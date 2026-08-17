Λιοπέτρι: Ανησυχίες για το σχολείο δίπλα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις – Τι απαντά η Υπουργός Παιδείας

Δεδομένη και πρωτίστως σε επίπεδο πρόληψης είναι διυπουργική συνεργασία Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας – Υπουργείου Άμυνας προκειμένου να διαφυλαχθεί η ασφάλεια και την ευημερία όλων των παιδιών του Α Δημοτικού Σχολείου Λιοπετρίου και κάθε παιδιού ξεχωριστά, απάντησε η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου, σε ανησυχίες και τα ερωτήματα και που υπέβαλαν οι Βουλευτές Γιαννάκης Γαβριήλ, Νίκος Κέττηρος και Γιώργος Κουκουμάς για την άμεση γειτνίαση του Σχολείου με το Στρατόπεδο “Μόδεστος Παντελή”.

Στην απάντηση η Υπουργός Παιδείας, δηλώνοντας ότι κατανοεί πλήρως τις ανησυχίες, σχετικά με τη γειτνίαση του σχολείου με το Στρατόπεδο “Μόδεστος Παντελή”, διαβεβαιώνει ότι το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας προσδίδει ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια και την ευημερία όλων των παιδιών και κάθε παιδιού ξεχωριστά.

Περαιτέρω, σημειώνει ότι το εν λόγω ζήτημα αντιμετωπίζεται με τη δέουσα σοβαρότητα και σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Άμυνας, όπως και με τις αρμόδιες στρατιωτικές αρχές.

Προσθέτει ότι η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες, παρακολουθεί το θέμα και είναι σε επικοινωνία με τη διεύθυνση του σχολείου, ώστε να γνωρίζει αμέσως οποιοδήποτε πρόβλημα ή όχληση προκύψει.

Οι Βουλευτές υποβάλλοντας τα ερωτήματα τους, παρατήρησαν ότι πέραν του κυρίως στρατοπέδου, περιμετρικά βρίσκονται στρατιωτικές αποθηκευτικές εγκαταστάσεις σε άμεση γειτνίαση με το δημοτικό σχολείο, γεγονός που εγείρει ζητήματα ασφάλειας και εντείνει τον προβληματισμό των κατοίκων και ιδιαίτερα των γονέων των παιδιών που φοιτούν καθημερινά στο σχολείο.

Διατυπώνουν επίσης τη θέση πως η διατήρηση τέτοιων εγκαταστάσεων καθιστά αναγκαία την πλήρη ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας ως προς τη χρήση και τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται για την προστασία της σχολικής κοινότητας και των κατοίκων της περιοχής.

Πηγή: ΚΥΠΕ