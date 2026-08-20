Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

πριν 1 ώρες

Μήνυμα Τεχεράνης προς Λευκωσία: Καμία απειλή κατά της Κύπρου όσο οι Βρετανικές Βάσεις δεν χρησιμοποιούνται εναντίον του Ιράν - Τι λένε διπλωματικές πηγές στον «Π»
| Newsroom

Παλιό λαϊκό τραγούδι «ζωντάνεψε» το Ιστορικό Κέντρο της Πάφου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Με μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό πραγματοποιήθηκε το βράδυ αυτή την εβδομάδα , η μουσική εκδήλωση «Παλιό Λαϊκό Τραγούδι», στην είσοδο της Δημοτικής Αγοράς, στο Ιστορικό Κέντρο της Πάφου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δ. Πάφου ο πεζόδρομος πλημμύρισε από μουσική και κόσμο, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα όμορφη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα στην καρδιά της πόλης. Αγαπημένα τραγούδια από το ελληνικό λαϊκό ρεπερτόριο κράτησαν συντροφιά στους παρευρισκόμενους, με το κοινό να συμμετέχει ενεργά, τραγουδώντας και χορεύοντας μαζί με τους καλλιτέχνες.

Στη μουσική βραδιά συμμετείχαν ο Αλέξης Βέντου και η Αρίστη Πουλλή στο τραγούδι, ο Νικηφόρος Νικηφόρου στο μπουζούκι, ο Παναγιώτης Νικολαΐδης στην κιθάρα και ο Χρίστος Χαραλάμπους στα πλήκτρα.

Η εκδήλωση ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη δυναμική του Ιστορικού Κέντρου ως χώρου πολιτισμού, ψυχαγωγίας και κοινωνικής συνάντησης. Μέσα από τέτοιες δράσεις, ο Δήμος Πάφου αξιοποιεί τους δημόσιους χώρους της πόλης, μεταφέροντας τη μουσική και τον πολιτισμό πιο κοντά στους δημότες και τους επισκέπτες.

Η θερμή παρουσία και συμμετοχή του κόσμου έδωσαν ξεχωριστό χαρακτήρα στη βραδιά, επιβεβαιώνοντας ότι το παλιό λαϊκό τραγούδι εξακολουθεί να συγκινεί και να ενώνει ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών, προσφέροντας στιγμές χαράς και διασκέδασης στο κέντρο της Πάφου.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα