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| Οικονομία

Στο 36,88% η ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ στην Κύπρο τον Μάιο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώθηκε στο 45,5%

Στο 23,5% ανήλθε περίπου το ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθη από ανανεώσιμες πηγές στην Κύπρο το πρώτο τρίμηνο του 2026, την ώρα που στην Ευρωπαϊκή Ένωση το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώθηκε στο 45,5%, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Eurostat.

Με βάση τα στοιχεία για την Κύπρο, το ποσοστό ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές κατά τους πρώτους μήνες του 2026, ακολουθεί αυξητική τάση. Πιο συγκεκριμένα, από 19,71% τον Ιανουάριο σε 24,68% τον Φεβρουάριο και 26,05% τον Μάρτιο. Τον Απρίλιο το ποσοστό ανήλθε στο 29,23%, ενώ τον Μάιο έφθασε στο 36,88%.

Στην ΕΕ, το 45,5% της ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθη κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 προήλθε από ανανεώσιμες πηγές, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 42,7% που είχε καταγραφεί το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Σύμφωνα με τη Eurostat, η αιολική ενέργεια αποτέλεσε τη σημαντικότερη ανανεώσιμη πηγή ηλεκτροπαραγωγής στην ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας το 44,9% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθη από ανανεώσιμες πηγές, έναντι 42,3% το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η υδροηλεκτρική ενέργεια, με ποσοστό 28,0%, ενώ ακολούθησε η ηλιακή ενέργεια με 17,3%. Το υπόλοιπο της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές προήλθε από καύσιμα ανανεώσιμης προέλευσης, με 9,4%, και από γεωθερμική ενέργεια και άλλες ανανεώσιμες πηγές, με 0,4%.

Μεταξύ των κρατών μελών, τα υψηλότερα ποσοστά ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές κατά το πρώτο τρίμηνο καταγράφηκαν στη Δανία, όπου το 90,0% της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προήλθε από ανανεώσιμες πηγές, κυρίως από αιολική ενέργεια.

Ακολούθησαν η Πορτογαλία, με 82,9%, κυρίως από υδροηλεκτρική ενέργεια, και η Λιθουανία, με 75,7%, κυρίως από αιολική ενέργεια.

Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Τσεχία με 12,7%, στη Μάλτα με 13,0% και στη Σλοβακία με 17,2%.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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