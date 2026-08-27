Σχολικά είδη: Προειδοποίηση για καρκινογόνες ουσίες – Τι να προσέξουν οι γονείς (πίνακας)

Συστάσεις προς τους καταναλωτές και ιδιαίτερα τους γονείς απευθύνει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.

Όπως επισημαίνεται, αρκετά σχολικά προϊόντα μπορεί να περιέχουν χημικές ουσίες που θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνες για τα παιδιά, γι’ αυτό και οι καταναλωτές καλούνται να είναι προσεκτικοί κατά τις αγορές τους.

Τι μπορεί να περιέχουν πλαστικά και δερμάτινα σχολικά είδη

Σύμφωνα με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, σχολικά είδη από πλαστικό ενδέχεται να περιέχουν φθαλικές ενώσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως πολύ τοξικές για την αναπαραγωγή, καθώς και κάδμιο, το οποίο χαρακτηρίζεται ως καρκινογόνο.

Παράλληλα, δερμάτινα σχολικά είδη ρουχισμού ή υπόδησης μπορεί να περιέχουν εξασθενές χρώμιο ή Φουμαρικό Διμεθύλιο (DMF), ουσίες που χαρακτηρίζονται ως ευαισθητοποιητικές και μπορούν να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και σε προϊόντα όπως κόλες τύπου «superglue», μαρκαδόρους, διορθωτικά υγρά τύπου μπλάνκο, χρωματιστά μελάνια και μπογιές.

Σε ορισμένα από αυτά έχει διαπιστωθεί ότι μπορεί να περιέχονται οργανικοί διαλύτες, όπως βενζόλιο, χλωροφόρμιο ή τολουόλιο, ουσίες οι οποίες χαρακτηρίζονται ως πολύ τοξικές και καρκινογόνες για τον άνθρωπο.

Προσοχή στη σήμανση επικινδυνότητας

Ορισμένα σχολικά είδη ενδέχεται επίσης να περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες και να ταξινομούνται ως εύφλεκτα, ερεθιστικά ή επιβλαβή.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα προϊόντα θα πρέπει να φέρουν την απαιτούμενη σήμανση επικινδυνότητας στην ελληνική γλώσσα.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας υπογραμμίζει ότι προϊόντα τα οποία δεν συμμορφώνονται με τις πρόνοιες της νομοθεσίας δεν πρέπει να κυκλοφορούν στην αγορά.

Παράλληλα, παραπέμπει στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Safety Gate, όπου καταχωρούνται μη συμμορφούμενα προϊόντα που έχουν εντοπιστεί στην κυπριακή ή ευρύτερα στην κοινοτική αγορά.

Οι καταναλωτές καλούνται να ενημερώνονται τακτικά για τα προϊόντα που εντοπίζονται ως μη συμμορφούμενα.

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν προϊόντα για τα οποία υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την ασφάλειά τους, το κοινό καλείται να ενημερώνει άμεσα τους αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στα τηλέφωνα 22405611, 22405637 και 22405609.

Δείτε τον πίνακα με τα επικίνδυνα προϊόντα του Συστήματος Safety Gate ΕΔΩ