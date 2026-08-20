Παλιό λαϊκό τραγούδι «ζωντάνεψε» το Ιστορικό Κέντρο της Πάφου

Με μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό πραγματοποιήθηκε το βράδυ αυτή την εβδομάδα , η μουσική εκδήλωση «Παλιό Λαϊκό Τραγούδι», στην είσοδο της Δημοτικής Αγοράς, στο Ιστορικό Κέντρο της Πάφου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δ. Πάφου ο πεζόδρομος πλημμύρισε από μουσική και κόσμο, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα όμορφη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα στην καρδιά της πόλης. Αγαπημένα τραγούδια από το ελληνικό λαϊκό ρεπερτόριο κράτησαν συντροφιά στους παρευρισκόμενους, με το κοινό να συμμετέχει ενεργά, τραγουδώντας και χορεύοντας μαζί με τους καλλιτέχνες.

Στη μουσική βραδιά συμμετείχαν ο Αλέξης Βέντου και η Αρίστη Πουλλή στο τραγούδι, ο Νικηφόρος Νικηφόρου στο μπουζούκι, ο Παναγιώτης Νικολαΐδης στην κιθάρα και ο Χρίστος Χαραλάμπους στα πλήκτρα.

Η εκδήλωση ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη δυναμική του Ιστορικού Κέντρου ως χώρου πολιτισμού, ψυχαγωγίας και κοινωνικής συνάντησης. Μέσα από τέτοιες δράσεις, ο Δήμος Πάφου αξιοποιεί τους δημόσιους χώρους της πόλης, μεταφέροντας τη μουσική και τον πολιτισμό πιο κοντά στους δημότες και τους επισκέπτες.

Η θερμή παρουσία και συμμετοχή του κόσμου έδωσαν ξεχωριστό χαρακτήρα στη βραδιά, επιβεβαιώνοντας ότι το παλιό λαϊκό τραγούδι εξακολουθεί να συγκινεί και να ενώνει ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών, προσφέροντας στιγμές χαράς και διασκέδασης στο κέντρο της Πάφου.