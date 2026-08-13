Ο Πούτιν προκαλεί την οργή της Ιαπωνίας: Η πρώτη επίσκεψη στις Κουρίλες νήσους ξυπνά εδαφική διαμάχη από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κάνει επίσημη επίσκεψη σήμερα, για πρώτη φορά, στο αρχιπέλαγος των Κουρίλων νήσων, για το οποίο η Ρωσία βρίσκεται σε διένεξη με την Ιαπωνία --που διεκδικεί την κυριαρχία τουλάχιστον τεσσάρων νησιών--, μετέδωσαν ρωσικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο κ. Πούτιν «μετέβη προσωπικά για πρώτη φορά στις Κουρίλες νήσους», όπου επιθεώρησε το Varyag --καταδρομικό κλάσης Σλάβα--, τη ναυαρχίδα του ρωσικού στόλου του Ειρηνικού, μετέδωσε το TASS.

Αφού επισκέφθηκε τη Γιουζν-Σαχαλίνσκ, στη νήσο Σαχαλίνη, μετέβη κατόπιν στο Ιτουρούπ, άλλο νησί του αρχιπελάγους, όπου περιηγήθηκε σε εργοστάσιο επεξεργασίας αλιευμάτων.

Η Ιαπωνία «διαμαρτύρεται σθεναρά»

Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας «διαμαρτύρεται σθεναρά» εναντίον της επίσκεψης του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στις Κουρίλες νήσους, αρχιπέλαγος για το οποίο οι δυο χώρες βρίσκονται σε διένεξη επί δεκαετίες, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της ιαπωνικής διπλωματίας Τοσίμιτσου Μοτέγκι.

«Οι Βόρειες Περιοχές (...) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της επικράτειας της Ιαπωνίας, τόσο σε ιστορικό επίπεδο όσο και από την άποψη του διεθνούς δικαίου, και η κυβέρνηση της Ιαπωνίας διαμαρτύρεται σθεναρά εναντίον αυτής της επίσκεψης», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Μοτέγκι σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του, χρησιμοποιώντας την ιαπωνική ονομασία του αρχιπελάγους, το οποίο εκτείνεται ανάμεσα στη Χοκάιντο και στη χερσόνησο Καμτσάτκα.

Εδαφική διαμάχη δεκαετιών

Η επίσκεψη του Πούτιν στο Ιτουρούπ έχει ιδιαίτερη συμβολική και πολιτική σημασία, καθώς πρόκειται για την πρώτη φορά που ο Ρώσος πρόεδρος επισκέπτεται τα διαφιλονικούμενα νησιά, τα οποία βρίσκονται εδώ και δεκαετίες στο επίκεντρο της εδαφικής διαμάχης μεταξύ Μόσχας και Τόκιο.

Ο Πούτιν «επισκέφθηκε προσωπικά τις Κουρίλες Νήσους για πρώτη φορά», όπου επιθεώρησε το Varyag (καταδρομικό κλάσης Σλάβα), τη ναυαρχίδα του ρωσικού στόλου του Ειρηνικού, μετέδωσε το TASS.

Αφού επισκέφθηκε τη Γιουζν-Σαχαλίνσκ, στη νήσο Σαχαλίνη, μετέβη κατόπιν στο Ιτουρούπ, άλλο νησί του αρχιπελάγους, όπου περιηγήθηκε σε εργοστάσιο επεξεργασίας αλιευμάτων.

Το Ιτουρούπ ανήκει στις νότιες Κουρίλες Νήσους, τις οποίες η Ιαπωνία αποκαλεί «Βόρεια Εδάφη». Η Ρωσία ασκεί σήμερα τον έλεγχο της περιοχής, ενώ η Ιαπωνία διεκδικεί το Ιτουρούπ, το Κουνασίρ, το Σικοτάν και τα νησιά Χαμπομάι.

Η εδαφική διαφορά αποτελεί το βασικό εμπόδιο για την υπογραφή συνθήκης ειρήνης μεταξύ Ρωσίας και Ιαπωνίας μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι δύο χώρες δεν έχουν υπογράψει μέχρι σήμερα οριστική συνθήκη ειρήνης, παρά την αποκατάσταση των διπλωματικών τους σχέσεων.

Η διαμάχη ανάγεται στο τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν η Σοβιετική Ένωση ανέλαβε τον έλεγχο των Κουρίλων Νήσων. Η Ιαπωνία υποστηρίζει ότι τα τέσσερα επίμαχα νησιά δεν αποτελούν μέρος των εδαφών από τα οποία παραιτήθηκε μετά τον πόλεμο, ενώ η Ρωσία θεωρεί ότι η κυριαρχία της στις Κουρίλες Νήσους έχει κατοχυρωθεί από τις μεταπολεμικές διεθνείς συμφωνίες.

Η επίσκεψη του Πούτιν έρχεται ενώ η Μόσχα εξακολουθεί να επιμένει στη θέση της για τη ρωσική κυριαρχία στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / ertnews.gr