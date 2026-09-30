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24ωρη απεργία τη Δευτέρα από εργαζομένους στα υποστηρικτικά προγράμματα του ΥΠΑΝ

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Η ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ καλεί σε απεργία στις 5 Οκτωβρίου και ζητά ξεκάθαρες απαντήσεις για την εργασία και το εισόδημα των εργαζομένων στα υποστηρικτικά προγράμματα του ΥΠΑΝ.

Σε 24ωρη απεργία τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, καλεί η ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ τους εργαζομένους στα υποστηρικτικά προγράμματα του ΥΠΑΝ, ζητώντας ξεκάθαρες απαντήσεις στη σημερινή συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 13:30.

Σε ανακοίνωσή της, η συντεχνία αναφέρει ότι μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει απάντηση για την καταβολή ανεργιακού επιδόματος ή μισθοδοσίας στους εργαζομένους ΕΟΧ των Υποστηρικτικών Προγραμμάτων, οι οποίοι παραμένουν για τέταρτο μήνα χωρίς εισόδημα.

Παράλληλα, σημειώνει ότι, παρά τις προκηρύξεις θέσεων ΕΟΧ για τα ΚΙΕ, οι θέσεις καλύπτονται με υπερωριακή απασχόληση μόνιμων εκπαιδευτικών. Η ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ χαρακτηρίζει την πρακτική αυτή ως μη προβλεπόμενη από το νομοσχέδιο και υποστηρίζει ότι το Υπουργείο Παιδείας «για άλλη μια φορά, παρανομεί».

Η συντεχνία αναφέρει ακόμη ότι εργαζόμενοι με πολυετή προϋπηρεσία στα ενιαία ολοήμερα σχολεία έμειναν χωρίς εργασία μέσω της διαδικασίας ΕΟΧ, ενώ σε άλλους παρέχεται υπερωριακή απασχόληση. «Δεν πάει άλλο», σημειώνει, απαιτώντας άμεσες και ξεκάθαρες απαντήσεις στη συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας.

Στο πλαίσιο της απεργίας θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 10:00 έξω από το Προεδρικό Μέγαρο.

Πηγή: ΚΥΠΕ

#ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ #ΑΠΕΡΓΙΑ #ΥΠΑΝ

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