαθαίνουν, να μην φοβούνται να θέτουν δύσκολες ερωτήσεις και να αναζητούν ουσιαστικές απαντήσεις.

Χαιρετισμό απηύθυνε, και η επίτιμη προσκεκλημένη της τελετής, Συνιδρύτρια και Εκτελεστική Διευθύντρια του Sistema Cyprus, Δρ Νικολέττα Πολυδώρου, η οποία μοιράστηκε προσωπικές εμπειρίες και ιστορίες παιδιών και νέων που σημάδεψαν την πορεία της, αναδεικνύοντας τη δύναμη της εμπιστοσύνης, της ανθεκτικότητας και της πίστης στις δυνατότητες κάθε ανθρώπου. Αναφέρθηκε στα πρώτα της βήματα ως εκπαιδευτικός όταν συνειδητοποίησε ότι το ουσιαστικό ερώτημα δεν ήταν πώς θα διδάξει τα παιδιά, αλλά πώς θα κερδίσει την εμπιστοσύνη τους. Μέσα από τις ιστορίες δύο νέων που συνδέθηκαν με το Sistema Cyprus και κατάφεραν να προχωρήσουν παρά τις δυσκολίες, υπογράμμισε ότι η επιτυχία δεν μετριέται πάντα με την ταχύτητα, αλλά με την επιμονή και με όσα αρνείται κανείς να εγκαταλείψει στην πορεία.

Τέλος, χαιρετισμό στην τελετή απηύθυναν και οι πρωτεύσαντες και πρωτεύσασες απόφοιτοι και απόφοιτες.

Η τελετή αποφοίτησης ολοκληρώθηκε με την επικύρωση των τίτλων σπουδών από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Καθηγητή Φίλιππο Πουγιούτα, και τον Ανώτερο Αντιπρύτανη, Καθηγητή Κωνσταντίνο Α. Φέλλα. Την τελετή παρακολούθησαν πλήθος προσκεκλημένων, γονείς και συγγενείς των αποφοίτων. Η κοινότητα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας εύχεται στους αποφοίτους καλή σταδιοδρομία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της πορείας τους.