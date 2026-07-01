Με αυτό το βίντεο κέρδισαν οι μαθητές του Λανιτείου στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Στατιστικής - «Η διάκριση που στέλνει μήνυμα αυτοπεποίθησης»

Η πρωτιά της ομάδας STATRUN του Λανιτείου Γυμνασίου στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Στατιστικής δεν αποτελεί μόνο μια μεγάλη μαθητική διάκριση. Όπως τονίζει στον «Π» ο Επιθεωρητής Μέσης Εκπαίδευσης Ιωάννης Ιωάννου, είναι και ένα μήνυμα αυτοπεποίθησης για την κυπριακή εκπαίδευση και την κοινωνία ευρύτερα.

Μια ιστορική επιτυχία για την Κύπρο

Μια από τις σημαντικότερες διακρίσεις της Κύπρου σε ευρωπαϊκό μαθητικό διαγωνισμό κατέγραψε η ομάδα STATRUN από το Λανίτειο Γυμνάσιο Λεμεσού, η οποία κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία 14-16 ετών στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Στατιστικής 2026, κατά την τελετή βράβευσης που πραγματοποιήθηκε στη Σόφια της Βουλγαρίας.

Η επιτυχία χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη που έχει πετύχει μέχρι σήμερα η Κύπρος στον συγκεκριμένο θεσμό, από την έναρξη της συμμετοχής της στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό. Δεν ήταν, όμως, η μόνη κυπριακή διάκριση. Η ομάδα ANOVA κατέλαβε την τρίτη θέση στην κατηγορία 16-18 ετών, ενώ η ομάδα OUTLIARS βρέθηκε ανάμεσα στις δώδεκα κορυφαίες της ίδιας κατηγορίας.

Πρωτιά ανάμεσα σε χιλιάδες συμμετοχές

Μιλώντας στον «Π», ο Επιθεωρητής Μέσης Εκπαίδευσης Ιωάννης Ιωάννου υπογράμμισε ότι η επιτυχία αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς προέκυψε μέσα από έναν εξαιρετικά ανταγωνιστικό θεσμό, στον οποίο συμμετείχαν συνολικά 9.096 ομάδες και 28.832 μαθητές από 22 χώρες.

«Είναι ένα κατόρθωμα να πρωτεύει μια ομάδα από την Κύπρο σε έναν διαγωνισμό με τόσο μεγάλη συμμετοχή. Μας δίνει αυτοπεποίθηση και επαναφέρει στο προσκήνιο στοιχεία μιας κοινωνίας που είναι δυναμική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η επιμονή των παιδιών πίσω από την ευρωπαϊκή πρωτιά

Σύμφωνα με τον κ. Ιωάννου, η επιτυχία των μαθητών δεν οφείλεται σε κάποιο «ξεχωριστό» πρόγραμμα σπουδών σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά κυρίως στην επιμονή, τη μεθοδικότητα και την προσήλωση των ίδιων των παιδιών.

«Μιλάμε για χαρισματικά παιδιά που επιμένουν μέχρι να καταφέρουν αυτό που έχουν βάλει ως στόχο», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια των μαθητών ήταν συστηματική και απαιτητική.

Ο διαγωνισμός και η στατιστική σκέψη

Ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Στατιστικής έχει ως στόχο να φέρει τους μαθητές πιο κοντά στη στατιστική σκέψη, στην ανάλυση δεδομένων και στην ικανότητα εξαγωγής τεκμηριωμένων συμπερασμάτων.

Στην εθνική φάση, οι μαθητές καλούνται να αξιοποιήσουν γνώσεις μαθηματικών και στατιστικής που συνδέονται με το επίπεδο του προγράμματος σπουδών τους, ενώ διαγωνίζονται και στην ικανότητά τους να ερμηνεύουν στατιστικά δεδομένα και μελέτες που αφορούν την Κύπρο.

Η εθνική φάση στην Κύπρο

Στην Κύπρο, τον εθνικό διαγωνισμό συνδιοργανώνουν η Στατιστική Υπηρεσία, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και η Κυπριακή Στατιστική Εταιρεία.

Μέσα από τη διαδικασία επιλέγονται οι καλύτερες ομάδες, οι οποίες εκπροσωπούν τη χώρα στην ευρωπαϊκή φάση. Οι μαθητές διαγωνίζονται στα μαθηματικά και τη στατιστική, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αναλύσουν, να ερμηνεύσουν και να παρουσιάσουν στατιστικά δεδομένα.

Από τα δεδομένα της Eurostat σε βίντεο

Στο ευρωπαϊκό επίπεδο, οι μαθητές καλούνται να επεξεργαστούν δεδομένα της Eurostat και να τα παρουσιάσουν με τρόπο κατανοητό, συνοπτικό και δημιουργικό.

Φέτος, το θέμα του βίντεο αφορούσε τη δημιουργία ενός στατιστικού «πορτρέτου» των ανθρώπων της κάθε χώρας, με στόχο οι συμμετέχοντες να δείξουν πώς τα δεδομένα μπορούν να περιγράψουν στοιχεία μιας εθνικής ταυτότητας.

Η αξιολόγηση και τα κριτήρια

Οι ομάδες αξιολογούνται όχι μόνο για την ορθότητα της στατιστικής ανάλυσης, αλλά και για τον τρόπο παρουσίασης των δεδομένων, τη σαφήνεια των συμπερασμάτων, τη δημιουργικότητα, καθώς και τη σωστή χρήση της αγγλικής γλώσσας.

Στην ευρωπαϊκή φάση αξιολογήθηκαν 35 συμμετοχές στην κατηγορία 14-16 ετών και 39 συμμετοχές στην κατηγορία 16-18 ετών. Η κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες σε τομείς σχετικούς με τη στατιστική και την επικοινωνία, κατέληξε στα πέντε καλύτερα βίντεο σε κάθε κατηγορία.

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Ιωάννου και στον ρόλο των εκπαιδευτικών που στήριξαν τις ομάδες. Όπως είπε, οι καθηγητές των παιδιών «λειτούργησαν με το πνεύμα του παιδαγωγού», αφιερώνοντας χρόνο και εκτός σχολικών ωρών για να ενισχύσουν την προσπάθεια των μαθητών τους.

«Είναι και το φιλότιμό τους που βοήθησε σε αυτή τη διάκριση», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι πίσω από την επιτυχία βρίσκεται μια συλλογική προσπάθεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Ισχυρή κυπριακή παρουσία στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό

Η φετινή παρουσία της Κύπρου στον διαγωνισμό θεωρείται ιδιαίτερα ισχυρή, καθώς από τις τέσσερις κυπριακές ομάδες που συμμετείχαν στην ευρωπαϊκή φάση, οι δύο κατέκτησαν θέσεις στο βάθρο, ενώ μία ακόμη βρέθηκε ανάμεσα στις κορυφαίες συμμετοχές της κατηγορίας της.

Η ομάδα STATRUN του Λανιτείου Γυμνασίου Λεμεσού κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία 14-16 ετών, η ομάδα ANOVA κατέλαβε την τρίτη θέση στην κατηγορία 16-18 ετών, ενώ η ομάδα OUTLIARS ήταν ανάμεσα στις δώδεκα κορυφαίες της ίδιας κατηγορίας.

«Μπορούμε να καταφέρουμε πολλά»

Για τον κ. Ιωάννου, το αποτέλεσμα αυτό ξεπερνά τα όρια ενός μαθητικού διαγωνισμού. Όπως ανέφερε, η διάκριση αυτή ανεβάζει το ηθικό και στέλνει ένα ευρύτερο μήνυμα για τις δυνατότητες της Κύπρου.

«Επικρατεί συχνά η λογική ότι οι ξένοι είναι καλύτεροι από εμάς. Σε αυτή την περίπτωση αποδείχθηκε ότι εμείς ήμασταν αυτοί που δημιουργήσαμε. Είναι ένα μήνυμα ότι μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας και να καταφέρουμε πολλά, και στον τομέα της εκπαίδευσης αλλά και αλλού», κατέληξε.

Το βίντεο της τελετής βράβευσης του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Στατιστικής

Οι πέντε πρώτες ομάδες ανά κατηγορία:

Ηλικιακή ομάδα 14-16 ετών

STATRUN – Κύπρος

EVJ – Σλοβακία

DATAOUT – Ρουμανία

ČOKOLINO1 – Σλοβενία

FANTASTIK – Βουλγαρία

Ηλικιακή ομάδα 16-18 ετών

STARTS – Ελλάδα

OBCHODKARI – Σλοβακία

ANOVA – Κύπρος

BLUESHRIMP – Ιταλία

MAT – Σλοβακία