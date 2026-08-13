Ύφάλος 100 μέτρων στον Κόλπο των Κοραλλίων: Στηρίζει το Τμήμα Περιβάλλοντος – Ανησυχεί για το μέγεθος του έργου η Ξένια Λοϊζίδου

Της στήριξης του Τμήματος Περιβάλλοντος χαίρει η πρόθεση του Δήμου Ακάμα να προχωρήσει στην τοποθέτηση 220 βυθισμένων μονάδων από σκυρόδεμα στον Κόλπο των Κοραλλίων, σε βάθος περίπου 4 μέτρων και σε ανάπτυγμα περίπου 100 μέτρων μήκους, σε απόσταση 115 - 130 μέτρων από την ακτή, ώστε να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα διάβρωσης.

Σε επιστολή στήριξης που απέστειλε το Τμήμα στις 8 Σεπτεμβρίου του 2025, αναφέρονται οι θετικές επιπτώσεις του έργου. Επίσης το Τμήμα συμμετείχε σε συναντήσεις εμπλεκομένων που έγιναν το προηγούμενο διάστημα.

«Αυτό το έργο είναι σημαντικό, ως ερευνητικό και πιλοτικό, για την αντιμετώπιση της παράκτιας διάβρωσης. Επίσης θεωρούμε θετικό το γεγονός ότι εντάσσεται στην προώθηση λύσεων βασισμένων στη φύση (Nature-based solutions)», δήλωσε στον «Π» η αναπληρώτρια διευθύντρια του Τμήματος Περιβάλλοντος, Έλενα Στυλιανοπούλου.

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Σημειώνοντας ότι το Τμήμα θα παρακολουθεί το συγκεκριμένο έργο, το χαρακτήρισε ήπιο. «Είναι ένα πιλοτικό έργο, για την εξεύρεση λύσεων που βασίζονται στη φύση, κάτι που θέλει το Τμήμα να προωθεί», πρόσθεσε.

Παράλληλα ανέφερε ότι αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα πιθανόν να συμβάλει στην προώθηση πιο ήπιων αντιδιαβρωτικών έργων, σε σχέση πιο σκληρά, τα οποία εφαρμόζονταν παραδοσιακά στην Κύπρο.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Interreg Ελλάδα-Κύπρος 2021-2027, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Εντάσσεται στο έργο «ECO-BEACHTECH», όπου συμμετέχει ο Δήμος Ακάμα.

Ξένια Λοϊζίδου: «Δεν μπορεί να είναι πιλοτικά τέτοιου μεγέθους έργα»

Αντιθέτως, ανησυχία και προβληματισμό εκφράζει η ακτομηχανικός και πρόεδρος του Κέντρου Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ, Ξένια Λοϊζίδου,

«Ακτομηχανικά μιλώντας, δεν υπάρχει η έννοια του ‘‘πιλοτικού’’ στη θάλασσα για κατασκευές τόσο μεγάλου μεγέθους. Τα πιλοτικά έργα γίνονται στη στεριά», δήλωσε στον «Π», σχολιάζοντας τον χαρακτηρισμό «πιλοτικό έργο» στα έγγραφα του διαγωνισμού, τον οποίο προκήρυξε χθες ο Δήμος Πέγειας, με προθεσμία μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου.

Την ίδια ώρα εξέφρασε λύπη, «γιατί μέσα σε 20 χρόνια ο Κόλπος των Κοραλλίων, από μία πανέμορφη φυσική ακτή έχει μετατραπεί σε μία συλλογή από σκληρά και καταστροφικά τεχνικά έργα».

«Παρόλο που το έργο εντάσσεται σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, η κυπριακή νομοθεσία προβλέπει περιβαλλοντικές μελέτες, τις οποίες δεν έχουμε δει», ανέφερε η κα Λοϊζίδου.

Άλλοι στόχοι

Σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού, εκτός από την αντιμετώπιση της διάβρωσης, σκοπός της βύθισης του τσιμεντένιου υφάλου, είναι η βελτίωση των ενδιαιτημάτων και ο εμπλουτισμός της θαλάσσιας πανίδας, και παράλληλα η αναψυχή του κοινού με ελεύθερη κατάδυση ή αναπνευστήρα, η πραγματοποίηση επιστημονικής έρευνας και, γενικότερα, η ευαισθητοποίηση του κοινού για την προστασία του παράκτιου περιβάλλοντος και η προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο του έργου, θα τοποθετηθούν 200 βυθισμένες μονάδες σκυροδέματος (ΒΜΣ) που θα κατασκευάσει ο ανάδοχος, και επιπρόσθετα 20 βυθισμένες μονάδες σκυροδέματος μικρότερων διαστάσεων που θα κατασκευαστούν από το Κέντρο Αριστείας Ερατοσθένης του ΤΕΠΑΚ με τεχνική τρισδιάστατης εκτύπωσης (3-D printing).

Σύμπραξη τεσσάρων φορέων

Στην ιστοσελίδα του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Interreg Ελλάδα-Κύπρος 2021-2027, αναφέρεται ότι το έργο «ECO-BEACHTECH» υλοποιείται από τη σύμπραξη τεσσάρων φορέων: