Η κρίση της Flydubai στρέφει Ισραηλινούς επιβάτες και προς την Κύπρο

Η Λάρνακα αναδεικνύεται σε μία από τις βασικές εναλλακτικές πύλες επιστροφής προς το Ισραήλ, μετά την αναστολή των δρομολογίων της Flydubai και τις δυσκολίες στην πραγματοποίηση ειδικών πτήσεων από το Ντουμπάι, λόγω της κατάστασης στον Κόλπο.

Περισσότεροι από 10.000 Ισραηλινοί υπολογίζεται ότι βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή σε άλλες χώρες, από τις οποίες επρόκειτο να επιστρέψουν μέσω Ντουμπάι. Τουριστικοί παράγοντες, τους οποίους επικαλούνται ισραηλινά ΜΜΕ, εκτιμούν ότι κάθε ημέρα αναστολής των πτήσεων αφήνει περίπου 1.700 επιπλέον ταξιδιώτες χωρίς την προγραμματισμένη σύνδεσή τους. Η Flydubai εκτελούσε οκτώ έως δέκα καθημερινά δρομολόγια προς το Τελ Αβίβ.

Η EL AL είχε προγραμματίσει δύο απευθείας πτήσεις Ντουμπάι–Τελ Αβίβ για την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, στις 11:00 και στις 13:00 τοπική ώρα. Τις ακύρωσε όταν οι αρχές των ΗΑΕ ανακάλεσαν ή δεν εξέδωσαν εγκαίρως τις απαιτούμενες άδειες προσγείωσης για τα ισραηλινά αεροσκάφη

Η Emirates προσφέρει στους επιβάτες που δεν έχουν φτάσει ακόμη στο Ντουμπάι δωρεάν αλλαγή του δρομολογίου τους μέσω ευρωπαϊκών πόλεων ή μέσω Αθήνας και Λάρνακας. Από εκεί, όμως, πρέπει να αγοράσουν νέο εισιτήριο για το Ισραήλ.

Η Λάρνακα διαθέτει το πλεονέκτημα της απευθείας σύνδεσης με το Ντουμπάι. Στις 2 Οκτωβρίου εκτελέστηκαν δύο πτήσεις προς την Κύπρο, από Emirates και Cyprus Airways, ενώ το τακτικό πρόγραμμα προβλέπει συνολικά 14 εβδομαδιαίες συνδέσεις. Την ίδια ημέρα ήταν προγραμματισμένες 15 απευθείας πτήσεις Λάρνακα–Τελ Αβίβ από επτά αεροπορικές εταιρείες, παρέχοντας σημαντική δυνατότητα απορρόφησης επιβατών.

Η Πάφος έχει μικρότερο αλλά υπαρκτό συμπληρωματικό ρόλο. Την Παρασκευή διέθετε τέσσερις απευθείας πτήσεις προς Τελ Αβίβ —με TUS Airways, Israir και Arkia— καθώς και συνδέσεις με τη Χάιφα. Δεν υπάρχει, ωστόσο, απευθείας δρομολόγιο Ντουμπάι–Πάφος ούτε επίσημη ένδειξη ότι έχουν προστεθεί έκτακτες πτήσεις ή ότι μεγάλος αριθμός επηρεαζόμενων ταξιδιωτών έχει ήδη μεταφερθεί εκεί.

Πηγή: ΚΥΠΕ