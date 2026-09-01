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Νέο σφυροκόπημα των ΗΠΑ στο Ιράν - Ο Τραμπ απειλεί με τη «μεγαλύτερη επίθεση απ’ όλες»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων έπληξε ιρανικούς στόχους κοντά στα Στενά του Ορμούζ, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί την Τεχεράνη ότι τυχόν αντίποινα θα προκαλέσουν ακόμη σφοδρότερο πλήγμα

Τέσσερα βλήματα έπληξαν πολλές ζώνες στα ανατολικά των Στενών του Ορμούζ, ανέφερε ένας Ιρανός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο του Ιράν Irna.

Σύμφωνα με τον Αλί Χαλιλαμπαντί, χτυπήθηκε η επαρχία Σιστάν-Μπαλουτσιστάν, η οποία είχε ήδη δεχτεί σφοδρά πλήγματα όταν ξανάρχισαν οι εχθροπραξίες, τον Ιούλιο. Ο αξιωματούχος δεν διευκρίνισε αν υπάρχουν ζημιές.

Σύμφωνα με το Irna, χτυπήθηκαν περιοχές στο Τσαμπαχάρ και το Κοναράκ, στο νοτιοανατολικό Ιράν. Ακούστηκαν επίσης πολλές εκρήξεις στο Μπαντάρ Αμπάς, το νησί Κεσμ, το Τζασκ και το Σιρίκ, στο νότιο Ιράν.

Περίπου μία ώρα αφότου ανακοινώθηκε πως οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον ιρανικών στόχων στα Στενά του Ορμούζ, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Τεχεράνη με σφοδρότερους βομβαρδισμούς σε περίπτωση που προχωρήσει σε αντίποινα.

«Οι ΗΠΑ, αυτήν την ώρα, πλήττουν ιρανικούς στόχους κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Οι επιθέσεις είναι μεγάλης κλίμακας και ισχυρές, σε αντίποινα για την αποτυχημένη απόπειρα των Ιρανών να ναρκοθετήσουν τα Στενά, τα οποία επί του παρόντος δεν έχουν νάρκες (έχουν αφαιρεθεί ή εξουδετερωθεί), και την εκτόξευση από τους Ιρανούς οκτώ πυραύλων εναντίον στρατιωτικής βάσης μας στην Ιορδανία, οι οποίοι καταρρίφθηκαν όλοι», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ιράν, λέγοντας πως σε περίπτωση αντιποίνων για αυτήν τη «δικαιολογημένη» επίθεση, «θα πληγεί ξανά σε μεγαλύτερη και σκληρότερη κλίμακα». Υπογράμμισε αινιγματικά πως δεν αναφέρεται στη «μεγαλύτερη επίθεση απ' όλες», η οποία παραμένει στη φαρέτρα και σε περίπτωση που εξαπολυθεί, «ελάχιστα θα απομείνουν από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν».

 

Πηγή: ΚΥΠΕ

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