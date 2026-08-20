Κρίσιμη συνάντηση εκπαιδευτικών οργανώσεων για το νέο σύστημα διορισμών την Τρίτη

Την προσεχή Τρίτη, 25 Αυγούστου, συναντώνται οι τρεις εκπαιδευτικές οργανώσεις, ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ, με κύριο θέμα συζήτησης την πρόταση του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) για το νέο σύστημα διορισμών, σύμφωνα με έγκυρες πηγές του ΚΥΠΕ.

Η συνάντηση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έχει οριστεί για τις 12:00, στα Κεντρικά Γραφεία της ΠΟΕΔ, στη Λευκωσία, και σε αυτή αναμένεται να συζητηθούν και άλλα θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως η πρόταση του Υπουργείου Εργασίας για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.

Πηγή: ΚΥΠΕ