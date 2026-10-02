Μακρόν προς Τραμπ: Όχι σε μονομερείς κινήσεις για το ντίζελ – Συναγερμός στην Ευρώπη για ενδεχόμενο μπλόκο των ΗΠΑ

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ να αποφύγει μονομερείς ενέργειες στον ενεργειακό τομέα, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν το βράδυ της Πέμπτης, σύμφωνα με κύκλους του Ελιζέ.

Ο κ. Μακρόν ζήτησε παράλληλα από τις ΗΠΑ να συνεργαστούν με τους συμμάχους τους για την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης ανόδου των τιμών των καυσίμων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την επάρκεια σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα μπορούσε να ζητήσει από τις ευρωπαϊκές χώρες να συμβάλουν στη μείωση των τιμών του ντίζελ, διαθέτοντας επαρκείς ποσότητες από τα αποθέματά τους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι, σε διαφορετική περίπτωση, θα μπορούσε να απαγορεύσει τις εξαγωγές αμερικανικού ντίζελ.

«Οι Ευρωπαίοι εταίροι μας θα πρέπει να επιταχύνουν την εφαρμογή των δεσμεύσεών τους και να διαθέσουν άμεσα πρόσθετες ποσότητες ντίζελ για την αντιμετώπιση των τρεχουσών διαταραχών», έγραψε στο X ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ.

Ο Υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ δήλωσε στο Fox News ότι «η Ευρώπη μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της κατάστασης». «Ήρθε η ώρα για μια συντονισμένη απελευθέρωση αποθεμάτων ντίζελ», πρόσθεσε, καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.

Το Μέγαρο των Ηλυσίων ανακοίνωσε ότι ο Γάλλος Πρόεδρος αναμένεται να συγκαλέσει σύντομα σύνοδο κορυφής των ηγετών της G7. Στην ατζέντα θα βρεθεί, μεταξύ άλλων, «ο συντονισμός για την αποδέσμευση αποθεμάτων καυσίμων σε επίπεδο G7 σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας».

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς χαρακτήρισε ενδεχόμενο μπλοκάρισμα των παραδόσεων αμερικανικού ντίζελ «δυσάρεστη έκπληξη» και προειδοποίησε για «πολύ σοβαρές συνέπειες» μιας τέτοιας απαγόρευσης στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η τιμή του ντίζελ στα πρατήρια καυσίμων της ΕΕ ανήλθε σε νέο ιστορικό υψηλό, με τον εβδομαδιαίο μέσο όρο να διαμορφώνεται στα 2,24 ευρώ ανά λίτρο.

Πηγή: ΚΥΠΕ