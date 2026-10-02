Αναστολή 24ωρης απεργίας στα υποστηρικτικά προγράμματα του ΥΠΑΝ – «Δεσμεύτηκε» να απαντήσει σε 15 ημέρες η Μιχαηλίδου

Την αναστολή για 15 ημέρες της 24ωρης απεργίας αποφάσισαν οι εργαζόμενοι στα υποστηρικτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, μετά τη συμφωνία για άμεση προώθηση της διαδικασίας στελέχωσης όλων των προγραμμάτων με εργαζομένους αορίστου και ορισμένου χρόνου από τη φετινή σχολική χρονιά, όπως ανακοίνωσαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ και ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ.

Όπως σημειώνουν οι οργανώσεις, στη συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Αθηνά Μιχαηλίδου συζητήθηκε το θέμα της στελέχωσης των προγραμμάτων που προνοεί ο Νόμος Ν. 91(Ι)/2026 ο οποίος ρυθμίζει την απασχόληση στα προγράμματα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, συζητήθηκε επίσης το θέμα της πληρωμής στους Εργαζομένους Αορίστου Χρόνου την καλοκαιρινή περίοδο και συμφωνήθηκε να συζητηθεί η παραχώρηση ειδικού επιδόματος/εισοδήματος για αυτή την περίοδο αντί επιδόματος ανεργίας.

Παράλληλα, σημειώνεται, «έχουν συζητηθεί οι πρόνοιες του ειδικού επιδόματος/εισοδήματος με τους επηρεαζόμενους εργαζόμενους και κατατέθηκε σχετική εισήγηση στη Υπουργό η οποία δεσμεύτηκε ότι σε 15 ημέρες με θετική πρόθεση θα έχει απάντηση για το όλο θέμα».

«Λαμβανομένου υπόψη τις εξελίξεις για τα πιο πάνω θέματα η συνέλευση των εργαζομένων αποφάσισε την αναστολή της 24ωρης απεργίας για 15 ημέρες δίνοντας χρόνο στη Υπουργό να ενεργήσει ανάλογα όπως η ίδια ζήτησε», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ