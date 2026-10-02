Ελληνικά

| English

Αναστολή 24ωρης απεργίας στα υποστηρικτικά προγράμματα του ΥΠΑΝ – «Δεσμεύτηκε» να απαντήσει σε 15 ημέρες η Μιχαηλίδου

Header Image
Author Thumbnail

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Συμφωνία με το Υπουργείο Παιδείας για άμεση στελέχωση των υποστηρικτικών προγραμμάτων και απάντηση στο αίτημα για την καλοκαιρινή περίοδο

Την αναστολή για 15 ημέρες της 24ωρης απεργίας αποφάσισαν οι εργαζόμενοι στα υποστηρικτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, μετά τη συμφωνία για άμεση προώθηση της διαδικασίας στελέχωσης όλων των προγραμμάτων με εργαζομένους αορίστου και ορισμένου χρόνου από τη φετινή σχολική χρονιά, όπως ανακοίνωσαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ και ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ.

Όπως σημειώνουν οι οργανώσεις, στη συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Αθηνά Μιχαηλίδου συζητήθηκε το θέμα της στελέχωσης των προγραμμάτων που προνοεί ο Νόμος Ν. 91(Ι)/2026 ο οποίος ρυθμίζει την απασχόληση στα προγράμματα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, συζητήθηκε επίσης το θέμα της πληρωμής στους Εργαζομένους Αορίστου Χρόνου την καλοκαιρινή περίοδο και συμφωνήθηκε να συζητηθεί η παραχώρηση ειδικού επιδόματος/εισοδήματος για αυτή την περίοδο αντί επιδόματος ανεργίας.

Παράλληλα, σημειώνεται, «έχουν συζητηθεί οι πρόνοιες του ειδικού επιδόματος/εισοδήματος με τους επηρεαζόμενους εργαζόμενους και κατατέθηκε σχετική εισήγηση στη Υπουργό η οποία δεσμεύτηκε ότι σε 15 ημέρες με θετική πρόθεση θα έχει απάντηση για το όλο θέμα».

«Λαμβανομένου υπόψη τις εξελίξεις για τα πιο πάνω θέματα η συνέλευση των εργαζομένων αποφάσισε την αναστολή της 24ωρης απεργίας για 15 ημέρες δίνοντας χρόνο στη Υπουργό να ενεργήσει ανάλογα όπως η ίδια ζήτησε», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

#ΠΑΙΔΙΑ #ΥΠΑΝ #ΠΕΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα