Αννίτα Δημητρίου για δείπνο: «Δεν έγινε καμία συνδιαλλαγή» - Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ απάντησε και στα περί «σημαδεμένης τράπουλας»

«Καταλήξαμε σε ένα ομόφωνο αποτέλεσμα που αυτό είναι το σημαντικό και τώρα ακριβώς θα προχωρήσουμε με σεβασμό στο καταστατικό μας και στις διαδικασίες για να μπορέσουμε να ετοιμάσουμε τη δική μας πρόταση πολιτικής», δήλωσε η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου μετά το πέρας της συνεδρίας του Πολιτικού Γραφείου το οποίο έλαβε ομόφωνα αποφάσεις για το χρονοδιάγραμμα των εσωκομματικών διαδικασιών για την ανάδειξη του υποψηφίου του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές του 2028. Η υποβολή των υποψηφιοτήτων ορίστηκε για τις 26 Οκτωβρίου, ενώ οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 28 Νοεμβρίου.

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου, η πρόεδρος του κόμματος ανέφερε τα εξής: «Όλοι δίπλα σε αυτόν, σε αυτήν που θα επιλεγεί και ο καθένας ως μέλος του κόμματος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει τη δική του υποψηφιότητα. Για μας στον Δημοκρατικό Συναγερμό το σημαντικό είναι να βγει προς τα έξω πόσο δημοκρατικά λειτουργούμε».

«Δεν αποφασίζουμε ως ηγεσία ή ως πολιτικό γραφείο ποιος θα είναι ο δικός μας υποψήφιος. Αποφασίζουν όλα τα χιλιάδες των στελεχών μας και αυτό θα πει δημοκρατία, αυτό θα πει εκσυγχρονισμός», υπογράμμισε.

Τόνισε ότι «χρέος μας είναι να διασφαλίσουμε τις διαδικασίες με σεβασμό στον κάθε συνάδελφο, στο κάθε στέλεχος που θέλει και φιλοδοξεί να κάνει τη δική του προσπάθεια».

Σε ερώτηση εάν θα επιδιώξει μια συνεννόηση με τον Αβέρωφ Νεοφύτου, η πρόεδρος του ΔΗΣΥ απάντησε ότι «είμαι βέβαιη ότι και ο κύριος Νεοφύτου και ο κύριος Παμπορίδης και οποιοσδήποτε άλλος ενδιαφέρεται, θα λάβει υπόψη του την απόφαση του Πολιτικού Γραφείου και θα το χειριστεί όπως επιβάλλεται για το καλό της παράταξής μας».

Κληθείσα να σχολιάσει την αναφορά Αβέρωφ Νεοφύτου περί «σημαδεμένης τράπουλας», η κ. Δημητρίου απάντησε πως «και κάποιοι άλλοι έθεσαν διάφορους προβληματισμούς και ανησυχίες. Εγώ τα εκλαμβάνω καλοπροαίρετα όλα αυτά».

«Προβληματιστήκαμε, δόθηκε το περιθώριο από το Πολιτικό Γραφείο και προχωράμε ακριβώς στις ημερομηνίες που συμφωνήθηκαν και εκεί ακριβώς καθένας έχει δικαίωμα να υποβάλει το ενδιαφέρον του», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση αν δόθηκε κάποια δέσμευση προς τον κύριο Νεοφύτου κατά τη διάρκεια του δείπνου που είχαν, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ ανέφερε ότι «έχω απαντήσει για αυτό και έχω πει ότι δεν θα μπω σε αυτό τον διάλογο της συζήτησης που δεν τιμά κανέναν. Στο τέλος της μέρας σημασία έχει να μιλάμε με τις πράξεις μας και όχι με οτιδήποτε άλλο πλήττει είτε προσωπικότητες, είτε αν θέλετε και μία στόχευση την οποία ομαδικώς είχαμε για να μπορέσει το κόμμα μας να πάει καλά».

«Άρα μπορώ να σας πω έτσι πολύ ψύχραιμα ότι εμάς η έγνοια μας είναι ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Αυτό το κόμμα είναι υπεράνω προσώπων και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους».

«Δεν έγινε καμία συνδιαλλαγή-ανταλλαγή», υπογράμμισε.

Σε ερώτηση εάν ήταν παρούσα στο δείπνο, η κ. Δημητρίου απάντησε καταφατικά ξεκαθαρίζοντας ότι «ποτέ ενώπιον μου δεν έγινε δέσμευση ή ανταλλαγή επί τούτου».

Τόνισε ότι «αυτό το πράγμα πρέπει να λήξει. Έχουμε τόσα προβλήματα να συζητήσουμε, τόσα θέματα να αναδείξουμε και για αυτό χρειάζεται να εστιάσουμε σε αυτά. Πρέπει κάποια στιγμή να συνειδητοποιήσουμε αν αυτό είναι το επίπεδο το οποίο μας αρμόζει».

«Αν μας ενδιαφέρει πραγματικά και το καλό της παράταξης, μα πάνω από όλα του τόπου, έχουμε δουλειά να κάνουμε. Θεωρούμε ότι ο κόσμος μας έδωσε μια εντολή ευθύνης. Πρέπει τώρα να σηκώσουμε μανίκια και να εργαστούμε με προτάσεις, εισηγήσεις, συναντήσεις για τα θέματα πολιτικής που πρέπει να πάνε παρακάτω», ανέφερε.

Ερωτηθείσα εάν νοιώθει έτοιμη για την κομματική κούρσα, η κ. Δημητρίου απάντησε ότι «έχω δηλώσει το ενδιαφέρον μου, θα ακολουθήσω τις διαδικασίες και βεβαίως μαζί με τους συνεργάτες θα πρέπει και εγώ να λάβω τις τελικές μου αποφάσεις και να προχωρήσουμε. Θεωρώ ότι ως Πρόεδρος του Κόμματος έχω θεσμική υποχρέωση να το πράξω».

Να πρυτανεύσει η ενότητα, είπε ο Δίπλαρος

«Μέσα από ένα πολύ καλό και όμορφο διάλογο και συζήτηση, καταλήξαμε ομόφωνα σε αυτή η απόφαση που μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους όλους και την ηγεσία», δήλωσε μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας ο αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Ευθύμιος Δίπλαρος.

«Προχωράμε δυνατά, προχωράμε ενωμένοι με βάση το καταστατικό μας για αυτή την εκλογική διαδικασία, τη γιορτή της δημοκρατίας», σημείωσε.

Σε ερώτηση αν εκφράστηκαν ανησυχίες από τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου για την πορεία που ενδεχομένως θα ακολουθήσει ο Αβέρωφ Νεοφύτου, ο κ. Δίπλαρος απάντησε πως «εκείνο το οποίο εκφράστηκε από όλους είναι η αγάπη για την παράταξη και η ενότητα που πρέπει να πρυτανεύσει. Όλοι μαζί θα πάμε ενωμένοι στις διαδικασίες μας και στην επιλογή του υποψηφίου μας».

Όπως ανέφερε ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ, η παράταση των δύο βδομάδων δίνει το πλεονέκτημα να γίνουν όλες οι διαδικασίες. Το Πολιτικό Γραφείο αποφάσισε επίσης μία σύσταση εφορευτικής επιτροπής.

Σημείωσε ότι, στο μεσοδιάστημα μέχρι την υποβολή των υποψηφιοτήτων, «θα γίνουν όλες εκείνες οι ενέργειες, ούτως ώστε να έχουμε το ποθητό αποτέλεσμα», το οποίο, όπως ανέφερε, «δεν είναι άλλο από τη μία υποψηφιότητα, μετά την εκλογική διαδικασία, στην οποία θα συστρατευτούν όλοι με μία φωνή και με ένα προεκλογικό πρόγραμμα».

Ερωτηθείς εάν μεταφέρθηκε η θέση του Αβέρωφ Νεοφύτου στο Πολιτικό Γραφείο, ο κ. Δίπλαρος απάντησε ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου γνωστοποίησε έγκαιρα με επιστολή το ότι θα απουσίαζε στο εξωτερικό. «Το τί θα πράξει ο καθένας, θα το αποφασίσει και θα το ανακοινώσει ο ίδιος», σημείωσε

Ο Ευθύμιος Δίπλαρος, απαντώντας σε ερώτηση, ανέφερε ότι δόθηκε το μητρώο μελών στον Γιώργο Παμπορίδη μετά από δικό του αίτημα.

Σημείωσε ότι όποιος θα είναι υποψήφιος και ζητήσει το μητρώο, «θα του δοθεί».

«Την ίδια ώρα η Πρόεδρος κατέθεσε μία πρόταση την οποία αγκάλιασε όλο το Σώμα. Πέραν των μελών του Πολιτικού Γραφείου, όλες μας οι οργανώσεις είναι να υπογράψουν σε όλους όσοι διεκδικήσουν το χρίσμα μέσα από την διαδικασία της παράταξης», σημείωσε ο κ. Δίπλαρος.

Σε επισήμανση δημοσιογράφου ότι ακούστηκαν φωνές κάποιες φορές από την αίθουσα, ο κ. Δίπλαρος απάντησε ότι αυτό ίσως να οφειλόταν στο γεγονός ότι δεν ακούγονταν καλά τα μικρόφωνα.

«Μια χαρά πήγαμε. Πάμε δυνατά, στον Δημοκρατικό Συναγερμό μόνο υπεύθυνα μπροστά πορευόμαστε», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ