Σημαντική διάκριση για το ΤΕΠΑΚ: Στο κορυφαίο 24% των κορυφαίων πανεπιστημίων παγκοσμίως

Στις θέσεις 501-550 του Times Higher Education World University Rankings 2027 κατατάσσεται το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), το οποίο συγκαταλέγεται περίπου στο κορυφαίο 24% των 2.297 πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στη φετινή κατάταξη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΤΕΠΑΚ, η νέα επίδοση επιβεβαιώνει την ανοδική πορεία του πανεπιστημίου στον διεθνή ακαδημαϊκό χώρο. Την προηγούμενη χρονιά το ΤΕΠΑΚ βρισκόταν στις θέσεις 501-600.

Πρόκειται για την υψηλότερη κατηγορία στην οποία έχει καταταχθεί το ΤΕΠΑΚ από το 2021, σε μία από τις σημαντικότερες και ευρύτερα αναγνωρισμένες διεθνείς πανεπιστημιακές κατατάξεις. Η φετινή θέση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς ο αριθμός των πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στην κατάταξη αυξήθηκε σε 2.297, από 2.191 την προηγούμενη χρονιά.

Η συνολική βαθμολογία του πανεπιστημίου αυξήθηκε σε σχέση με πέρυσι, ενώ οι επιδόσεις του βελτιώθηκαν σε τέσσερις από τους πέντε πυλώνες αξιολόγησης.

Η μεγαλύτερη πρόοδος καταγράφηκε στον πυλώνα «Ερευνητικό Περιβάλλον» (Research Environment). Βελτίωση σημειώθηκε επίσης στους πυλώνες «Διασύνδεση με τη Βιομηχανία» (Industry) και «Ποιότητα της Έρευνας» (Research Quality).

Στον τελευταίο πυλώνα το ΤΕΠΑΚ κατέγραψε βαθμολογία 78,2, επίδοση που το κατατάσσει στην 384η θέση παγκοσμίως. Σε υψηλό επίπεδο παραμένει και ο «Διεθνής Προσανατολισμός» (International Outlook), όπου καταγράφηκε περαιτέρω βελτίωση.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η νέα διάκριση ενισχύει την προβολή και την αναγνωρισιμότητα του ΤΕΠΑΚ, αναδεικνύοντας το έργο του στους τομείς της έρευνας, της διεθνοποίησης και της σύνδεσης με την κοινωνία και την οικονομία. Παράλληλα, συμβάλλει στην περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας του πανεπιστημίου και της παρουσίας του στον διεθνή ακαδημαϊκό χώρο.

Πηγή: ΚΥΠΕ