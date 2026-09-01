ΟΕΛΜΕΚ: Με κενά και προβλήματα άνοιξαν τα σχολεία - Στο «κόκκινο» οι γραμματείες

Με διαδικασία καταγραφής ζητημάτων όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδομή και όπου παρουσιάζονται προβλήματα να γίνει άμεση παρέμβαση προς το Υπουργείο Παιδείας, συνοδεύτηκε η επιστροφή στα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης για τους εκπαιδευτικούς, είπε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, τονίζοντας την υποστελέχωση των σχολικών γραμματειών.

Σημείωσε ότι οι διευθυντικές ομάδες των σχολείων ξεκίνησαν ήδη τις προετοιμασίες από την προηγούμενη εβδομάδα.

Επισημαίνοντας ότι η εικόνα δεν είναι ίδια σε όλα τα σχολεία και πως υπάρχουν ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζονται και προβλήματα που επαναλαμβάνονται κάθε Σεπτέμβριο και τα οποία θα έπρεπε να είχαν επιλυθεί πολύ νωρίτερα, πρόσθεσε πως όσον αφορά τη στελέχωση «είμαστε σε επαφή με τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης η οποία θα καταγράψει τα κενά που προκύπτουν και θα τα αποστείλει άμεσα στην ΕΕΥ για κάλυψή τους».

Συνεχίζοντας ανέφερε πως ο στόχος πρέπει να είναι η πλήρης στελέχωση με την επιστροφή των μαθητών την ερχόμενη Δευτέρα.

Πρόσθεσε ότι ένα σοβαρό ζήτημα που προκύπτει, μετά από ενημέρωση της ΟΕΛΜΕΚ από τον Σύνδεσμο Διευθυντών, είναι η υποστελέχωση των σχολικών γραμματειών. «Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί και θα απαιτήσουμε την άμεση κάλυψη των υφιστάμενων κενών και την εξεύρεση ουσιαστικής και σταθερής λύσης», σημείωσε.

Περαιτέρω ανέφερε ότι «δεν θέλουμε κάθε Σεπτέμβριο να συζητούμε τα ίδια προβλήματα και πως χρειάζονται λύσεις με διάρκεια και ένας σοβαρός σχεδιασμός που να επιτρέπει στα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς να επιτελούν απρόσκοπτα το έργο τους».

Ετοιμότητα, είπε, δεν σημαίνει απλώς να ανοίξουν οι πόρτες των σχολείων, αλλά να υπάρχει πλήρης στελέχωση, να έχουν καλυφθεί οι πραγματικές ανάγκες, να υπάρχουν κατάλληλες υποδομές και οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να αφοσιωθούν στο παιδαγωγικό τους έργο.

Ειδικότερα για την πρώτη ημέρα επιστροφής των εκπαιδευτικών στα σχολεία, είπε πως η πρώτη ημέρα κάθε σχολικής χρονιάς είναι πάντοτε μια νέα αρχή. Πρόσθεσε πως οι εκπαιδευτικοί επιστρέψαν στα σχολεία με διάθεση να προσφέρουν και να προετοιμάσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την υποδοχή των μαθητών.

Τόνισε πως εκείνο που πρέπει να αναγνωρίζεται είναι ότι το δημόσιο σχολείο στηρίζεται στην καθημερινή προσπάθεια, στην υπευθυνότητα και στην αφοσίωση χιλιάδων εκπαιδευτικών και ευχήθηκε σε όλους τους συναδέλφους του καλή δύναμη και μια δημιουργική σχολική χρονιά. Γνωρίζουμε ότι οι απαιτήσεις είναι πολλές και οι προκλήσεις μεγάλες., συμπλήρωσε.

Τέλος δήλωσε ότι η ΟΕΛΜΕΚ είναι έτοιμη να συμβάλει εποικοδομητικά σε κάθε προσπάθεια προς την κατεύθυνση της εξεύρεσης και εφαρμογής ουσιαστικών, σταθερών και αποτελεσματικών λύσεων στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η μέση εκπαίδευση.

Πηγή: ΚΥΠΕ