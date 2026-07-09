Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου - πρόεδρος ΟΕΛΜΕΚ: «Η επένδυση στα σχολεία δεν είναι σπατάλη πόρων»

Νέα σελίδα για την ΟΕΛΜΕΚ, με νέα ηγεσία σε μια περίοδο όπου η δημόσια εκπαίδευση βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές προκλήσεις, με κυριότερη πρόκληση αυτή των διορισμών εκπαιδευτικών. Για το πιο πάνω και πολλά άλλα, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τους στόχους της νέας ηγεσίας, μιλά στο ΚΥΠΕ, σε μια εφ΄όλης της ύλης τηλεοπτική συνέντευξη, ο νέος Πρόεδρος της Οργάνωσης, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, ο οποίος επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι η επένδυση στα σχολεία δεν είναι σπατάλη πόρων, αλλά είναι επένδυση στους μαθητές/τριες, είναι επένδυση στην κοινωνία.

Σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών

Σε ερώτηση που βρίσκεται το θέμα με το σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών, ο κ. Κωνσταντίνου είπε αρχικά ότι πράγματι αναλαμβάνουν ως νέα ηγεσία της ΟΕΛΜΕΚ σε μια κρίσιμη περίοδο για το δημόσιο σχολείο, όπου εκκρεμούν κάποια σημαντικά ζητήματα.

«Συμφωνώ μαζί σας ότι ως πρώτη προτεραιότητα, που είναι και το πιο άμεσο, είναι το ζήτημα της αλλαγής του τρόπου διορισμού των εκπαιδευτικών στην Μέση Εκπαίδευση και στη Δημοτική», πρόσθεσε.

Ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι ψηφίστηκε μια νομοθεσία πριν 10 χρόνια, η οποία προνοούσε την κατάργηση του καταλόγου των διοριστέων, τον Αύγουστο του 2027, με συγκεκριμένες πρόνοιες.

«Εκ των πραγμάτων, διαφάνηκε ότι αυτή η νομοθεσία πρέπει να αλλάξει έτσι και αλλιώς, διότι όπως είναι δομημένη έχει δημιουργήσει σωρεία στρεβλώσεων, με σημαντικότερη το ότι αν δεν αλλάξει η νομοθεσία θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα στελέχωσης των σχολείων, θα έχουμε πρόβλημα επάρκειας εκπαιδευτικών ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες ειδικότητες. Επομένως, για αυτό και το Υπουργείο σχεδιάζει να πάει στη Βουλή για να αλλάξει η νομοθεσία. Το ζητούμενο είναι με ποια χαρακτηριστικά θα αλλάξει, πώς θα αλλάξει αυτή η νομοθεσία», σημείωσε.

Η ΟΕΛΜΕΚ, είπε ο κ. Κωνσταντίνου, πιστεύει ότι πρέπει να διασφαλιστούν όλοι οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είτε είναι σε καθεστώς αορίστου εκπαιδευτικών, είτε συμβασιούχοι είτε αντικαταστάτες, οι οποίοι βρίσκονται για χρόνια στο δημόσιο σχολείο.

«Η πολιτεία έχει επενδύσει σε αυτούς. Έχουν επενδύσει εννοώ με την επαγγελματική τους μάθηση, τους έχεις επιμορφώσει. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν αποκτήσει ήδη μια εμπειρία στην τάξη και δεν μπορούμε με μια αλλαγή της νομοθεσίας ξαφνικά να βγουν εκτός συστήματος. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μας και σε αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε. Δηλαδή πρέπει πρώτον να αλλάξει το σύστημα, να φύγουν οι στρεβλώσεις του νέου συστήματος με τις εξετάσεις των διορισίμων για να υπάρχει επάρκεια προσωπικού και κατά δεύτερον να διασφαλιστεί όλος αυτός ο κόσμος που βρίσκεται στο δημόσιο σχολείο, αξιολογείται, ότι επιτελεί σωστά το έργο του και δεν μπορούμε να τον διώξουμε από τη μια στιγμή στην άλλη», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση αν έχουν μπει κάποια χρονοδιαγράμματα και στην περίπτωση που έρθει ο Σεπτέμβρης και δεν λυθεί το θέμα, πως προτίθενται να προχωρήσουν, ο κ. Κωνσταντίνου ξεκαθάρισε ότι η σύγκρουση δεν είναι αυτοσκοπός.

Ξεκαθάρισε, επίσης, ότι στην περίπτωση στην οποία θεωρούν ότι κάτι δε διασφαλίζει τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών ή πλήττει το δημόσιο σχολείο θα είναι αποφασιστικοί και δυναμικοί.

«Έχει γίνει μια πρώτη συνάντηση με την κυρία Υπουργό πρόσφατα για το συγκεκριμένο ζήτημα, έχουν αναφερθεί κάποιες ιδέες σε προφορικό επίπεδο. Υπάρχει μία δέσμευση από πλευράς Υπουργείου ότι μέχρι τέλος του Ιουλίου θα έχουμε κάτι γραπτώς, το οποίο απαιτούμε διότι είναι βασική προϋπόθεση για να μπορούμε και εμείς να τοποθετηθούμε επίσημα , να μπορούν να συνεδριάσουν τα αρμόδια μας όργανα και να πάρουν τις ανάλογες αποφάσεις και θα επανέλθουμε», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι δεν θα δεχθούν να περάσει ένας χρόνος μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, χωρίς να υπάρξει μια ουσιαστική συζήτηση και να πάνε σε πρακτικές του παρελθόντος.

«Άρα, αναμένουμε τη θέση του Υπουργείου. Σε όλη αυτή την προσπάθεια είμαστε εννοείται σε πλήρη συνεννόηση με τις υπόλοιπες εκπαιδευτικές οργανώσεις», συμπλήρωσε.

Σε ό,τι αφορά το θέμα των αορίστων (εκπαιδευτικών), ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι οι αορίστου «είναι μία από τις πιο κραυγαλέες περιπτώσεις ανισοτήτων που έχουμε στην εκπαίδευση», και επεσήμανε ότι υπάρχει νομοθεσία που αφορά τους αορίστου εργαζομένους στο δημόσιο τομέα, η οποία εξαιρεί την εκπαιδευτική υπηρεσία.

«Αυτό σημαίνει ότι μια μεγάλη πλέον ομάδα, της οποίας το πλήθος της αυξάνεται διαχρονικά ζει με την αβεβαιότητα ότι σε περίπτωση ίσως αλλαγής των αναγκών ανά ειδικότητα ότι κάποιος μπορεί να χάσει τη δουλειά του. Ως ΟΕΛΜΕΚ και οι υπόλοιπες εκπαιδευτικές οργανώσεις ζητούμε την άρση αυτής αδικίας», πρόσθεσε και σημείωσε ότι ζητούν να μην εξαιρούνται από τη νομοθεσία που ισχύει για άλλους τους αορίστους και να μην νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι αβεβαιότητα.

«Να ξεκαθαρίσω ότι μιλούμε για ανθρώπους που δουλεύουν πολλά χρόνια στο σχολείο. Το γεγονός ότι είναι αορίστου εκπαιδευτικοί ήδη τους στερεί κάποια πράγματα από τα δικαιώματα που έχει ένας νόμιμος εκπαιδευτικός και επιπρόσθετα τους έχουμε σε αυτή την αβεβαιότητα αν θα εργάζονται ή όχι. Επαναλαμβάνω, μιλούμε για ανθρώπους οικογενειάρχες, που κάνουν τον προγραμματισμό τους και να έχουν κάθε χρόνο την αβεβαιότητα αν θα δουλεύουν ή όχι, γιατί παλαιότερα κάποιος στην Βουλή τους έχει εξαιρέσει από την νομοθεσία των αορίστων», ανέφερε.

Ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι έχουν γίνει συναντήσεις, έχει γίνει μάλιστα και μια στις 25 Μαΐου, στην οποία παρευρέθηκε και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών. «Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε ένα θετικό κλίμα στη συγκεκριμένη συνάντηση και αναμένουμε ότι σύντομα θα έρθει κάτι από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών που να διασφαλίζει αυτούς τους ανθρώπους», συμπλήρωσε.

Βία και παραβατικότητα

Ερωτηθείς ποιες άλλες προκλήσεις θεωρεί ότι έχουν ενώπιον τους, ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι τα σχολεία έχουν αλλάξει.

«Έχουν αλλάξει, γιατί πλέον έχουν μια πολύ μεγαλύτερη πολυμορφία από το παρελθόν. Υπάρχουν ζητήματα που δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Έχουμε ζητήματα βίας και παραβατικότητας, έχουμε ζητήματα ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών, και ούτω καθεξής. Επομένως, ο ρόλος του εκπαιδευτικού πλέον είναι πολύ πιο σύνθετος από ότι ήταν στο παρελθόν. Καλείται να αναλάβει πάρα πολλούς ρόλους, από το διαμεσολαβητή μέχρι το ψυχολόγο. Υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι δίνουν την ψυχή τους για να καλύψουν αυτά τα κενά στο εκπαιδευτικό μας σύστημα», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι πολλές περιπτώσεις σοβαρών προβλημάτων έχουν προωθηθεί στη αρμόδιες υπηρεσίες μέσω εκπαιδευτικών, οι οποίοι αποτελούν για κάποιους μαθητές τη διέξοδο τους για να πουν το πρόβλημα τους.

«Ήδη, πολύ σοβαρά ζητήματα έχουν εξιχνιαστεί με αυτό τον τρόπο και θεωρώ ότι πρέπει η πολιτεία να αντιληφθεί ότι πλέον είναι η εποχή που πρέπει να έχουμε καινούριες υποστηρικτικές δομές σε αυτούς τους τομείς, δηλαδή πρέπει να φύγουμε από το φιλότιμο του εκπαιδευτικού και μόνο. Έχουμε νέες προκλήσεις, πιο δύσκολο μαθητικό πληθυσμό και το δύσκολο, να το ξεκαθαρίζω, εννοώ με πιο πολύ διαφορετικότητα που απαιτεί πολύ διαφορετικούς ρόλους και πολύ πιο μεγάλη προσπάθεια. Και πρέπει να έχουμε νέες υποστηρικτικές δομές στα σχολεία μας για να λυθούν αυτά τα προβλήματα», συμπλήρωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση αν τους ανησυχεί η αυξητική τάση, ο κ. Κωνσταντίνου είπε πως προφανώς τους ανησυχεί.

«Η βία είτε εντός σχολείου είτε έξω από το σχολείο, κλπ, είναι ένα καθαρά κοινωνικό φαινόμενο πλέον, το οποίο χρήζει μιας ολιστικής προσέγγισης από όλη την κοινωνία. Και στα σχολεία μας κατ΄επέκταση, ως καθρέφτης της κοινωνίας μας, υπάρχει αυτό το ζήτημα. Υπάρχει πράγματι μια αυξητική τάση. Υπάρχει ανάγκη επιτέλους για μια πιο ολοκληρωμένη πολιτική και πρόληψης αλλά και καταστολής εντός των σχολείων μας», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι έχουν καταθέσει ως ΟΕΛΜΕΚ σειρά προτάσεων διαχρονικά για το ζήτημα και επανέλαβε ότι χρειάζονται νέες δομές, υποστηρικτικές και σε αυτό το ζήτημα.

«Άνθρωποι ειδικοί που θα μπορούν να χειριστούν περιπτώσεις πιο δύσκολες. Αυτή τη στιγμή, όλα εναπόκειται ουσιαστικά στον εκπαιδευτικό, ο οποίος πέρα από το ρόλο του στην τάξη, έχει να διαδραματίσει και ρόλο σε αυτά τα ζητήματα, τα οποία σας διαβεβαιώ κάποτε είναι ιδιαίτερα δύσκολα και ψυχοφθόρα. Σύντομα θα στείλουμε μια επιστολή στην Υπουργό και με κάποιες εισηγήσεις μας ξανά, ότι πρέπει να παρθούν κάποια μέτρα για να βελτιωθεί το ζήτημα, αλλά να τονίσω ότι πρέπει να γίνει στόχευση στην πρόληψη από τις μικρές ηλικίες», είπε.

Είναι ένα ζήτημα, υπογράμμισε, ιδιαίτερα σοβαρό.

Νέα σχολική χρονιά

Σε ερώτηση αν θεωρεί ότι τα σχολεία θα είναι έτοιμα για τη νέα σχολική χρονιά με όλες αυτές τις προκλήσεις που έχουν ενώπιον τους, ο κ. Κωνσταντίνου διαβεβαίωσε ότι οι εκπαιδευτικοί για ακόμα μια φορά θα κάνουν ό,τι μπορούν για να έρθουν οι μαθητές/τριες την πρώτη μέρα των μαθημάτων και να τους υποδεχτούν με τον τρόπο που πρέπει.

«Όμως αντιλαμβάνεστε ότι το αν θα είναι στελεχωμένα πλήρως τα σχολεία, αν θα έχουν γίνει οι προετοιμασίες που χρειάζονται, αν θα έχουν επισκευαστεί ή γίνουν κάποιες υποδομές που χρειάζονται, είναι κάτι που αφορά την πολιτεία και όχι τους εκπαιδευτικούς. Να τονίσω ότι η θέση αρχής για μένα είναι ότι είναι υποχρέωση του κράτους από την πρώτη μέρα των μαθημάτων, όλα τα παιδιά να έχουν όλους τους τους εκπαιδευτικούς, το οποίο πρέπει επιτέλους να το πετύχουμε και μια φορά στο100%», συμπλήρωσε.

Αναφορικά με το ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας εκπαιδευτικός, πέραν των όσων έχουν αναφερθεί πιο πάνω, και αν υπάρχουν κίνητρα να παραμείνουν στο επάγγελμα οι νέοι εκπαιδευτικοί, ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι πλέον οι ρόλοι είναι πολλαπλοί.

«Δεν είναι ο δάσκαλος της γνώσης μόνο, είναι ο ψυχολόγος, ο μεσολαβητής, ο «πατέρας» ή η «μητέρα» σε πιο μικρές ηλικίες που χρειάζεται να επέμβει και σε αυτό το επίπεδο, ο αστυνομικός εκεί που θα χρειαστεί, ο δικαστής εκεί που θα χρειαστεί… Υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι δίνουν και την ψυχή τους, και δεν μιλάω στο παιδαγωγικό κομμάτι μόνο, μιλώ και σε όλα τα υπόλοιπα, τα οποία είναι δύσκολα, απαιτούν εσωτερική δύναμη», πρόσθεσε .

Όσον αφορά τους νέους εκπαιδευτικούς, ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι προφανώς έχουν μια αγάπη να διδάξουν στο σύστημα, «το πρόβλημα είναι να μην προκαλούμε αυτή τους την αγάπη».

«Τα ζητήματα ανασφάλειας: Όταν θα έρθει να εργαστεί δεν θέλει να νιώθει ανασφάλεια ότι θα χάσει τη δουλειά του σε 3 χρόνια, γιατί άλλαξε μία εκπαιδευτική πολιτική. Τα θέματα στήριξης: Μπαίνουν σε ένα χώρο καινούργιο για αυτούς, που δεν είναι καθόλου εύκολο οι πρώτες σου χρονιές μέρα στα σχολεία μας. Θα είναι μεγάλη πρόκληση, αντιμετωπίζεις πράγματα καινούργια, πρέπει να έχεις στήριξη, πρέπει να έχουμε δομές να στηρίζουμε αυτούς τους νέους εκπαιδευτικούς είτε με κάποιους μέντορες είτε με κάποιους παλαιότερους συναδέλφους», σημείωσε.

Ο κ. Κωνσταντίνου επανέλαβε ότι χρειάζονται δομές στήριξης, διότι υπάρχει το πρόβλημα όπως σχεδόν σε όλη την Ευρώπη, αυτό της μη επάρκειας προσωπικού, το οποίο είναι ήδη μεγάλο.

«Δεν βρίσκουν εκπαιδευτικούς γιατί έχουν αλλάξει οι συνθήκες στα σχολεία και προφανώς γιατί μπορούν να βρουν κάτι πολύ πιο ανταγωνιστικό στον ιδιωτικό τομέα πέρα από την εκπαίδευση. Άρα, αν θέλουμε τους καλύτερους στα σχολεία μας, πρέπει να τους έχουμε και τις συνθήκες για να μπορούν να νιώθουν ασφάλεια, να μπορούν να βλέπουν τη ζωή τους αισιόδοξα και να παραμείνουν στην εργασία», πρόσθεσε.

Επαγγελματική εξουθένωση

Σε παρατήρηση αν αυτό θα ισχύει και για τους υφιστάμενους εκπαιδευτικούς, δηλαδή να νιώσουν ασφάλεια, ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι ένα θέμα που χρήζει μελέτης στο προσεχές μέλλον , είναι το ζήτημα της επαγγελματικής εξουθένωσης, το «burnout», σημειώνοντας ότι τα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα έχουν δομές στήριξης των εκπαιδευτικών για αποφυγή της εξουθένωσης με ιδέες ιδιαίτερα σύγχρονες.

«Το επάγγελμά μας έχει απαιτήσεις υψηλές και ψυχικές και στην πράξη και χρειάζεται στήριξη. Αν αντιληφθεί η κοινωνία ότι όταν στηρίζω τον εκπαιδευτικό στην ουσία στηρίζω τον μαθητή και στηρίζω το σχολείο, τότε πιστεύω όλα τα πράγματα θα είναι πολύ πιο εύκολο να γίνουν», ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά τις επικρίσεις πως οι εκπαιδευτικοί κάθονται σχεδόν δύο μήνες το καλοκαίρι, ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι κανένα εκπαιδευτικό σύστημα στην Ευρώπη δεν λειτουργεί 12 μήνες.

«Προφανώς υπάρχει διακοπή σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα και για τους μαθητές και για τους εκπαιδευτικούς», πρόσθεσε.

Το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα

Σε ερώτηση πως θα χαρακτήριζε το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα και τη μεταρρύθμιση και κυρίως την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι καταρχήν το εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου έχει αρκετά πλεονεκτήματα.

«Το πιο σημαντικό και το πιο μετρήσιμο είναι ότι έχει εκπαιδευτικούς οι οποίοι είναι πολύ καταρτισμένοι, δηλαδή αν κάποιος μελετήσει στατιστικά τον αριθμό των εκπαιδευτικών είτε στην Μέση είτε στην Δημοτική, που είναι καταρτισμένοι με επιπρόσθετα προσόντα, μεταπτυχιακά και διδακτορικά, μπορεί να είμαστε και πρώτοι στην Ευρώπη. Άρα, έχουμε ένα προσωπικό το οποίο θέλει να καταρτίζεται και να επιμορφώνεται. Άρα, έχουμε έναν καλό προσωπικό μπροστά μας», σημείωσε.

Όσον αφορά την μεταρρύθμιση, ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι έχει ακούσει τον όρο μεταρρύθμιση πάρα πολλές φορές.

«Θα έλεγα ότι πολλές φορές όσο φιλόδοξη φαίνεται μια μεταρρύθμιση, η ουσία είναι το αποτέλεσμα της στο δημόσιο σχολείο. Εμείς θέλουμε τις μεταρρυθμίσεις, αλλά θέλουμε τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες στηρίζονται σε επιστημοσύνη, δηλαδή να στηρίζονται σε επιστημονικά κριτήρια», πρόσθεσε.

Ανέφερε, επίσης, ότι η ΟΕΛΜΕΚ είναι πρόθυμη να συνεργαστεί για την εφαρμογή οποιασδήποτε μεταρρύθμισης, η οποία να στηρίζεται σε επιστημοσύνη, στην αξιολόγηση του, στην ανατροφοδότηση και στη βελτίωση εκεί όπου χρειάζεται.

Αποτελεί ευκαιρία η τεχνητή νοημοσύνη

Απαντώντας σε ερώτηση αν η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ευκαιρία ή απειλή για την εκπαίδευση και αν πρέπει να ενταχθεί οργανωμένα στη διδασκαλία, ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι αποτελεί προφανώς ευκαιρία, προσθέτοντας ότι τη θεωρεί ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο εφόσον κάποιος είναι επιμορφωμένος.

Σημείωσε ότι πρέπει να μπει με κάποιον τρόπο στο σύστημα και να επιμορφωθούν οι μαθητές για τη σωστή κατεύθυνση χρήσης των εργαλείων AI.

Είπε, παράλληλα, ότι κάποιος μπορεί να αποκομίσει πάρα πολλά πλεονεκτήματα αλλά εννοείται ότι το AI δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον εκπαιδευτικό διότι ο εκπαιδευτικός έχει κάποια άλλα χαρακτηριστικά, τα οποία δεν μπορεί το AI να κάνει.

«Πρέπει να αντιληφθούμε ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα προβλέπω ότι αυτός που δεν θα έχει γνώση εργαλείων AI θα είναι ο «αναλφάβητος» της εποχής του», συμπλήρωσε.

Όραμα ΟΕΛΜΕΚ

Ερωτηθείς ποιο είναι το όραμα της νέας ηγεσίας, ποιοι οι στόχοι τους και αν θα δούμε αλλαγές ως προς την εικόνα της Οργάνωσης και ποια είναι τα σημαντικότερα αιτήματα της Οργάνωσής προς το Υπουργείο Παιδείας, ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι θα μπορούσε να χωρίσει σε τρία μέρη το όραμα ή την κατεύθυνση την οποία θέλουν να πάρουν.

«Στην περίπτωσή του δημόσιου σχολείου και στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής, εμείς θέλουμε να είμαστε ένας αξιόπιστος, τεκμηριωμένος συνομιλητής, που με βάση την εμπειρία μας και την επαφή με τους συναδέλφους να μπορούμε να συνεισφέρουμε στο να μπορούν αυτές οι πολιτικές να έχουν το αποτέλεσμα που όλοι επιθυμούμε. Ένας από τους βασικούς μας στόχους είναι και υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών και η άρση κάποιων αδικιών ή κάποιων στρεβλώσεων που κάποιες ομάδες από αυτούς έχουν», πρόσθεσε.

Όσον αφορά την ΟΕΛΜΕΚ, ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι η προσπάθεια τους είναι να την εκσυγχρονίσουν κατά κάποιον τρόπο, δηλαδή, όπως ανέφερε, η κοινωνία προχωρεί, πρέπει να προχωρεί και η ΟΕΛΜΕΚ μαζί της με κάποιες δομές που έχουν υπόψη τους, ώστε να τις κάνουν πιο διαφανή, με πιο πολύ ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευτικών και με έμφαση και στη δημόσια εικόνα της Οργάνωσης, την εκφορά του δημόσιου λόγου που έχει.

Ανέφερε, ακόμη, ότι ένας βασικός τους στόχος είναι η προβολή του έργου του δημόσιου σχολείου, ένας τομέας τον οποίο θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό και θεωρεί ότι έχει μείνει πίσω.

Στο σημείο αυτό, ο κ, Κωνσταντίνου είπε ότι υπάρχουν πολλά θετικά που γίνονται στα σχολεία, υπάρχουν σπουδαίες διακρίσεις κατά καιρούς από μαθητές/τριες.

«Οι δράσεις και οι δραστηριότητες στα σχολεία μας είναι πάρα πολλές, και ιδιαίτερα επωφελείς για τους μαθητές/τριες που συμμετέχουν», επεσήμανε.

Απαντώντας σε ερώτηση αν θα μπορούσε να αλλάξει μόνο ένα πράγμα στην Εκπαίδευση από αύριο, ποιο θα ήταν και γιατί, ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι το πιο σημαντικό είναι οι υποστηρικτικές δομές σε μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς που δεν υπάρχουν στα σχολεία μας, με ειδικούς και εξειδικευμένα προγράμματα που θα ενισχύσουν τον εκπαιδευτικό είτε στο παιδαγωγικό κομμάτι, τον μαθητή/τρια που ταλανίζεται από κάποια προβλήματα.

«Το πρώτο που θα άλλαζα θα ήταν αυτό. Είναι πολύ σημαντική η επένδυση στα σχολεία. Επαναλαμβάνω ότι η επένδυση στα σχολεία δεν είναι σπατάλη πόρων, η επένδυση στα σχολεία είναι επένδυση στους μαθητές/τριες, είναι επένδυση στην κοινωνία. Αν δεν το αντιληφθούμε αυτό και αντιμετωπίζουμε κάποια ζητήματα αυστηρά οικονομικά, δηλαδή το να προσθέσω ψυχολόγους στο σύστημα στοιχίζει «Χ» ποσό, άρα δεν το κάνω, αγνοώντας το τι θα προσφέρει αυτή η ομάδα των ψυχολόγων, και τι θα δώσει μακροπρόθεσμα πίσω, τότε δεν θα προχωρήσουμε μπροστά», συμπλήρωσε.

Δίπλα στους εκπαιδευτικούς η νέα ηγεσία ΟΕΛΜΕΚ

Σε μήνυμα του προς τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές/τριες και τους γονείς τους, ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι προς τους εκπαιδευτικούς θα ήθελε να τους διαβεβαιώσει ότι η νέα ηγεσία της ΟΕΛΜΕΚ θα είναι δίπλα τους, θα τους στηρίζει και θα προσπαθεί να βελτιώσει τις συνθήκες στις οποίες εργάζονται για να μπορούν να συνεχίσουν το έργο τους, ενώ προς τους μαθητές/τριες τους κάλεσε να ονειρεύονται, να βάζουν στόχους, να μην ακούν κανέναν, ο οποίος προσπαθεί να τους περιορίσει αυτούς τους στόχους, διότι όλα μπορούν να τα πετύχουν με προσπάθεια και επιμονή.

Προς τους γονείς, ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι τους θεωρεί βασικούς συνεργάτες τους.

«Έχουμε τον ίδιο στόχο. Θέλω να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι έχουμε τον ίδιο στόχο που είναι το καλό των παιδιών και η βελτίωση του δημόσιου σχολείου και ότι η πρότασή μας είναι να είμαστε συνεργάτες για να πετύχουμε αυτό το στόχο», κατέληξε.

ΚΥΠΕ