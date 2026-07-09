Πετρέλαιο: Ράλι άνω του 5% με φόντο τις απειλές Τραμπ κατά του Ιράν

Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του αργού πετρελαίου την Τετάρτη, μετά τις νέες απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι θα προχωρήσει σε νέους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν και θα επαναφέρει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό, ως απάντηση στις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Το Brent, σημείωσε άνοδο 5,2%, διαμορφούμενο στα 78,02 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) ενισχύθηκαν κατά 4,4%, κλείνοντας στα 73,52 δολάρια το βαρέλι.

Μιλώντας από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θεωρεί πως η εκεχειρία με το Ιράν έχει πλέον λήξει, λίγες ώρες μετά τους νυχτερινούς αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον στόχων της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι νέες απειλές του Αμερικανού προέδρου για βομβαρδισμούς και επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού αναζωπύρωσαν τους φόβους στις αγορές ενέργειας ότι η αναζωπύρωση των συγκρούσεων θα μπορούσε να διαταράξει εκ νέου τις εξαγωγές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, τη στιγμή που οι ροές είχαν αρχίσει να αποκαθίστανται.

Ωστόσο, οι τιμές περιόρισαν μέρος των κερδών τους όταν ο Τραμπ εμφανίστηκε πιο καθησυχαστικός, δηλώνοντας ότι δεν πιστεύει πως οι ΗΠΑ και το Ιράν θα επιστρέψουν σε πόλεμο πλήρους κλίμακας.

«Δεν νομίζω ότι θα ξεκινήσει ξανά. Πιστεύω ότι θα τελειώσει πολύ γρήγορα. Χτύπησαν μερικά πλοία και εμείς απαντήσαμε πολύ πιο δυναμικά. Όταν χτυπούν, απαντάμε δέκα φορές πιο σκληρά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς από το CNBC στην Άγκυρα για την πορεία των τιμών του πετρελαίου, ο Τραμπ εκτίμησε ότι οι τιμές θα υποχωρήσουν, καθώς τα δεξαμενόπλοια συνεχίζουν να εξέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

«Θα ανέβουν λίγο ακόμη και μετά αυτό θα τελειώσει πολύ γρήγορα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει υπερπροσφορά πετρελαίου, επειδή όλα αυτά τα πλοία βγήκαν από τα Στενά και οι τιμές θα πέσουν», δήλωσε.

Το Ιράν απειλεί με κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Την ίδια ώρα, το Ιράν προειδοποίησε ότι θα κλείσει τα Στενά του Ορμούζ και θα απαντήσει με συντριπτική ισχύ σε περίπτωση νέων επιθέσεων, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο PressTV.

Σύμφωνα με τη Διοίκηση Κεντρικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ (CENTCOM), οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν τη νύχτα επιθέσεις σε περισσότερους από 80 στόχους στο Ιράν, μεταξύ των οποίων συστήματα αεράμυνας, δίκτυα διοίκησης και ελέγχου, σταθμούς ραντάρ, δυνατότητες αντιπλοϊκών πυραύλων και μικρά ταχύπλοα σκάφη.

Παράλληλα, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ακύρωσε την άδεια που επέτρεπε στο Ιράν να πραγματοποιεί πωλήσεις πετρελαίου, μια απόφαση που επικριτές της προηγούμενης συμφωνίας χαρακτήριζαν ως σημαντική παραχώρηση της Ουάσιγκτον προς την Τεχεράνη.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν χαρακτήρισε τις αμερικανικές επιθέσεις «κατάφωρη παραβίαση» του Μνημονίου Κατανόησης που είχαν συμφωνήσει Ουάσιγκτον και Τεχεράνη τον προηγούμενο μήνα με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Η νέα κλιμάκωση της έντασης ακολούθησε τις επιθέσεις εναντίον τριών πλοίων μέσα ή κοντά στα Στενά του Ορμούζ την Τρίτη. Το Joint Maritime Information Center, υπό αμερικανική ηγεσία, αναβάθμισε το επίπεδο απειλής για τα πλοία που διέρχονται από την περιοχή σε «σοβαρό» (severe), προειδοποιώντας ότι είναι πιθανές νέες εχθρικές ενέργειες από το Ιράν.

Πηγή: newmoney.gr